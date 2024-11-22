Ufes celebra 70 anos com lançamento de livros e programação cultural

Em 2024, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) completou 70 anos de existência. E, para comemorar essa data, será lançado nesta sexta-feira (22), às 17h, no Teatro Universitário, o livro “70 anos da Ufes: uma cápsula do tempo (1954-2024)”, que reúne 70 obras, entre textos e imagens da universidade.
O conteúdo do exemplar foi selecionado por um concurso, que buscou explorar o tema central proposto: os 70 anos da Ufes. Na ocasião, a Edufes convidou o público em geral a enviar poemas, crônicas, desenhos, fotos, pinturas e ilustrações que tinham esse contexto.
Segundo Wilberth Salgueiro, diretor da Edufes, o livro será um marco na história da Editora e da Universidade. “Temos agora um testemunho afetivo de pessoas que viveram, sentiram na pele o que é passar pela Ufes, em seus diversos campi, pelas salas, pelos corredores, restaurantes, estudar, pesquisar, ir ao cinema e ao teatro, conhecer pessoas, arranjar uma profissão, amadurecer”.
Cada um dos autores selecionados ganhará 3 (três) exemplares do livro, além de R$ 150 em livros da Edufes a serem escolhidos pela pessoa contemplada. A cerimônia também marca o 5º Prêmio Ufes de Literatura, concurso de abrangência internacional que premiou obras nas seguintes categorias: Contos e/ou crônicas; Literatura infantil; Literatura juvenil; Poesia; e Romance.
“Não é todo dia que uma Universidade faz 70 anos. É uma data relevante, simbólica, bonita. A Ufes é uma referência regional, nacional e mesmo, em alguns aspectos, internacional. Por isso, escolhemos 35 imagens. Sobretudo fotos, mas também desenhos, além de 35 textos (entre prosa e verso)”, completou Wilberth.
O evento ainda terá apresentações culturais, com a participação do grupo de dança Andora e da cantora Caju, ganhadora do 3º Prêmio da Música Capixaba nas categorias “Melhor música” e “Revelação”. A entrada no evento será aberta ao público, que receberá, gratuitamente, o livro comemorativo dos 70 anos da Ufes e poderá adquirir os livros de literatura com até 40% de desconto.
PROGRAMAÇÃO COMPLETA
- 17h – Início do evento
- 17h15 – Abertura
- Falas do Reitor Eustáquio de Castro e da Vice-Reitora Sônia Victor e do Secretário do Estado de Cultura - Fabrício Noronha
- Fala de Junia Zaidan, representando os 18 membros das 6 Comissões Julgadoras (contos, literatura infantil, literatura juvenil, poesia, romance e teatro)
- Falas de 4 autores vencedores do V Prêmio Ufes de Literatura
- 1) Contos e crônicas: Júlio Machado (RJ)
- 2) Literatura juvenil: Gustavo Bernardo (RJ)
- 3) Poesia: Ezequiel Sales (CE)
- 4) Romance: Andréia Delmaschio (ES)
- Fala do Secretário de Cultura da Ufes (Rogério Borges)
- 18h - CAJU – show musical da cantora (voz e guitarra)
- Fala do Diretor da Edufes (Wilberth Salgueiro)
- Falas de 4 autores do livro “70 anos da Ufes”
- Fala de Rosana Paste, representando os 6 convidados especiais do livro “70 anos da Ufes”: Bernadette Lyra, David Protti, Francisco Aurelio Ribeiro, Paulo Roberto Sodré, Rosana Paste e Suely Bispo
- 19h - ANDORA – show de dança
- 19h20 – Encerramento da cerimônia