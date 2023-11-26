Feijoada da Chegou o Que Faltava e baladas agitam o domingão (26) no ES; confira agenda

Sinopse: Irene é uma jovem assombrada pela morte de seu pai nas mãos de um motorista fugitivo. Determinada a encontrar justiça, ela se envolve com Michele, o dono da fábrica onde trabalha, sem saber que ele é o responsável pelo trágico acidente. À medida que os sentimentos de proteção se transformam em amor, Irene se vê dividida entre vingança e afeição. Enquanto a verdade se aproxima, algo inesperado acontece, desafiando o destino de ambos. A partir das 18h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.