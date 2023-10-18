Festival de Teatro de Vitória e samba agitam a quarta (18) no ES; agenda

Adaptação do texto de Molière. Inês é uma jovem destinada a casar-se com Arnolfo, um burguês que a escolheu quando ela ainda era criança e a educou para ser uma esposa submissa e dependente. Entretanto, nesta versão, quando a jovem chega na idade de se casar, um sonho a desperta para um caminho diferente daquele arquitetado por seu suposto benfeitor. A partir das 19h30, na Estação Cidadania Cultural - Av. Domingos José Martins, 142, El' Dourado, Serra. Entrada gratuita. Retirada dos ingressos, 1 hora antes do espetáculo.