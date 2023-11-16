Festival de cinema, baladas e stand-up agitam a quinta (16) no ES; confira agenda

Sinopse: O filme está estruturado em 10 episódios, que contam os costumes, hábitos e vícios da Itália daquela época. No episódio “Amore all’ Italiana”, Ricuzzo, empregado de um barão siciliano rico e muito ciumento, o engana para que participe de um acampamento nudista com sua esposa, caso contrário o pai dela não teria pago as contas. Ao descobrir o engano, o barão também descobre que Ricuzzo conseguiu fotografar a nudez de sua esposa. Para evitar o escândalo, o barão foi obrigado a contratar Ricuzzo como sócio e arcar com todas as despesas da sua família. A partir das 18h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.