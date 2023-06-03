Jorge Vercillo, Ferrugem e Treyce animam o sábado (3) no ES; agenda

Shows e festivais
Jorge Vercillo
A partir das 19h, no Espaço Patrick Ribeiro. Novo Aeroporto de Vitória - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Cadeiras a partir de R$ 115 e mesas a partir de R$ 690, à venda no site da Le Billet.
Treyce
A partir das 22h, no Escritório - Conceição do Castelo. Ingressos: R$ R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site da Super Ticket.
10º Santa Jazz
De sexta (02) a domingo (04) grandes artistas nacionais e internacionais chegam à Região Serrana do Espírito Santo para a 10ª edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa Nova de Santa Teresa, o Santa Jazz. No sábado, a partir das 11h, e conta com shows de Naipe de 3 (12h), Flavio Venturini (13h30), Baobab Trio com Nivaldo Ornelas e Marcelo Coelho (15h), Toninho Horta com Orquestra Popular de Câmara da FAMES (21h), Jahzz convida João Donato (22h30) e The Jig (0h). Ingresso solídário R$ 60, à venda no site da Le Billet.
55° Festival de Culinária Japonesa da Associação Nikkei
Das 18h às 22h, na sede da Associação Nikkei de Vitória (ANV). Rua João Nunes Coelho, 244, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita.
Serra Festival
1º Festival de Cervejas Artesanais da Serra, que acontece de sexta (02) a domingo (04), a partir das 16h, no Parque da Cidade, na Avenida Norte Sul, na região de Laranjeiras. No sábado, shows de Segunda Dose (16h30), Face Neutra (19h) e Calibre de Rosas (21h). Entrada gratuita.
Roda de Boteco 2023
Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vai até 11 de junho com os estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90, com direito a uma cerveja. Veja a lista de bares e pratos aqui.
Monsters Rock Festival Especial Rammstein
Com Suicide Solution, Holy Hell e Curse Witch, a partir das 21h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site do Clube do Ingresso.
Arraiá Bulevá
Com apresentação de quadrilha, barracas com comidas típicas, espaço kids e shows de Bárbara Grecco e No Class. A partir das 17h, no estacionamento do Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
PagodES
Com Ferrugem e Kamisa 10. A partir das 17h, na Arena North Star. Av. Adalberto de Castro Galvão, 1012 - Barbados, Colatina. Ingressos: R$ R$ 120 (área vip); R$ 160 (open bar); e R$ 200 (premium), à venda no site LeBillet.
Queen Experience
Tributo à banda Queen. A partir das 20h30, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro - Vitória. Ingressos: de R$ 70 a R$ 200, à venda no site Ingresso Digital.
Baladas e festas
Sub do Koreia - 3ª Edição
Com Djs Fabricio V, Kn de Vv, Gustavo O Brabo, Weriky e Lukão , a partir das 15h. Na Pink Elephant - R. Manoel Gonçalves Carneiro, - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 220 (área vip inteira) e R$ R$ 110 (área vip meia), à venda no site da Super Ticket.
Tara na Selva
Com Djs Bernardo Campos, Bruno Matias, Ihcarai, Leconti, Asiat, Caic e Lefreak, a partir das 18h. A Selva - R. Sete de Setembro - Centro, Vitória. Ingressos: R$ 40, à venda no site da Super Ticket.
Ta em casa!
Com Luuh, Pagode e cia, Cariello, Beleite, Koreia e Bruno e Matteus, a partir das 20h. No Embrazado Vitória - R. Joaquim Lírio - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Base na Pink
Com Djs Bero, DoisD, Ml da Vila, Edin, Alice e Vk, a partir das 23h. Pink Elephant Vix - R. Manoel Gonçalves Carneiro, 65 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 120 (espaço monster inteira) e R$ 80 (pink fy inteira), à venda no site da Super Ticket.
Blecaute
Com Sheep, Madson, Breno, Jxxse e Cybertrans, a partir das 22h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos : R$ 40 a noite toda.
2K
Com Wallace, Anita Mann, Bertine e Phi, a partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30 a noite toda.
Arraiá do Lamah
Com Djs Kiki Black, Igor Secate, Gabriel Oc e Lua Alice, a partir das 23h, no Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527 - Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita para os 30 primeiros, após R$ 25 a noite toda.
Apaga e Luz e Toma
Com Djs Mike, Tati Pavesi, Felicidade, Jexxca, Rodrigo Resende e Chaina, a partir das 22h, no Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445 - Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: com nome na lista R$ 15 (até às 23h), após e sem nome na lista, R$ 20 a noite toda.
Canto27
Com Pele Morena, Jenifer e Dj Marcinho, a partir das 18h. No Canto27 - Av. Jair de Andrade, Itapuã, Vila Velha. Ingressos: entrada vip até 19h; R$ 15 até 21h; e R$ 20 após o horário (valores sujeitos à alterações).
Fusion Club
Com Djs Gabriel Boni, Jess Benevides, Laura Murad, Ayro, Shaskia, Rotelli e Edjie, a partir das 23h. No Casa Hitz - R. Joaquim Lírio, 800 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Desemba Club
A partir das 19h, com Groove Queens com DJ Paolla B. e DJ Dani B. Endereço: Av. Des. Santos Neves, 621 - Praia do Canto, VItória (esquina com Rua Eugenio Netto). Entrada franca.
SOMOS +5521
Com Banda 5521 e DJ John Failly. A partir das 18h, no Na Vista. R. Judite Maria Tovar Varejão, 435-299 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 90 (feminino) e R$ 100 (masculino), à venda no site LeBillet. Informações: (27) 99890-2544
Pagode e música ao vivo
Choppada Sunset
Com Samba Júnior e Samba Dm, a partir das 16h, no Let's Linhares. Av. Prefeito Samuel Batista Cruz - Três Barras, Linhares. Ingressos: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Pagonejo
Com Sué, Grupo Pratikerê, Renan Di Castro e DJ Laion, a partir das 20h. No Boteco do Júnior - Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Samba em Ksa
Com o grupo Kamisa10, a partir das 22h. AKSA - Guriri, São Mateus. Ingressos: R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Junto & Misturado
Roda de samba com Samba Dm e Samba Júnior, a partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01 - São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Andin + Dmoleque
A partir das 17h, no Mãe Joana - R. Italina Pereira Mota - Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Boteco Boa Praça Vitória
A partir das 14h, com Grupo Pedala Samba. Couvert: R$ 11,90 e Joan Nader às 19h30. Couvert: R$ 11,90. No Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.
Gordinho Sambão
Com Leq Samba, Nesse Clima e Dj Chocolate, a partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista liberada a noite inteira.
Gordinho Praia do Canto
Com Pagode & Cia, Lécio Soares e Dj Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 21h.
Gordinho Cachoeiro
Com Carla Roberta, Gcl do Martins, Grupo Plano B, Dj Cr Sheik e Flávio Júnior. A partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira - Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada grátis até 23h.
Exposições, teatro e concerto
Exposição Fragmentos
Com 21 fotografias do português Pedro Sousa Trêpa. Onde: Mosaico Fotogaleria - Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória - ES. Entrada gratuita. As visitas devem ser previamente agendadas entre os dias 19 de maio e 17 de junho pelo e-mail e contato: (27) 99943 0831. E-mail: [email protected]
Exposição "Quando fecho os olhos vejo mais perto"
Alunos do projeto Escola de Fotógrafos Cegos vão realizar a exposição "Quando Fecho Os Meus Olhos Vejo Mais Perto", no Parque Moscoso, no Centro de Vitória. A mostra ficará aberta a visitação no parque até o dia 25 de junho. A abertura contará com o maior nome da fotografia cega no Brasil, João Maia. Horário: das 7h às 22h. Gratuito.
Bita e a Imaginação que Sumiu
Espetáculo "Bita e a Imaginação que Sumiu", que será apresentado neste sábado (3) e domingo (4), no Teatro da Ufes, em Vitória, a partir das 16h. Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória. Ingressos esgotados.
Coral ArcelorMittal
Sob a regência dos Maestros Adolfo Alves e Ângela Volpato, a partir das 20 horas na Igreja Matriz de Santo Antônio de Pádua, em Rio Novo do Sul. Entrada gratuita. Informações: (27) 99930-1103 ou pelo [email protected]
Diversão no shopping
Som no Praia
Show ao vivo com Gil Amorim. Na Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: das 13h às 15h. Gratuito
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas: futebol de tecido, galinha do vizinho, oficina de pintura, cantinho do bebê e pula-pula. Horário: 17h às 20h. No Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Gratuito
Playground 3 Palavrinhas
Atração com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kidplay com obstáculos. Até 8 de maio a 26 de junho. Horário de Funcionamento: das 10h às 22h. Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Praia da Costa. Entrada: R$ 50 (para 50 minutos). Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1 por minuto.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento; 12h às 00h30. Local: Shopping Mestre Álvaro. Valores: Sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90, referente a uma hora de boliche. Número máximo de seis pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Circuito Smurfs
Atração temática dos Smurfs, com Túnel Encantado, Pula-Pula Smurfs, Cantinho do Gargamel e Escorregador Mágico. Local: Praça de Eventos do Shopping Moxuara, em Cariacica. Funcionamento: 10h às 22h. Faixa etária: crianças de 2 a 13 anos. Valor: até 30 minutos (R$ 40), até 60 minutos (R$ 50), até 90 minutos (R$ 60), até 120 minutos (R$ 70).
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Local: área de eventos externa do Shopping Moxuara. Horários de Funcionamento: 16h às 22h. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.