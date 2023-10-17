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"Meus amigos me davam banho enquanto ele estava na rua", diz Preta Gil sobre ex

Cantora disse que ainda fala sobre caso para conscientizar uma situação que atinge "várias mulheres"; ela detalhou ter tido última conversa com Rodrigo Godoy há quatro meses
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Outubro de 2023 às 11:22

Preta Gil condenou traição de Rodrigo Godoy em meio a tratamento de câncer da cantora
Preta Gil condenou traição de Rodrigo Godoy em meio a tratamento de câncer da cantora Crédito: Reprodução de vídeo/YouTube/Blogueirinha
Preta Gil deu mais detalhes e condenou a traição do ex-marido, Rodrigo Godoy, em meio ao diagnóstico de câncer da artista. Ela, que contou que estava com câncer no intestino em janeiro, disse que Godoy chegou a abandoná-la sozinha em casa nos momentos mais difíceis do tratamento.
Preta relatou que o ex-marido começou a ter um caso em outubro do ano passado e questionou o fato de não ter contado com a ajuda dele após ter recebido o diagnóstico. "Ele me abandonou com câncer. Ele saía, eu ficava em casa 'largada', meus amigos começaram a perceber", disse durante uma participação no programa De Frente com Blogueirinha nesta segunda-feira, 16.
A cantora afirmou que chegou a sugerir que os dois buscassem um terapeuta depois de sentir desgastes na relação. "Muitas vezes, eu falava para ele: 'Realmente, esse clima em casa está tenso. Vai, sim, no pagode com os seus amigos, tomar uma cerveja'. Só que essa cerveja foi virando todo dia e chegou uma hora que aquilo começou a me irritar", relatou.
Ela comentou que chegava a estranhar quando o ex-marido fazia a escolha de lhe fazer companhia. "Eu estava abandonada em casa. Os meus amigos me davam banho e comida enquanto ele estava na rua. Não dá para achar isso normal", afirmou.
A artista ainda explicou o motivo de continuar falando sobre o caso. "Eu faço questão de falar isso porque essa é a realidade de várias mulheres no Brasil desde sempre", comentou.
Preta disse que descobriu as traições após uma série de questionamentos. "Eu fui forçando os dois a falarem tudo. Eu ainda não tive a verdade dita para mim espontaneamente", afirmou.
A cantora detalhou que teve uma última conversa com Godoy, que, nas suas palavras, não foi “nada boa”, há quatro meses. Ela também contou que já se divorciou efetivamente.

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