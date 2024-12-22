Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • 'Ainda Estou Aqui': site dos EUA exalta bilheteria, Torres e Salles, mas ignora Selton
Cinema

'Ainda Estou Aqui': site dos EUA exalta bilheteria, Torres e Salles, mas ignora Selton

O filma,  de Walter Salles que está na pré-lista dos indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Dezembro de 2024 às 16:22

Selton Mello e Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Alile Dara Onawale/ Divulgação
Ainda Estou Aqui, filme de Walter Salles que está na pré-lista dos indicados ao Oscar de melhor filme estrangeiro, ganhou espaço na imprensa norte-americana neste domingo, 22, com uma reportagem no portal Deadline, um dos mais prestigiados na cobertura de Hollywood.
Na reportagem "Walter Salles' 'I'm Still Here' Nears $ 11M In Brazil; 7th Biggest Local Title This Century" (algo como "Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, próximo a US$ 11 milhões no Brasil; 7.º maior título local neste século", em tradução livre, o filme é retratado como o "retorno de Salles" e "um fenômeno de bilheteria no Brasil".
"Até este domingo, 22, havia arrecadado US$ 10,7 milhões no mercado interno. Originalmente estreou como número 1 no Brasil no fim de semana de 7 de novembro e continuou a ganhar força", diz trecho.
A matéria cita que Ainda Estou Aqui ultrapassou a bilheteria de Central do Brasil e já seria o maior faturamento local da Sony, se tornando a 7.ª maior bilheteria entre filmes brasileiros neste século, em sua 7.ª semana em exibição.
A reportagem do Deadline ainda destaca momentos importantes da campanha, com as conexões entre Fernanda Torres e sua mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada ao Oscar em 1999, memes que aproximariam o longa do público mais jovem, e a parceria com a TV Globo que divulgou Ainda Estou Aqui, uma obra original Globoplay, em seus programas e telejornais.

O que o Deadline diz sobre Fernanda Torres

Selton Mello é citado brevemente apenas durante a sinopse, quando seu nome aparece entre parênteses ao lado do nome do personagem Rubens, mas sua colega recebe mais atenção: "Fernanda Torres tem particularmente gerado muito burburinho com a expectativa de que esteja na fila por uma indicação ao Oscar; uma foto da atriz no Instagram no Governors Award resultou em mais de 2,9 milhões de curtidas na página da Academia".
Por fim, o Deadline indica que outros países já programaram as datas de lançamento de Ainda Estou Aqui. Em Nova York e Los Angeles, cidades dos Estados Unidos, se dará em 17 de janeiro. Em Portugal, no dia 16 de janeiro. A estreia na Nova Zelândia será em 20 de fevereiro e na Austrália em 27 de março de 2025.

Veja Também

Gkay diz que perdeu mala com itens de luxo, incluindo bolsa de R$ 15 mil

Helô Pinheiro se emociona ao ouvir 'Garota de Ipanema' na voz de Seu Jorge

Gusttavo Lima está internado após cancelar show no Festival Villa Mix

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uso reduzido do chatGPT nas empresas
IA e revisão de textos: apoio ou risco ético-estético?
Termos "six seven" e "farmar aura" se popularizaram nas redes sociais
‘Six seven’ e ‘farmar aura’: a nova onda de memes que ninguém explica
Feirão de Seminovos terá 19 lojistas e 2 mil veículos regularizados
Feirão de Seminovos vai ter mais de 2 mil veículos no Pavilhão de Carapina de quinta (23) a domingo (26)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados