Encontro na MUG e Gino & Geno animam o domingo (24) no Espírito Santo

Shows
31ª Expo Afonso Cláudio
No domingo, a partir das 11h e conta com concursos, shows de rodeio em touros e a apresentações de Emerson Tesch (13h), Gino & Geno (18h) e Tony dos Teclados (22h). No Parque de Exposições De Afonso Cláudio, em Afonso Cláudio. Entrada solidária. Veja a matéria de HZ.
MUG e Boa Vista
Neste domingo acontece o encontro de duas grandes campeãs do Carnaval de Vitória. As escolas de samba Mocidade Unida da Glória (MUG) recebe em sua quadra, diretamente de Cariacica, a Independente de Boa Vista. Quando: 19h. Onde: Quadra da MUG - Rua Mourisco, s/n, Glória, Vila Velha.
Especial
14ª Mostra Cinema e Direitos Humanos
De 21 a 24 de novembro. Horário: Sessões vespertinas a partir das 15h, sessões noturnas a partir das 19h. Local: Avenida Fernando Ferrari, 514, UFES, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. A programação completa você encontra aqui.
Fuscalhaços
O fusca roxo lotado de palhaços e palhaças retorna a circular, desta vez pelo Sul do Espírito Santo. No domingo, em Rio Novo do Sul, a partir das 17h, na Praça Municipal Áureo Viana.
Festival Parque Aberto
Evento conta com apresentações de Luiza Dutra e Gardenia Marques. A partir das 9h, no Parque Cultural Casa do Governador, Rua Santa Luzia, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada gratuita, mediante retirada de ingressos na plataforma Sympla.
Cultura em Toda Parte 2024 – Vila Pavão
De 22 a 24 de novembro, na Praça do Colono - R. Brasil, 61 - Vila Pavão. No domingo, Planeta Contos - Contos Afro-brasileiros, Suely Bispo - Sarau Viva Zumbi, Grupo Zacimba, Janderson Silva - Show Bar.
3º Festival Nostra Cucina
De 22 de novembro a 1º de dezembro, em 29 restaurantes de Santa Teresa e região. Preços dos pratos: de R$ 9,70 a R$ 260. Veja a programação completa em HZ.
Festival de Cinema Italiano no Brasil
A programação trará mais de 20 filmes imperdíveis em duas mostras especiais: uma com lançamentos recentes do cinema italiano e outra que revisita clássicos da comédia, para uma verdadeira viagem no tempo do humor! Data: de 15 a 30 de novembro. Horário: confira os horários das sessões no site Lets.events. Local: Sesc Glória, Centro de Vitória.
Baladas e música ao vivo
Mãe Joana Fora de Casa em VV - 3° Edição
Com Dmoleq, Leqsamba, Pagode do Abreu (participação especial) e Fabrício V, a partir das 20h, na Boate Garden. Avenida Champagnat, 620 - Centro de Vila Velha. . Ingressos: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira), à venda no site da Zigtickets.
Deixa em Off
Com Frazão, no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares, no Repique Samba Lounge, a partir das 16h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Projeto Para com Isso!
Com Samba On, Pedrinho LeqSamba, Romarinho, Nesse Clima, DJ Gustavo O Brabo, e DJ Yuri, a partir das 22h, no Correria Music Bar. Ingressos: R$ 30 (homem). Mulher entra de graça. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Beatles na Calçada
Com Beat Club, no Pub 426, a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
MPB Bossa
No A Oca, a partir das 20h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Choppsamba
Pagode no Brizz, a partir das 13h. Entrada grátis. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Praia do Canto: Memórias e afetos
Até 1º de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): de quarta a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 18h; domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupos de até 20 pessoas cada um): de quarta a sexta (escolas) e de quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Mais informações: (27) 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Favela é Giro
Abertura às 17h. Local: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES). Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 631 - Centro, Vitória. Período em cartaz: De 13/11 a 15/12. Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 18h | Sábado e domingo, das 10h às 16h. Classificação indicativa: Livre. Entrada gratuita.
Exposição itinerante sobre a Baía das Tartarugas no Tamar
O Instituto Últimos Refúgios realiza a exposição itinerante “Baía das Tartarugas: Riqueza marinha na capital do Espírito Santo”. São fotos produzidas na Área de Proteção Ambiental (APA) Baía das Tartarugas, que contempla as praias de Camburi e do Canto e ilhas do Boi e do Frade. No Projeto Tamar, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 700A - Enseada do Suá, Vitória. Até 18 de dezembro. Ingresso para acesso ao Tamar: R$ 15 (meia), R$ 30 (inteira( e R$ 75 (família com dois adultos e duas crianças.) Terça a domingo, das 10h às 17h. Depois a exposição seguirá para outros espaços.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos - R$ 59,90; 30 minutos - R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal – Circo do Noel
Decoração conta com tobogã gigante em espiral de mais de 5 metros que conecta os Pisos L2 e L1, árvore de Natal de 12 metros de altura, escorregador de madeira, brinquedo gira-gira, pula-pula e um banco para fotos com a árvore de Natal. Além disso, o Papai Noel também está presente no espaço para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário da decoração de Natal: segunda a sábado de 10h às 22h, domingos e feriados de 14h às 21h. Horário do Papai Noel: 13h às 17h e de 18h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa. Atrações pagas: Brinquedão com piscina de bolinhas a partir de R$ 35,00 por 20 minutos, escorregador em espiral a partir de R$ 5,00 por três descidas. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Decoração de Natal - Era Uma Vez um Natal Mágico
Com urso gigante, a Confeitaria da Mamãe Noel e a Biblioteca do Papai Noel, com clássicos da literatura infantil compõem o cenário. Há ainda um Papai Noel animatrônico que conta histórias de natal para os visitantes a cada 20 minutos. Data: todos os dias. Horário da decoração: segunda a sábado de 10h ás 22h, domingos de 12h às 21h. Horários do Papai Noel: segunda a sexta: das 14h às 22h; sábado: das 13h às 22h; domingos e feriados: 14h às 21h Local: Pátio Mestre Álvaro, Shopping Mestre Álvaro. Visitação gratuita. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Decoração de Natal - A Fábrica de Brinquedos do Noel
Inspirada na oficina de brinquedos do Noel no Polo Norte, a decoração temática ocupa uma área de 310m² na praça central, com itens coloridos de uma fábrica de brinquedos em miniatura, além de árvore, trono do Noel super iluminados. Os visitantes também podem encontrar com o Papai Noel no cenário disponível para fotos. Data: todos os dias. Horário: segunda a sexta: de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local: Praça de Eventos, Shopping Moxuara. Visitação gratuita. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
Decoração de Natal – Vila Encantada
Com cenário instagramável, composto por uma árvore de Natal de nove metros de altura, uma casinha de chocolate e uma caixa de presente iluminada por LEDs. Além da decoração, o Papai Noel também está presente no shopping, em um trono montado na Praça Central para encontrar os visitantes. Data: todos os dias. Horário de funcionamento da decoração: segunda a sábado: 10h às 22h; Domingos e feriados: 13h às 21h Horário do Noel: segunda a sexta de 14h às 22h, sábado: 13h às 22h, domingo: 14h às 21h. Local da decoração: Varanda do Shopping Montserrat. Local do Papai Noel: Praça Central do Shopping Montserrat. Fotos com o Noel: a partir de R$ 10. Visitação gratuita à decoração de Natal. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162 - Colina de Laranjeiras, Serra.
Circo do Noel
Apresentação circense de bambolê artístico, equilibrista e esquetes de palhaço. Sessões às 15h30 e 16h30. Piso L1 - Praça de Eventos, Shopping Praia da Costa. Gratuito. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
Circuito divertido, Caça ao tesouro do Natal, Oficina de cartinha para o Noel, Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Moxuara Kids de Natal
Recreação infantil, oficina de ímã de Papai Noel e encontro com o personagem Biscoito de Natal. Horário: a partir das 15h. Local: corredor ao lado do Boticário, Shopping Moxuara. Para participar é preciso se inscrever gratuitamente no Sympla e levar 1kg de alimento não perecível. Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica.
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