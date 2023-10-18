Festival de Teatro de Vitória e samba agitam a quarta (18) no ES; agenda

Festival
Roda de Boteco de Colatina
Até 5 de novembro, acontece o festival que reúne 21 bares e botecos que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.
Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
Até 26 de outubro, acontece um circuito envolvendo 14 restaurantes linharenses, que terão em seus cardápios os pratos do festival vendidos com 20% de desconto, em seus tamanhos tradicionais. Confira a lista de pratos e estabelecimentos participantes na matéria feita por HZ.
Música ao vivo
Quarta de Raiz
Com Cecitônio e Rodrigo Nogueira. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154 - Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Karaokê do Correria
A partir das 19h30, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Ritmos Variados
Com Laila Orlande. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Quarta Universitária
Com Rodrigo Balla e Rayanne Meira. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35 - Praia do Canto, Vitória. Ingressos não informados.
Rock 426
Karaokê. A partir das 21h, no Pub 426 - Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. Valores não informados.
Balada Butteco's
Com Henrique Fontoura. A partir das 19h30, no Butteco's Vitalino - Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745.
Quarta Musical
Com Cris Bezerra e Jorge Cardoso. A partir das 19h30, no Espaço Thelema - Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10.
Espetáculos
O Admirável Amanhã
Espetáculo de teatro documentário que busca compreender porque desacreditamos do futuro, “O admirável amanhã” traz uma dramaturgia que visa superar projeções diatópicas simplistas, optando por visitar o passado e desembrulhar o presente. A partir das 19h, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro,428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site sescgloria.lets.events
Metrópolis
Teatro performativo, híbrido de teatro, performance, samba e vídeo. O enredo faz uma incursão pela metrópole de um país em crise. A partir das 20h, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro,428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site sescgloria.lets.events
Nuvem D' Água
O espetáculo musical conta a História de quatro primos que ao irem na casa de sua avó percebem - em meio a muitas brincadeiras - que a mata já não se encontra tão verde e que o poço da família tinha secado. A partir das 14h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral - Praça João Clímaco, S/N, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Retirada dos ingressos, 1 hora antes do espetáculo.
Lágrimas para seu Almoço
O cenário do pós-guerra, em um 1949 preso entre dois mundos incertos, descreve a pacata cidade mineira de Milagre e sua devoção, movimentada pelos costumes e personagens carregados de ambição e mentiras. Incesto, loucura, transtornos de caráter, dinheiro e tragédias passeiam impunes no universo de Otávio, Clara e Adélia e respingam nos que convivem com a tríade do medo. A partir das 20h, no Palácio Sônia Cabral - Praça João Clímaco, S/N, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Retirada dos ingressos, 1 hora antes do espetáculo.
Escola de Mulheres - Uma Sátira ao patriarcado
Adaptação do texto de Molière. Inês é uma jovem destinada a casar-se com Arnolfo, um burguês que a escolheu quando ela ainda era criança e a educou para ser uma esposa submissa e dependente. Entretanto, nesta versão, quando a jovem chega na idade de se casar, um sonho a desperta para um caminho diferente daquele arquitetado por seu suposto benfeitor. A partir das 19h30, na Estação Cidadania Cultural - Av. Domingos José Martins, 142, El' Dourado, Serra. Entrada gratuita. Retirada dos ingressos, 1 hora antes do espetáculo.
Especial
Felicidade
Sinopse: Para Tim e Chloé, a felicidade é no dia a dia e sem apego. Mas amanhã termina o verão. A filha deles, Tommy, vai entrar para o ensino médio e, está prometido, não vai faltar a esse grande encontro. Isso foi antes de Chloé desaparecer, Tim roubar um carro e um cosmonauta entrar na história. A partir das 18h20, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro,428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos. Retiradas do ingressos no site sescgloria.lets.events
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Pandora Park
Parque recreativo com escorregadores e obstáculos, com temática inspirada em criaturas fantásticas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. No Shopping Praia da Costa, na Praça de Eventos. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 25, até 15 minutos. Até 21 de outubro
Labirinto Mágico
Atração com circuitos interativos, redes suspensas, piscina de bolinhas e área kids play. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, de 12h às 21h. No piso L2, do shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: a partir de R$ 40, até 30 minutos. Até 23 de outubro.
Ilha Macakids
Uma ilha da diversão repleta de atrações, como roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, de 11h às 22h. No piso L2, do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6,00 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40 (30 minutos). Até 28 de outubro.
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Gincana Aquarela
Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Fratura
A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor. Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
Lusque - Fusque
Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.