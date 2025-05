Fábio Jr., Silva, Criolo, Pato Fu e Gabriel o Pensador agitam o sábado (17)

Semana S

Evento aberto ao público na área verde do Álvares Cabral, em Vitória, das 14h às 22h. Programação: atividades formativas, oficinas, aulas shows, visitas guiadas, palestras e bate-papo. Shows: Silva (20h30 às 22h), Pato Fu (16h às 17h15) e Casuarina (18h15 às 19h30) . Bate-papo: com os artistas Criolo e Gabriel O Pensador (14h30 às 16h). Mais informações e inscrições no site fecomercio-es.com.br ou no perfil do Instagram @fecomercioes. Horário: a partir das 13h. Local: área verde do Álvares Cabral. Endereço: Avenida Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória.