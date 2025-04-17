Festivais de torta capixaba e vilas de Páscoa animam a quinta (17) no ES

Shows
Reinauguração da Má Companhia
Reinauguração da Má Companhia e lançamento da segunda edição do projeto "Em Má Companhia". A programação contará com feira colaborativa, inauguração do Ponto Leitura Vera Viana, além de um pocket show com apresentações musicais de Sthelô, Elaine Augusta e Edivan Freitas. Entrada: Gratuita. Horário: a partir das 18h. Endereço: Rua Professor Baltazar, 152, Centro, Vitória.
Especial
Fest Santo Manguinhos
Festival gastronômico e cultural com pratos típicos capixabas, feira de artesanato, atrações culturais, shows e experiências sensoriais. São oito restaurantes e duas docerias, com entradas (R$ 40) e sobremesas (R$ 20). Data: até 21 de abril. Horário: a partir das 11h. Local: Balneário de Manguinhos. Endereço-base: Avenida Eng. Ceciliano Abel de Almeida, Vila de Manguinhos.
Festival da Torta Capixaba 2025
O Festival da Torta Capixaba na Ilha das Caieiras é uma tradição durante a Semana Santa. Bobó de camarão, moqueca capixaba, pastel de siri e empada de camarão fazem parte do cardápio. Data: até 20 de abril. Horário: das 9h30 às 18h. Local: Ilha das Caieiras, na Grande São Pedro. Endereço: Rua Felicidade Correia dos Santos/Nova Orla de São Pedro, Vitória. Entrada gratuita. Veja a matéria completa de HZ.
Festival Nos Passos da Torta Capixaba
Durante o evento, que chega à sua sexta edição, será preparada ao vivo a maior torta capixaba já feita em uma panela de barro. Pratos como moqueca capixaba, casquinha de siri e até acarajé capixaba serão vendidos nos estandes. Data: até 20 de abril. Horário: hoje a partir das 19h; sexta a partir das 10h; sábado e domingo a partir das 18h. Endereço: balneário de Castelhanos, em Anchieta. Entrada gratuita. Veja matéria completa de HZ.
Festival Iriri Paixão Capixaba - Festival de Torta Capixaba
Frutos do mar, shows musicais, chope artesanal e drinques farão parte do evento, que chega à 11ª edição na Semana Santa. Data: até 20 de abril. Horários: a partir das 17h. Endereço: Praça de eventos do balneário de Iriri, em Anchieta. Entrada gratuita.
Vilas de Páscoa
Colatina
Um espaço lúdico e temático na Área Verde. O local recebeu decoração com coelhos, ovos coloridos e elementos simbólicos da celebração pascal. Local: Área Verde. Endereço: Avenida Senador Moacyr Dalla. Horário: a partir das 18h. Entrada: Gratuita.
Santa Maria de Jetibá
A Praça Florêncio Augusto Berger foi decorada com esculturas de ovos gigantes e uma imponente Osterbaum — árvore típica com casquinhas pintadas por alunos da rede pública. São mais de 15 mil casquinhas coloridas espalhadas pelo espaço. Local: Praça Florêncio Augusto Berger. Entrada: Gratuita.
Domingos Martins
Coelhos gigantes, guirlandas, ovos e cenouras decorativas. A cidade ainda conta com a Rua de Lazer, onde ovos pintados por artistas locais são expostos desde 2020. Local: Praça Dr. Arthur Gerhardt e ruas do entorno, Campinho. Data: Até 20 de abril. Entrada: Gratuita.
Festas e baladas
Quinta Proibida
A casa entra no clima do funk com shows de 2N, DJ Chocolate, DJ Fabrini, Pedro Schmidt e DJ Residente. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), pelo site Zig.Tickets. Horário: a partir das 22h. Local: Flow Lounge Bar. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória.
Puxa a tropa
A festa traz os melhores do funk do Espírito Santo com Gustavo O Brabo, Belucio, Koreia, Gabriel Pratti, Lukão e PV do SI. Horário: a partir das 22h. Ingressos: a partir R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Local: Embrazado. Endereço: Rua Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Furduncin
Festa ao som de funk. Horário: a partir das 23h. Entrada: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), pelo site Zig.Tickets. Local: Garden. Endereço: Avenida Champagnat, 620, Centro de Vila Velha, Vila Velha.
Closy
Pop, Electro, Pop BR, Closy Hits com Donat, Well, Prikilinha e Larux. Horário: a partir das 23h. Entrada: 50 primeiros entram de graça, após R$ 20. Local: Bolt. Endereço: Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Choppsamba canta Belo
Choppsamba canta Belo. Couvert: R$ 15. Horário: a partir das 19h. Local: Brizz. Endereço: Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Farofa do Emis
Diretamente de Salvador, o rei da quebradeira convida várias atrações. Apresentação de Matheus Emis, Thiago Lucca, Robens Netto e DJ's. Horário: a partir das 21h. Ingressos: R$ 30, pelo site Sympla. Endereço: Rodovia Luiz Theodoro Musso, KM 03, entrada do sitio Santa Joana, Zona Rural Aracruz.
Quinta Insana
Pop BR, remixes, reggaeton, hits com Dalton, Rodrigo Resende, Isa Faustini, Pepeu e Milt. Horário: a partir das 22h. Entrada: 50 primeiros entram grátis até 0h, após R$ 25 a noite toda. Local: Fluente. Endereço: Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
Música ao vivo
Rock Delas
Com Dona Fran, no Pub 426. Horário: a partir das 21h. Entrada: sem cobrança de couvert. Endereço: Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Jazz na Curva
Apresentação ao vivo de jazz com Vitor e Márcia. Horário: a partir das 17h. Entrada: sem cobrança de couvert. Local: Clericot Café. Endereço: Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Casa de Bamba
Com Tiago Costa e grupo cantam samba. Entrada: couvert divulgado no Instagram do estabelecimento. Horário: a partir das 18h. Local: Casa de Bamba. Endereço: Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Enredo Botequim
Samba com Brasil Pandeiro, no Enredo Botequim. Horário: a partir das 17h. Local: Enredo Botequim. Endereço: Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Cinema
Cine Sesc Glória
“Historietas Assombradas – O Filme”. Pepe é um garoto de 12 anos que descobre ser adotado e parte em uma jornada cheia de mistério e humor para encontrar seus pais. Mas o que ele não esperava era atrair a atenção de um vilão biomecânico. Uma aventura animada e divertida. Data: até 03 de maio. Horário: 14h. Ingressos: gratuitos, retirado em Lets Events ou na bilheteria do Sesc Glória. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.
Circo
Circo Portugal Internacional
Circo com atrações inéditas e estrutura com mais de 900 toneladas de equipamentos. Funcionamento: às 20h. Ingressos: a partir de R$25,00 (meia). Endereço: Avenida Norte Sul, Santa Luzia, Serra. Ao lado do Parque da Cidade.
Exposição
Pele abissal
Esculturas, instalações, performances, fotografias e vídeos que discutem temas como corpo e natureza. Data: até o dia 18 de maio. Horário: das 10h às 18h. Local: Maes. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Exposição Sindibancários
São 1.394 fotografias de um acervo composto por mais de 110 mil imagens catalogadas pela entidade ao longo dessas décadas. Funcionamento: segunda a sexta-feira, a partir das 17h30. Local: Centro Sindical. Endereço: Rua Ithobal Rodrigues dos Campos 125, Ilha de Santa Maria.
Museu das Ilusões
O Museu das Ilusões apresenta experiências divertidas, que brincam com o cérebro e a razão. Horário: das 10h às 22h, com entrada até às 21h; domingos e feriados, das 12h às 21h, com entrada até às 20h. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada). Ingressos: à venda na bilheteria e online pelo Sympla. Local: Shopping Vila Velha.
No Palco da História: Memórias dos Festivais
A exposição conta a trajetória dos festivais de música no Brasil, de 1965 ao início dos anos 1980. Data: até 18 de abril. Horário de visitação: de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Local: Biblioteca e Centro Cultural “Carlos Correia de Loyola”. Endereço: Avenida Guarapari, s/n, Valparaíso, Serra.
Cronotopias
Exposição Cronotopias, de Suzana Queiroga. Data: até 30 de maio. Local: Matias Brotas. Endereço: Avenida Carlos Gomes de Sá, 130, República, Vitória.
Lições de Escultura
Exposição "Lições de Escultura". Data: até 22 de junho. Horário: de terça a sexta, das 9h às 17h. Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Local: Espaço Cultural Palácio Anchieta. Endereço: Praça João Clímaco, s/n - Cidade Alta, Centro, Vitória. Entrada: gratuita.
Exposição Projeto Tamar
A exposição apresenta réplicas e esculturas das espécies de tartarugas encontradas no Brasil e protegidas pelo Projeto Tamar. Data: até 22 de abril. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 12h às 21h. Local: Shopping Mestre Álvaro. Endereço: Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Visitação gratuita.
Exposição Festa da Fé
A mostra reúne 60 fotografias em preto e branco, captadas por André Dias, Adessandro Reis, Danilo Martins e Everton Thiago, que documentam momentos marcantes das edições da Festa da Penha entre 2020 e 2024. Data: até 28 de abril. Horário: das 10h às 22h. Local: Boulevard Shopping Vila Velha. Entrada: a visitação é gratuita.
Diversão
Xperience
Exposição interativa gratuita, que une educação e entretenimento. Os visitantes poderão interagir com experiências científicas, como gerar eletricidade com pedais, entender a origem do cinema e até mesmo criar tornados e furacões. Horário: das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Entrada: Gratuita (ingressos pelo aplicativo do shopping). Data: até 30 de abril. Local: Shopping Praia da Costa. Endereço: Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Fundo do Mar
Com escorregadores temáticos, torres gigantes e um mar de bolinhas, o espaço promete muita diversão para a criançada. Funcionamento: das 10h às 22h, domingos e feriados das 12h às 22h. Faixa etária: até 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados pelo adulto responsável. Data: até 27 de abril. Bilheteria: a partir de R$ 40. Local: Shopping Vitória. Endereço: Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): a partir de R$ 49,90. Endereço: Shopping Praia da Costa, Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Endereço: Shopping Mestre Álvaro, na Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
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