Domingo (23) com Ney Matogrosso, Alemão do Forró e Bom Gosto na Grande Vitória

Shows
Ney Matogrosso - Bloco na Rua
O cantor Ney Matogrosso apresenta o show 'Bloco na Rua' no Espaço Patrick Ribeiro a partir das 18h. Cadeiras (setor silver): R$ 300 (inteira), R$ 150 (meia), R$ 200 (ingresso solidário). Cadeiras (setor gold): R$ 400 (inteira), R$ 200 (meia), R$ 300 (meia solidária), à venda no site Blueticket. Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória.
Festa de 134 anos de Cariacica
Comemoração dos 134 anos de Cariacica. Data: 21, 22 e 23 de junho. No domingo as atrações serão Emerson Xumbrega, Priscila Ribeiro, Bom Gosto e Alemão do Forró, a partir das 19h30, no Parque de Exposições de Cariacica. Área do Parque de Exposições de Cariacica, no Parque o Cravo e a Rosa. Alameda da Frincasa, s/nº, Nova Brasília.
Festas juninas
7º Arraiá da Praça
Arraiá da Praça em Jardim Camburi às 18h. Data: 23 de junho. Praça Nilze Mendes, Rua Carlos Lindenberg, 104, Jardim Camburi, Vitória.
Arraiá da Amizade Social
Com Alencar Seresteiro, quadrilha, comidas típica e danças. Horário: 19h. Mais informações: @cebmatrizsantacruz. Rua Cristalina, 259, Vale Encantado, Vila Velha.
Festa de São João Batista
Com a Banda Som e Vida, quadrilha, comidas típicas e barraquinhas. Data: 23 e 24 de junho. Horário: a partir das 18h. Rua Muniz Freire, 71-125 , Cariacica Sede, Cariacica.
Festas e baladas
Vem pra Vibezinha da Infinity
Com Maycon Sarmento, Pedala Samba, Belucio, Samba Crioulo e Rodrigo Balla a partir das 19h, no Infinity. Ingressos: R$ 40 (pista inteira), R$ 20 (pista meia), R$ 60 (área vip inteira), R$ 30 (área vip meia), à venda no site Zig.tickets. Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
Deixa em Off
Com Frazão, Samba Crioulo e Pagolife no Gordinho Praia do Canto a partir das 20h. Entrada gratuita até 22h. Entrada: R$ 30 (pista) e R$ 50 (Vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cheers of The Samba
Com Leozinho, Glauco, Lécio Soares e DJ Anderson Baduh no Repique Samba Lounge a partir das 16h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Pagode do Correria
Com MLK 027, Samba On, DJ Yuri e DJ Fabrini no Correria Music Bar a partir das 23h. Ingressos: R$ 20 (mulher), R$ 30 (homem). Mulher entra de graça até 00h. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Beatles na calçada
Banda Beat Club celebra os Beatles no Pub 426 a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Samba do Joca
Samba com Joca na A Oca a partir das 12h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Boteco Boa Praça
Marsu Frontini (rock) no Boteco Boa Praça a partir das 14h. Couvert: R$ 9,90. Rua João da Cruz, 485, loja 1, Praia do Canto, Vitória.
Domingo de Roda de Samba
Com Xandynho Moreira no Jeremias Hostel Bar a partir das 17h. Couvert: R$ 9. Rua Inácio Higino, 67, Praia da Costa, Vila Velha.
Bar da Zilda
Com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Exposições
Intensão
Exposição de Samira Pavesi que mostra as pesquisas recentes da artista em seu próprio ateliê. Gratuito. Visitação: de 21 de junho a 5 de julho. Rua Joaquim Lírio, 820, sala 46, The Point Plaza, Praia do Canto, Vitória.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 16h. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Massena: Um Olhar em Aquarela
Exposição do acervo de fantasias da escola de samba MUG sobre o pintor Homero Massena na praça de eventos do Shopping Boulevard. Gratuito. Até 30 de junho. Horário: de segunda a quinta, das 10h às 22h; sexta das 10h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 13h às 21h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Teatro
A Pequena Sereia
Peça de teatro sobre a Pequena Sereia no Teatro Campaneli às 17h. Ingressos: R$ 50 (inteira), R$ 25 (meia), à venda no Sympla. Rua Luiz Gonzáles Alvarado, 75, Vitória.
Tarde Encantada
Espetáculo Especial de Festa Junina: Festa na Roça. Horário: sessões às 15h e 16h. Gratuito. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Link para inscrições aqui.
Diversão na Praça (Especial Festa Junina)
Recreação infantil com brincadeiras e oficina em temática de Festa Junina. Oficina de peixinho, boca do palhaço, pescaria, cantinho do bebê, pula-pula. Horário: 17h às 20h. Gratuito. Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex.
Moxuara Kids
Teatro Peter Pan. Horário: a partir das 15h. Gratuito. Varanda da Praça de Alimentação, Shopping Moxuara. Avenida Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica
Diversão
Pula Pula Park
Brinquedo inflável gigante no Shopping Vila Velha. Funcionamento: de quarta-feira a sexta-feira das 16h30 às 21h30 e aos Sábados, Domingos e feriados de 15h30 às 21h30. Valor: R$ 7,27 (ingresso meia entrada criança até 36 meses), 45,45 (ingresso meia entrada autista e meia entrada), R$ 72,73 (ingresso comum), R$ 86,36 (ingresso meia entrada combo família A), R$ 127,27 (ingresso meia entrada combo família B), R$ 163,64 (ingresso meia entrada combo família C). Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha.
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra
Jurassic Rex Park
Parque de dinossauros que se movimentam e emitem sons, com brinquedos interativos, cama elástica, escorregadores, piscina de bolinhas e muito mais no Shopping Mestre Álvaro. Valor: a partir de R$40 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 30/06. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h30. Praça de Eventos - Piso L2. Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
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