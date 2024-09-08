Domingo (8) com shows na Praça do Papa e Feijoada da Novo Império

Shows
Festival Primavera Teresense
Com DJ Rastafloyd (11h10), Quarto Crescente (12h), Moxuara (14h). Entrada gratuita. Horário: a partir das 11h. Local: Parque de Exposições de Santa Teresa.
Aniversário de Vitória
Com Michele Freire, Dona Fran e Flavinha Mendonça às 18h e João Neto e Frederico às 20h. Gratuito. Local: Praça do Papa.
Especial
Feijoada da Novo Império
Com Leoziinho, Samba Crioulo, Tstinha às 12h na Quadra da Novo Império. Avenida Santo Antônio, Caratoíra.
Festival da Tilápia
A programação contará com shows musicais, espaço infantil, pedalinhos e diversos pratos típicos preparados com tilápia. Neste domingo, tem apresentação da banda Cidade Sol (às 12h) e encerramento com Alan Carvalho (às 15h30). Local: Lagoa Juara, em Jacaraípe, Serra.
8º Festival da Moqueca Capixaba
O evento gastronômico terá diversos pratos curiosos. Show com Charlin Vieira e Gabriel Rezzende. Abertura do pavilhão às 10h. Entrada gratuita. Local: Balneário de Castelhanos, em Anchieta. Mais informações aqui.
Itaúnas e Sabores
O festival reúne 16 restaurantes e bares. As atividades, abertas ao público, acontecem no espaço Café Brasil e na praça central de Itaúnas. Até 8 de setembro. Mais informações aqui.
4ª RuralturES
Com minicursos, atividades, aulas e shows. Horário: de 10h às 22h. Entrada gratuita. Fazenda Pindobas, a 6 km do centro de Venda Nova do Imigrante. Mais informações aqui.
Festas e baladas
Deixe em off
Com Frazão, Luiz Lemos e Suellen Nascimento no Gordinho Praia do Canto a partir das 20h. Entrada gratuita até às 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Lleon, Glauco e Lécio Soares no Repique Samba Lounge às 17h. Entrada: R$ 30 até às 19h. Avenida Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória.
MPB, samba e bossa
Com Alry e Gabrel Ferreira. A partir das 11h, no A Oca. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Beatles na calçada
Com Beat Club no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Sol Pessoa convida Géssica Dantas
Sol Pessoa convida Géssica Dantas no Brizz, a partir das 13h. Entrada grátis. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Aniversário do Frenessy
Com Gustavo o Brabo, Leq Samba, Novo Esquema, Pagolife, DJ Fabrini, Samba On e DJ Yuri no Correria Music Bar às 22h. Mulher gratuita a noite toda. Homens R$30 até 0h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Quintal do Defumes
Com D'Bem com Vida, Samba Criolo e Pagode e Cia no Defumes Botequim a partir do meio-dia. Entrada: R$ 20,00 (sujeita a alteração dependendo do horário). Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha.
Teatro
Espetáculo A Princesa e o Sapo
O sapo queria se tornar o companheiro inseparável da princesa. Sentar-se à mesa junto dela, comer no mesmo prato e ler os mesmos livros para obter novamente seu precioso coração. A princesa fingiu aceitar, mas ficava procurando uma maneira de livrar-se dele, até descobrir toda a verdade. Entrada gratuita com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point.
Exposições
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Até 8 de setembro. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Até 8 de setembro. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Diversão
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
O parque está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta-feira a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Maratona Kids
Um circuito com diversos brinquedos para as crianças: corrida de obstáculos, camas elásticas, fliperama, entre outros. No piso L1 do Shopping Praia da Costa. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Valores: R$ 40 por 30 minutos. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. Oficina de sapinho de pregador, hora da dança, pula-pula. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex.
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