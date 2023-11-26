Feijoada da Chegou o Que Faltava e baladas agitam o domingão (26) no ES; confira agenda

Baladas e Festas
DOM
Com Chrigor e grupo D'Moleque. A partir das 17h, no Mãe Joana Botequim, R. Italina Pereira Mota,400, Jardim Camburi, Vitória. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site Zig.tickets.
Pagode Correria
Com os Grupos Samba ON, Nesse Clima, e DJsYuri e Kinho. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha.
Sertanejo
Com Lilian Ferr e Gustavo Vemturini. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35 - Praia do Canto, Vitória.
Rock 426
Com Vinícius Ayres Trio. A partir das 16h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Deixa em Off
Com Felipe Frazão, Fred Macucos, Bruno Macedo e DJ Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free, até as 22h. (limitado até 200 pessoas)
Santo Domingo
Com o grupo Nesse Clima, Resenha dos Danados, Samba ON, Pagolife, Muleke 027, Primeira Classe e DJ Laion. A partir das 16h, no Santo Botequim. Travessa Santuário, 145, Santo Antônio, Vitória.
Pagode na Laje
Com Glauco e Lécio Soares. A partir das 16h, no Repique Samba Lounge. Av. Dante Michelini, 2400 - Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
Músicas ao vivo
Samba
Com a Banda 522. A partir das 14h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Roda de Samba
Com Gordo Aragão. A partir das 16h, no Pocar Gastrobar. Rua Castelo Branco, 808, Praia da Costa, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99296-4304.
Luau Flammes
Com Eliahu. A partir das 15h, no Flammes Bar. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99579-7355.
Samba da Minha Terra
Com Ciça Chadô e Gabriel Xavier. A partir das 12h, no A OCA. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Carnaval
Feijoada da Chegou
Apresentação dos segmentos da escola, além de Renatinho da Rocinha, grupo Choppsamba e dupla Zé Felipe e Romário. A partir das 13h, no Privilege Vitória. Alameda Ponta Formosa, 350, Praia do Canto, Vitória. Ingressos esgotados.
Festival de Cinema Italiano
O homem na estrada
Sinopse: Irene é uma jovem assombrada pela morte de seu pai nas mãos de um motorista fugitivo. Determinada a encontrar justiça, ela se envolve com Michele, o dono da fábrica onde trabalha, sem saber que ele é o responsável pelo trágico acidente. À medida que os sentimentos de proteção se transformam em amor, Irene se vê dividida entre vingança e afeição. Enquanto a verdade se aproxima, algo inesperado acontece, desafiando o destino de ambos. A partir das 18h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Amor à italiana
Sinopse: O filme está estruturado em 10 episódios, que contam os costumes, hábitos e vícios da Itália daquela época. No episódio “Amore all’ Italiana”, Ricuzzo, empregado de um barão siciliano rico e muito ciumento, o engana para que participe de um acampamento nudista com sua esposa, caso contrário o pai dela não teria pago as contas. Ao descobrir o engano, o barão também descobre que Ricuzzo conseguiu fotografar a nudez de sua esposa. A partir das 14h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Cultura
Cinema de Borda
Uma oficina gratuita para as juventudes negras, no qual os participantes vão conhecer a história do cinema documental e noções básicas para a elaboração de roteiro e produção, e receberão apoio para a gravação de dois documentários que expressem o movimento negro. Até 8 de dezembro, na Associação Crescer com Viver. Rua Lorraine Santiago Vieira, 372, Adalberto Simão Nader, Guarapari.
ll Semana do Congo
Até 26 de novembro ocorre uma programação repleta de música, cultura e tradição, com a participação de diversas bandas de congo. A programação começa às 18h, e às 20h30, Aniversário de 23 anos da Banda de Congo Tambor Jacaranema. Na Praça Pedro Valadares, Barra do Jucu, Vila Velha. Evento gratuito.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível balé acrobático. As apresentações acontecem de segunda a sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web.
Mergulhando no Fundo do Mar
Evento voltado para crianças com brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (1 hora); R$ 40 (30 minutos); R$ 35 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1 por minutos excedente.
Natal do Mundo Bita
Decoração de Natal do Mundo Bita com jogo da memória, pula-pula, brinquedo sinuoso e tobogã escorregador com 22 metros de comprimento. No Shopping Praia da Costa, do piso L2 ao L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Atração com cobrança; Tobogã escorregador: R$ 5 para uma descida.
Uma Aventura Polar
Um cenário de muita neve, com ursos polares, que remete ao Polo Norte, onde vive o Papai Noel. Além da árvore de Natal de 9 metros, um trenzinho vai levar as crianças para passear por toda a área da decoração. Todos os dias no piso L2 do shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Visitação gratuita. Passeio de Trenzinho: R$ 10 para duas voltas
Decoração Doce Natal
Decoração temática com diversos tipos de doces natalinos coloridos bolas, ursos, trono do Papai Noel e árvore interativa de 6m de altura vai permitir que o público passe por dentro dela e tire fotos. Todos os dias no Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra, Visitação gratuita. Circuito do Noel: R$ 50 por 30 minutos.
Decoração de Natal - Presentes de Natal
Caixas gigantes de presentes de Natal abrigam diferentes cenários da casa do Papai Noel, permitindo que as pessoas entrem nas caixas, tirem fotos, e contemplem cada cômodo da casa do bom velhinho, como sala, quarto, escritório e cozinha. O cenário é montado na varanda da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Visitação gratuita.
Natal Vila nas Alturas
Decoração de natal do shopping Vila Velha com árvore instagramável, rena baloeira, mesa de pintura infantil, passeio na roda gigante e fotos com o Papai Noel Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. Ingresso para roda gigante: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Fotos com o Papai Noel: De segunda a sábado, das 14h às 17h e 18h às 22h; domingos e feriados, das 13h às 17h e 18h às 21h.
Pista de patinação no gelo
Uma aventura que acontece todos os dias no Shopping Mestre Álvaro, piso L3. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. De 14h às 22h. Ingressos: R$ 70 (1 hora) e R$ 50 ( 30 minutos). A patinação é permitida para pessoas a partir de 5 anos, sendo obrigatório o uso de meias.
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Tempo, Tempo, Tempo
Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica até dia 25 de novembro, que reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. No Mosaico Fotogaleria, As visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]
Caminho da Prainha
A exposição apresenta uma coleção de peças artísticas criadas por ceramistas que atuam na região do sítio histórico da Prainha (Vila Velha), utilizando argila e esmalte como materiais inspirados nos variados caminhos que conduzem à vivência na região. Até 10 de dezembro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Biomorfismo - Superfície Classe A lll
Explorando a relação entre a arte e reflexão sobre a recente pandemia, a exposição apresenta uma visão peculiar em torno da experiência humana diante da Covid-19. As pinturas revelam uma conexão com a essência da vida e a complexidade dos ecossistemas naturais, refletindo sobre a relação da interdependência dos seres vivos. Até 30 de novembro, na Casa da Memória, Sala Levino Fanzeres. Rua 25 de Março, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Para agendamento de grupos, é preciso preencher um formulário neste link.
Mostra de Orquídeas
O público vai poder apreciar as orquídeas, aonde serão expostas várias espécies, além de diversos híbridos, ou seja, plantas originadas de espécies distintas. Até 26 de novembro, no Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Visitação: De quinta a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 13h às 21h. Evento gratuito.