Jorge Aragão, Léo Chaves e Maria Cecília e Rodolfo animam o sábado (27) no ES; confira

Shows
Festa do Divino Espírito Santo
No Parque de Exposições de Viana. Av. Beira Rio, 353, Santa Terezinha, Viana. Neste sábado (27), a partir das 18h, se apresentam: Calangos Selvagens (18h); Rodeio (20h); Luiz Paulo Forrozão (21h), Léo Chaves (22h) e João Felipe e Rafael (0h). Entrada franca.
Reggae Sunset - Pé na Areia
Com Maneva e Oriente, a partir das 16h, no Silvas Beach Club. Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra. Ingressos: R$ 240 (inteira) e R$ 120 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Alcione e Jorge Aragão
Dois shows completos de Alcione e Jorge Aragão em uma noite só, a partir das 20h. No Espaço Patrick Ribeiro - Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos para cadeira, a partir de R$ 330, e mesa para quatro pessoas, no valor de R$ 1,4 mil, à venda no site da Blueticket.
Festa da Pecuária
3ª edição da Festa da Pecuária no Rancho Brasil, em Baixo Guandu. Rua Ibituba (próximo à rodoviária do município). A partir das 20h, com show de Maria Cecília e Rodolfo, Relber e Allan e Leo Lima. Ingressos: R$ 90 (área vip), à venda no site da Brasil Ticket.
27º Festa do Clube do Cavalo
Festa de rodeio sob o comando dos Barões da Pisadinha, a partir das 20h. No Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua Egisto Beninca, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Ingressos: R$ 70 + 12% de taxa de conveniência, à venda no site da Brasil Ticket.
Apresentações e teatro
Sexo, Etc...e Tal
Apresentação com os humoristas Andre Rangel e Denis Marques. No Auditório da CDL. Rua Guilherme Faria, 53, Centro, Vila Velha. Entrada: a partir de R$ 15 (meia). Sábado (27), às 20h. Classificação: 16 anos. Ingressos à venda no site da Vix Comedy Club.
Simples Assim
Espetáculo baseado na obra de Martha Medeiros, com Georgiana Góes, Maria Eduarda de Carvalho e Mouhamed Harfouch interpretando diversos personagens. A partir das 20h, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos de R$ 25 a R$ 120, à venda no site da Le Billet.
Gastronomia, exposições e cultura
Festival de Dança Popular
2º Festival de Danças Populares de Vitória, com programação totalmente gratuita e apresentações por toda a Grande Vitória, a maioria acontece no Teatro Universitário, na Ufes, em Goiabeiras Sábado: Oficinas Ufes: 10h às 12h, Xique Xique (AL). Local: Palco da Tenda Cultural. 14h às 16h, Cia Folclórica do Rio (UFRJ). Tema: Jongo, Cirandas e Mineiro-Pau Local. Sala da Capoeira/CEFD. Grupo Vitória Régia (MT). Tema: Siriri Local: Sala 8/CEFD Oficina 4: Associação Cultural Maria Bonita (CE). Tema: Xaxado Local: Sala 10/CEFD. Confira a programação completa.
Roda de Boteco 2023
Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vai até 11 de junho com os estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90, com direito a uma cerveja. Veja a lista de bares e pratos aqui.
Exposição Fragmentos
Com 21 fotografias do português Pedro Sousa Trêpa, na Mosaico Fotogaleria. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória. Entrada gratuita. As visitas devem ser previamente agendadas entre os dias 19 de maio e 17 de junho pelo contato: (27) 99943 0831. E-mail: [email protected]
Mostra Povoar
De 20 a 27 de maio. Neste domingo, das 13h às 18h, oficina "Dança Afro-Contemporânea", na Casa da Cultura. Às 16h, espetáculo "Circo de Família", da Cia. Circunstância (MG), na sede do Projeto Zés do Futuro. Em São Mateus (ES). Entrada franca.
Exposição "Quando fecho os olhos vejo mais perto"
Alunos do projeto Escola de Fotógrafos Cegos realizaram a exposição "Quando Fecho Os Meus Olhos Vejo Mais Perto", no Parque Moscoso, Centro de Vitória. A mostra ficará aberta à visitação até 25 de junho. Horário: das 7h às 22h. Gratuito.
Serra Festival
1º Festival de Cervejas Artesanais da Serra, que acontece de 26 a 28 de maio e de 2 a 4 de junho, com entrada gratuita. Horários: das 16h às 23h. No Parque da Cidade, na Avenida Norte-Sul, Laranjeiras. No sábado (26), shows de Murilo Godoy (18h) e Banda No Class (20h30).
12ª Exposição Estadual de Outono de Orquídeas
Sábado (26) e Domingo (27), das 9h às 17h, no Parque Botânico Vale. Av. dos Expedicionários, Jardim Camburi, Vitória. Entrada franca
Festas, baladas e música
Sarau da Cida
Com Luciana Fischer, Blacksete e Banda Zenaide, a partir das 17h. Sarau da Cida. Av. Des. Cassiano Castelo, 195, Manguinhos, Serra. Ingressos: R$ 35, à venda no site da Super Ticket.
57ª Calourada Engenharia Ufes
Com Cariello, Gustavo o Brabo, Glauco, DJ Lukao, Edin e Sheep, a partir das 18h. No Privilege. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos à venda no site da Super Ticket.
Bailinho do Ben
Com Xá da Índia e Môio Grosso, comandada pelo DJ Cabelo e seus vinis, do samba ao hip-hop, a partir das 19h. No A Selva. R. Sete de Setembro, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site da Super Ticket.
Tá em casa!
Com Bero, Koreia, Sheep, Grupo SDG, Pagode e Cia e Luuh, a partir das 20h. No Embrazado Vitória. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Pagonejo
Com Gustavo Venturin, Grupo Pagolife, Grupo Só Pagode Velho e DJ Klebin, a partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Scandalo Party
Com DJs Lukao, Edin, Kn de VV, 2L de VV, Jotta F e Vitor Keller, a partir das 23h. Pink Elephant Vix. R. Manoel Gonçalves Carneiro, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 140 (espaço monster inteira) e R$ 100 (pista fy inteira), à venda no site da Super Ticket.
Rolezinho da Japa
Com muito funk, sertanejo e pagode, a partir das 22h, no Verdinho Bar Universitário. Rod. Engenheiro Fabiano Vivacqua, 1454, Morro Grande, Cachoeiro de Itapemirim. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site da Super Ticket.
Baile Dos Faixa - 2° Edição
Com DJs Mesquita de NV, Lorenzo Paiva, Will e Pedro KR, a partir das 22h, no Deck's Beer. Rodovia João Izoton Filho, Km 01, São Gabriel da Palha. Ingressos: R$ 20, à venda no site da Super Ticket.
Boteco Boa Praça Vitória
A partir das 14h, com Jongô (pagode). Couvert: R$11,90. Às 19h30, com Bianca Védova. Couvert R$11,90. No Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória.
Mad Max
Com DsJ Tiago B, Pegnor, Gramlik, Madson e Temponi, a partir das 22h. No Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 40.
Koolkidz
Set especial com Mathilda e DJs Bonjur, Isa Faustini e Jexxca, a partir das 23h. No Bolt. Av. Fernando Ferrari, 714, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 30.
Flame Bdsm
Com Rafa Arcanjo, Lua Alice, Felicidade, Ian Dc, Titania e Tuzzão, a partir das 22h. No Victoria Pub. Av. Judith Leão Castello Ribeiro, 445, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 15, com nome na lista, e R$ 25, sem nome na lista.
Glow Neon
Com DJs Iandc, Moreno Loss, Gabriel Oc e Arthur Moret, a partir das 23h. No Lamah Lounge. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1527, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 25.
Pop & Brasilidades
A partir das 17h, no Clericot Cafe, com Eliahu. Local aberto das 7h à 0h. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Gordinho Praia do Canto
Com Garotos da Praia e ArtSamba, a partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Entrada grátis até 21h.
Gordinho Sambão
Com Frazão, SambaDm e DJ Guilherme Correa, a partir das 20h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza, Mario Cypreste, Vitória. Pista liberada a noite inteira.
Gordinho Cachoeiro
Com Samba Júnior, Giselle Dário, Fabrício V e Mulekagem do Samba, a partir das 22h, no Gordinho Cachoeiro. Av. Mauro Miranda Madureira, Central Parque, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada grátis até 23h.
Diversão no shopping
Som no Praia
Show ao vivo com Tamiris Casotto. Na Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa. Horário: das 13h às 15h. Gratuito
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas: futebol de tecido, galinha do vizinho, oficina de pintura, cantinho do bebê e pula-pula. Horário: 17h às 20h. No Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Gratuito
Encontro com personagens do grupo 3 Palavrinhas
As crianças poderão interagir e tirar fotos, gratuitamente, com os personagens Sarah, Davi e Miguel e Florzinha. Horário: das 13h às 17h. Local: Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Gratuito
Playground 3 Palavrinhas
Atração com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kidplay com obstáculos. Até 8 de maio a 26 de junho. Horário de Funcionamento: das 10h às 22h. Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Praia da Costa. Entrada: R$ 50 (para 50 minutos). Para cada minuto excedido será cobrado R$ 1 por minuto.
Show no Mestre
Show ao vivo com Saulo Simonassi e Banda Duets. Horário: a partir das 20h. Local: Pátio do Shopping Mestre Álvaro. Entrada: Gratuito
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: 12h às 00h30. Local: Shopping Mestre Álvaro. Valores: Sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90, referente a uma hora de boliche. Número máximo de seis pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Moxuara Kids
Recreação infantil e oficina de slime. Horário: de 16h às 18h. Para a oficina de slime local: Shopping Moxuara. Gratuito.
Feira de adoção Pet
Horário: das 10h às 16h. Local: Piso L1, Shopping Moxuara, em Cariacica.
Circuito Smurfs
Atração temática dos Smurfs, com Túnel Encantado, Pula-Pula Smurfs, Cantinho do Gargamel e Escorregador Mágico. Local: Praça de Eventos do Shopping Moxuara, em Cariacica. Funcionamento: 10h às 22h. Faixa etária: crianças de 2 a 13 anos. Valor: até 30 minutos (R$ 40), até 60 minutos (R$ 50), até 90 minutos (R$ 60), até 120 minutos (R$ 70).
Exposição Projeto Tamar
Exposição com réplicas e esculturas das espécies de tartarugas encontradas no Brasil. Até 31 de maio. Local: Shopping Moxuara, piso l3, em Cariacica. Horário: de acordo com horário de funcionamento do Shopping. Gratuito.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Local: área de eventos externa do Shopping Moxuara. Horários de Funcionamento: 16h às 22h. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, Domingo e Feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.