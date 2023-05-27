Jorge Aragão, Léo Chaves e Maria Cecília e Rodolfo animam o sábado (27) no ES; confira

Atração com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kidplay com obstáculos. Até 8 de maio a 26 de junho. Horário de Funcionamento: das 10h às 22h. Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Praia da Costa. Entrada: R$ 50 (para 50 minutos). Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1 por minuto.