Maria Cecilia e Rodolfo farão show gratuito no Sul do ES; veja programação

Dupla sertaneja se apresenta na Festa de Sant’Ana, em Apiacá, que terá cinco dias de música, cultura, esporte e celebrações religiosas

Publicado em 18 de julho de 2025 às 15:00

Dupla Maria Cecilia e Rodolfo Crédito: Rubens Cerqueira

Apiacá, cidade do Sul do ES, se prepara para receber uma das suas festas mais tradicionais com um presente especial para o público: o show nacional da dupla Maria Cecília & Rodolfo, no sábado, dia 26 de julho, data dedicada à padroeira do município, Senhora Sant’Ana. A apresentação encerra a noite principal do evento e promete reunir fãs da música sertaneja de toda a região. >

A dupla sobe ao palco logo após a tradicional procissão e o show pirotécnico, programado para a meia-noite. O clima deve esquentar ainda mais com os hits românticos e animados que marcaram a carreira dos artistas, como “Você de Volta”, “Os Dias Vão” e “Depois da Briga”.>

A apresentação acontece no Palco Principal, montado no Centro da cidade, que também vai receber atrações como Agitaê, Carol & Priscila e Glauco Zulo. Ao longo dos cinco dias de festa, de 23 a 27 de julho, a programação inclui shows, gastronomia, bailes, além de atividades esportivas e momentos da agenda religiosa.>

Outro destaque é o Baile do Apiacaense Ausente, na sexta (25), que neste ano homenageia José da Silva Derocy, o Cizinho, e terá as bandas Segredo de Estado e Vibe Mix animando a noite no ginásio.>

>

Já para quem curte samba e pagode, o domingo (27) encerra a festa em grande estilo com Resgate do Samba e Samba Lá Dá Cá, no Palco Alternativo.>

A estrutura da festa será dividida entre as praças do Centro, o Estádio Gabriel da Silveira, a Igreja Matriz e o ginásio poliesportivo do bairro José Henriques. No sábado, a alvorada começa às 5h com a Lira 26 de Julho e a missa solene acontece às 10h, na Matriz.>

Por conta da programação da festa, o feriado municipal em homenagem à padroeira foi antecipado para sexta-feira, dia 25. Também foi decretado ponto facultativo na quinta (24). >

Programação completa

Quarta-feira – 23 de julho

17h – Abertura da barraca de chope

20h – Música ao vivo na barraca de chope





Quinta-feira – 24 de julho

8h – Torneio de Vôlei Infantil (Estádio Gabriel da Silveira)

12h – Torneio de Vôlei para Iniciantes (Estádio Gabriel da Silveira)

20h30 – Show com Alessandro Arrocha (Palco Principal)

22h30 – Show com Banda 10 (Palco Principal)

23h50 – Show com Musical Prateado (Palco Principal)





Sexta-feira – 25 de julho

11h – Torneio de Futevôlei Misto (Estádio Gabriel da Silveira)

14h – Show com Evellyn Abreu (Palco Alternativo)

17h – Show infantil com Tina Show (Palco Alternativo) – Aulão de Capoeira (Praça Principal), com Mestre Heraldo – Projeto Campeões de Futuro

19h – Celebração Eucarística em louvor a São Cristóvão (Igreja Matriz)

20h30 – Show com Glauco Zulo (Palco Principal)

21h – Baile do Apiacaense Ausente (Ginásio), com Segredo de Estado e Vibe Mix

22h30 – Show com Evandro e Raniery (Palco Principal)

23h50 – Show com Garotos Tradição (Palco Principal)





Sábado – 26 de julho

5h – Alvorada Musical com Lira 26 de Julho (Maestro Alessandro)

8h – Futebol: Apiacá x Aserita (Estádio Gabriel da Silveira) – Técnico Sebastião Neto

8h30 – Torneio de Futevôlei para Iniciantes (Estádio Gabriel da Silveira)

10h – Missa solene em louvor à Padroeira Sant’Ana (Igreja Matriz)

15h – Tarde de pagode com Grupo Aparência (Palco Alternativo)

15h10 – Corrida Rústica (largada e premiações no local)

18h – Procissão com a imagem da padroeira (saída da Igreja Matriz)

20h30 – Show com Agitaê (Palco Principal)

22h30 – Show com Carol e Priscila (Palco Principal)

00h – Show pirotécnico

00h10 – Show com Maria Cecília & Rodolfo (Palco Principal)





Domingo – 27 de julho

8h30 – Aulão de Jiu-Jítsu (Praça do Coreto), com o professor José Carlos

10h – Desfile das Bandas Marciais (Praça Principal)

13h – Show com Resgate do Samba (Palco Alternativo)

16h – Show com Samba Lá Dá Cá (Palco Alternativo)

19h – Música ao vivo na barraca de chope >

