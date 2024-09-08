Domingo (8) com shows na Praça do Papa e Feijoada da Novo Império

O sapo queria se tornar o companheiro inseparável da princesa. Sentar-se à mesa junto dela, comer no mesmo prato e ler os mesmos livros para obter novamente seu precioso coração. A princesa fingiu aceitar, mas ficava procurando uma maneira de livrar-se dele, até descobrir toda a verdade. Entrada gratuita com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa. Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point.