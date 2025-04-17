Festivais de torta capixaba e vilas de Páscoa animam a quinta (17) no ES

“Historietas Assombradas – O Filme”. Pepe é um garoto de 12 anos que descobre ser adotado e parte em uma jornada cheia de mistério e humor para encontrar seus pais. Mas o que ele não esperava era atrair a atenção de um vilão biomecânico. Uma aventura animada e divertida. Data: até 03 de maio. Horário: 14h. Ingressos: gratuitos, retirado em Lets Events ou na bilheteria do Sesc Glória. Local: Centro Cultural Sesc Glória. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória.

