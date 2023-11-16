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Festival de cinema, baladas e stand-up agitam a quinta (16) no ES; confira agenda

Dia ainda conta com samba, sertanejo, forró, tributo à Elis Regina e, para as crianças, tem pula-pula e piscinas de bolinhas; veja a programação completa
Rafael Mendes

Rafael Mendes

Publicado em 16 de Novembro de 2023 às 11:25

Músicas ao vivo

Jazz na Curva

Com Victor Biasutt. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.

Sertanejo

Com Bianca Védova. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.

Música Brasileira e Capixaba

Com o grupo Som de Fogueira. A partir das 18h, no Flammes Bar. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99579-7355.

Jantar com Tributo à Elis Regina

Com Ciça Chadô e Gabriel Xavier. A partir das 19h, no A OCA. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.

Piseiro e Forró

Com Wal do Piseiro. A partir das 20h, no Só Santo Botequim. Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99311-8564/ 99242-9313.

Quase Sexta

Com Rômulo Arantes, Eder Araújo, Ivan e Matheus. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.

Projeto Ensaios

Com Matheus Mará. A partir das 20h, no Espeço Thelema. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10.

Baladas e Festas

PagoFunk

Com grupos Frenessy, Leq Samba, D'Moleque e DJs Bolote e MT da Vila. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.

Rock

Com a Banda 027. A partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Junto e Misturado

Com Maycon Sarmento e grupos Samba Júnior, Sambadm e DJ Chocolate. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free, até as 22h. (limitado até 200 pessoas).

Close de Quinta

Com os DJs Cris, Temponi, 4lê e Menário. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: os 50 primeiros pagam R$ 10, após R$ 20.

Festival de Cinema Italiano

O homem na estrada

Sinopse: Irene é uma jovem assombrada pela morte de seu pai nas mãos de um motorista fugitivo. Determinada a encontrar justiça, ela se envolve com Michele, o dono da fábrica onde trabalha, sem saber que ele é o responsável pelo trágico acidente. À medida que os sentimentos de proteção se transformam em amor, Irene se vê dividida entre vingança e afeição. A partir das 14h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.

Amor à Italiana

Sinopse: O filme está estruturado em 10 episódios, que contam os costumes, hábitos e vícios da Itália daquela época. No episódio “Amore all’ Italiana”, Ricuzzo, empregado de um barão siciliano rico e muito ciumento, o engana para que participe de um acampamento nudista com sua esposa, caso contrário o pai dela não teria pago as contas. Ao descobrir o engano, o barão também descobre que Ricuzzo conseguiu fotografar a nudez de sua esposa. Para evitar o escândalo, o barão foi obrigado a contratar Ricuzzo como sócio e arcar com todas as despesas da sua família. A partir das 18h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.

Cultura

Programa Musical Infantil

Os alunos do projeto de Extensão Musicalização Infantil da FAMES se apresentam no teatro da UFES. O evento contará com apresentações de canto, flauta e ukulele. A partir das 19h30, na Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.

Humor

República do Humor

Espetáculo de comédia com o humoristas Ton Nascimento, Pedro Brian, Davi Landeiro e Paulinho Lyra. A partir das 21h, no Jocker Comedy Bar.  Rua Cabo Alyson Simões, 584, Centro, Vila Velha. Couvert: R$ 8. Reservas via WhatsApp: (27) 99242-5081.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Vila Trampolim Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Imersomar

Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Gincana Aquarela

Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos. Menores de 4 anos precisam estar acompanhados de um adulto responsável. Ingressos: R$ 50.

Cirque Amar

Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível balé acrobático. As apresentações acontecem de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web.

Mergulhando no Fundo do Mar

Um evento voltado para as crianças composto por brinquedos infláveis, um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (1 hora); R$ 40 (30 minutos); R$ 35 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1 por minutos excedente.

Exposições

Fiar

Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES). Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

Fratura

A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor.  Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

De Onde Surgem os Sonhos

Até 28 de janeiro o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes à arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.

Caminho da Prainha

A exposição apresenta uma coleção de peças artísticas criadas por ceramistas que atuam na região do sítio histórico da Prainha (Vila Velha), utilizando argila e esmalte como materiais inspirados nos variados caminhos que conduzem à vivência na região. Até 10 de dezembro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.

Envios Possíveis

A exposição que está em cartaz de forma gratuita no Parque Moscoso conta com painéis de obras pintadas à mão e vem transformando a realidade de pessoas de diversas idades que buscam, por meio da arte, expressar seus sentimentos e se reconectar com a saúde mental. Até 25 de novembro, na Avenida República, Centro, Vitória. Aberto todos os dias, das 5h às 22 h. Entrada gratuita.

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