Festivais gastronômicos, banda Pé do Lixo e evento infantil animam a sexta (18)

Edu Falaschi

Edu Falaschi se apresenta em turnê comemorativa ”Temple of Shadows In Concert Tour 2025”, celebrando os 20 anos do icônico álbum “Temple of Shadows”, gravado com o Angra. Ingressos: a partir de R$ 140, pelo site Bilheto. Horário: a partir das 20h (abertura do evento). Local: Correria Music Bar. Endereço: Avenida Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha.