Toninho Geraes faz show de samba em Vitória no próximo domingo

Toninho Geraes faz show de samba em Vitória Crédito: Divulgação Victor Lucena

Vitória será o cenário de uma grande celebração do samba! No próximo domingo (29), a partir das 16h, o Clube de Pesca receberá o último samba do ano, trazendo uma programação especial que promete embalar o público.

O evento será comandado por Toninho Geraes, um dos maiores nomes do samba brasileiro e compositor de sucessos que marcaram gerações, como "Mulheres", eternizada por Martinho da Vila. Recentemente, Toninho esteve nos holofotes internacionais devido à polêmica envolvendo a cantora britânica Adele. Ele acusou a artista de plágio, alegando semelhanças entre sua música "Mulheres" e o sucesso "Million Years Ago", da cantora. O caso trouxe ainda mais visibilidade para a carreira do sambista, destacando sua importância na música brasileira e reforçando sua contribuição como um dos grandes compositores do país.

A cantora capixaba Elem Narah também se apresentará no evento, levando seu carisma e uma voz marcante que promete contagiar o público e tornar a tarde ainda mais especial.