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Feira no Espírito Santo terá shows de Budah e Cesar MC

Evento, que rola de 24 a 28 de junho, contará com atrações musicais, apresentações de dança, teatro e bate-papos na Ufes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Junho de 2024 às 14:58

Budah e Cesar MC se apresentarão em Feira na Ufes, em Vitória
Budah e Cesar MC se apresentarão em Feira na Ufes, em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram
Shows, apresentações culturais e bate-papos com os visitantes sobre a escolha de sua futura profissão. Isso e muito mais é o que vai rolar na Feira Juventude Empreendedora, que tem início na segunda (24) e segue até sexta (28), na Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória. O evento é totalmente gratuito. 
Dois artistas capixabas que são destaques nacionais no rap estão entre as atrações musicais do evento. Budah vai se apresentar na abertura do evento na sexta e Cesar MC, encerra a Feira, participando de um TalkShow. 
No Palco “Pocar” durante o evento estão programadas apresentações de dança, teatro, capoeira pelos grupos formados por jovens que frequentam os Centros de Referência das Juventudes (CRJs). Também se apresentam os artistas Josa e Jodizz, jovens que trabalham e frequentam os CRJs de Novo Horizonte e o de São Pedro, respectivamente e na quarta-feira (26) a apresentação será do DJ Chapola.
DJ Chapola será uma das atrações da Feira Juventude Empreendedora
DJ Chapola será uma das atrações da Feira Juventude Empreendedora Crédito: Divulgação/Instagram
Já na sexta-feira (28) acontece a grande final da Batalha de Slam. Nos CRJs foram realizados semifinais e durante a feira acontecerão as batalhas e escolhido o vencedor. No evento, o visitante terá acesso a produtos e serviços de jovens de todo Estado selecionados via edital. Além disso, as juventudes que frequentam os 14 CRJS estarão apresentando as atividades desenvolvidas nas oficinas, como desenho, tranças, barbearia, entre outras.
E claro, nos cinco dias da feira os visitantes poderão participar de bate-papos sobre a escolha de profissão, técnicas de fotografia com celular, conhecer mais o Programa de Empregabilidade e Qualificação Profissional para Jovens Capixabas e o futuro das profissões detalhando sobre as profissões de programador e desenvolvedor.

Feira Juventude Empreendedora

Dia 24/06 (segunda-feira)
  • 8h – Abertura
  • 9h – Oficina – O jovem e sua difícil tarefa de escolher a sua profissão
  • 10h40 – Oficina –Fotografia de mídias digitais – utilizando a câmera de celular.
  • 14h – Oficina –EmpregaJUV
  • 16h30 – Apresentação Cultural
  • 17h30 – Abertura oficial do evento
  • 18h – Show Budah
Dia 25/06 (terça-feira)
  • 8h – Abertura
  • 9h- Oficina – Fotografia de mídias digitais – utilizando a câmera de celular.
  • 10h40 – Oficina -Futuro das profissões: Desenvolvedor e programador
  • 14h – Oficina - O jovem e sua difícil tarefa de escolher a sua profissão. 
  • 16h30 – Apresentação Cultural
  • 17h30 – Apresentação Musical – Josa – Voz e Violão
    • Dia 26/06 (quarta-feira)
  • 8h – Abertura
  • 9h -  Oficina – Fotografia de mídias digitais – utilizando a câmera de celular.
  • 10h40 - Futuro das profissões: Desenvolvedor e programador.
  • 14h – Oficina EmpregaJUV
  • 16h30 – Apresentação Cultural
  • 17h30 – Show DJ Chapola
    • Dia 27/06 (quinta-feira)
  • 8h – Abertura
  • 9h -  Oficina - Futuro das profissões: Desenvolvedor e programador.
  • 10h40 - Oficina – Fotografia de mídias digitais – utilizando a câmera de celular.
  • 14h - Oficina - O jovem e sua difícil tarefa de escolher a sua profissão
  • 16h30 – Apresentação Cultural
  • 17h30 – Show com Jodizz
    • Dia 28/06 (sexta-feira)
  • 8h- Abertura
  • 9h - Oficina –Fotografia de mídias digitais – utilizando a câmera de celular.
  • 10h40 - Oficina – O jovem e sua difícil tarefa de escolher a sua profissão
  • 14h – Oficina EmpregaJUV
  • 16h30 – Batalha de Slam
  • 18h30 – TalkShow CesarMC

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