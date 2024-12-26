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Toninho Geraes faz show de samba em Vitória no próximo domingo

Compositor de clássicos de Zeca Pagodinho, Agepê, Martinho da Vila e Beth Carvalho se apresenta no Clube de Pesca, no último samba do ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Dezembro de 2024 às 05:00

Toninho Geraes
Toninho Geraes faz show de samba em Vitória  Crédito: Divulgação Victor Lucena
Vitória será o cenário de uma grande celebração do samba! No próximo domingo (29), a partir das 16h, o Clube de Pesca receberá o último samba do ano, trazendo uma programação especial que promete embalar o público. 
O evento será comandado por Toninho Geraes, um dos maiores nomes do samba brasileiro e compositor de sucessos que marcaram gerações, como "Mulheres", eternizada por Martinho da Vila. Recentemente, Toninho esteve nos holofotes internacionais devido à polêmica envolvendo a cantora britânica Adele. Ele acusou a artista de plágio, alegando semelhanças entre sua música "Mulheres" e o sucesso "Million Years Ago", da cantora. O caso trouxe ainda mais visibilidade para a carreira do sambista, destacando sua importância na música brasileira e reforçando sua contribuição como um dos grandes compositores do país.
A cantora capixaba Elem Narah também se apresentará no evento, levando seu carisma e uma voz marcante que promete contagiar o público e tornar a tarde ainda mais especial.
O ingresso custa R$ 30,00 e pode ser adquirido pela plataforma Zig Tickets. É a chance de encerrar o ano com samba de altíssima qualidade, celebrando a música brasileira em grande estilo.

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