Feira no Espírito Santo terá shows de Budah e Cesar MC

Budah e Cesar MC se apresentarão em Feira na Ufes, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram

Shows, apresentações culturais e bate-papos com os visitantes sobre a escolha de sua futura profissão. Isso e muito mais é o que vai rolar na Feira Juventude Empreendedora, que tem início na segunda (24) e segue até sexta (28), na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. O evento é totalmente gratuito.

Dois artistas capixabas que são destaques nacionais no rap estão entre as atrações musicais do evento. Budah vai se apresentar na abertura do evento na sexta e Cesar MC, encerra a Feira, participando de um TalkShow.

No Palco “Pocar” durante o evento estão programadas apresentações de dança, teatro, capoeira pelos grupos formados por jovens que frequentam os Centros de Referência das Juventudes (CRJs). Também se apresentam os artistas Josa e Jodizz, jovens que trabalham e frequentam os CRJs de Novo Horizonte e o de São Pedro, respectivamente e na quarta-feira (26) a apresentação será do DJ Chapola.

DJ Chapola será uma das atrações da Feira Juventude Empreendedora Crédito: Divulgação/Instagram

Já na sexta-feira (28) acontece a grande final da Batalha de Slam. Nos CRJs foram realizados semifinais e durante a feira acontecerão as batalhas e escolhido o vencedor. No evento, o visitante terá acesso a produtos e serviços de jovens de todo Estado selecionados via edital. Além disso, as juventudes que frequentam os 14 CRJS estarão apresentando as atividades desenvolvidas nas oficinas, como desenho, tranças, barbearia, entre outras.

E claro, nos cinco dias da feira os visitantes poderão participar de bate-papos sobre a escolha de profissão, técnicas de fotografia com celular, conhecer mais o Programa de Empregabilidade e Qualificação Profissional para Jovens Capixabas e o futuro das profissões detalhando sobre as profissões de programador e desenvolvedor.

Feira Juventude Empreendedora

Dia 24/06 (segunda-feira)

8h – Abertura

9h – Oficina – O jovem e sua difícil tarefa de escolher a sua profissão

10h40 – Oficina –Fotografia de mídias digitais – utilizando a câmera de celular.

14h – Oficina –EmpregaJUV

16h30 – Apresentação Cultural

17h30 – Abertura oficial do evento

18h – Show Budah

Dia 25/06 (terça-feira) 8h – Abertura 9h- Oficina – Fotografia de mídias digitais – utilizando a câmera de celular. 10h40 – Oficina -Futuro das profissões: Desenvolvedor e programador 14h – Oficina - O jovem e sua difícil tarefa de escolher a sua profissão. 16h30 – Apresentação Cultural 17h30 – Apresentação Musical – Josa – Voz e Violão

Dia 26/06 (quarta-feira)

8h – Abertura 9h - Oficina – Fotografia de mídias digitais – utilizando a câmera de celular. 10h40 - Futuro das profissões: Desenvolvedor e programador. 14h – Oficina EmpregaJUV 16h30 – Apresentação Cultural 17h30 – Show DJ Chapola

Dia 27/06 (quinta-feira)

8h – Abertura 9h - Oficina - Futuro das profissões: Desenvolvedor e programador. 10h40 - Oficina – Fotografia de mídias digitais – utilizando a câmera de celular. 14h - Oficina - O jovem e sua difícil tarefa de escolher a sua profissão 16h30 – Apresentação Cultural 17h30 – Show com Jodizz