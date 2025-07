Festival Parque Aberto, Nelson Triunfo e Mostra Corena neste domingo (20)

Festival Parque Aberto

A grande atração é a cantora e compositora Elaine Augusta, que se apresenta às 12h30. Com um repertório que celebra grandes vozes do samba e da MPB. A programação acontece das 8h às 15h, com última entrada às 14h. Além da atração musical, também haverá visita mediada com os educadores, às 9h30, no Bosque das Esculturas. A Feira Curva e Praça de Alimentação estão abertas durante todo o horário de funcionamento do Parque. Data: sábado e domingo, 19 e 20 de julho. Horário: domingo, das 8h às 15h (com última entrada às 14h). Local: Parque Aberto. Endereço: Rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha.