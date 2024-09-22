Domingo (22) com exposição de carros antigos, encontro de corais e Jogo das Estrelas

Shows
2ª Edição da Feira Distrital de Santa Teresa
Um evento que celebra a cultura local com gastronomia, música, artesanato e muito mais, resgatando a identidade dos distritos. Horário: a partir das 11h. Com shows nacionais e locais. 20 a 22 de setembro. Várzea Alegre, Santa Teresa.
Especial
Festival Manguinhos Gourmet
Com diversos pratos especiais, doces e atrações musicais. Quando: 20, 21, 22, 28 e 29 de setembro. Onde: restaurantes, cafeterias e docerias no balneário de Manguinhos. Confira a matéria completa com mais informações aqui.
Mariscada da Venenosa
GRES Andaraí promove uma tarde gastronômica, além de roda de samba com Vlad AKS e Banda, com participação especial de Axel Fernandez, e as participações das coirmãs Mocidade Unida da Glória (MUG) e Unidos da Piedade. Horário: 12h. Local: Caxias Esporte Clube (Vitória). Entrada: R$ 10,00 (casadinha – 2 pessoas). Informações: (27) 99986-7731
ArteSanto
ArteSanto ES - Feira Nacional do Artesanato Capixaba. Data: 13 a 22/09. Local: Praça do Papa, Vitória. Horário: de segunda a sexta - 17h às 22h, sábado e domingo - 14h às 22h. 22/09 - 14h às 20h.
Festival Pedra Azul Gourmet
Com mais de 60 endereços, entre restaurantes, cafés, empórios e cervejarias, o festival gastronômico Pedra Azul Gourmet vai até o dia 15 de outubro, com opções a partir de R$ 18. Onde: em 61 restaurantes, cafés e cervejarias de Pedra Azul (Domingos Martins) e Venda Nova do Imigrante. Veja a matéria completa de HZ.
X Exposição de Carro Antigos
O evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de setembro, entre 9h e 18h, (Sexta 14h às 18h, Sábado 9h às 18h e Domingo 9h às 14h), no Guará Centro de Eventos / Hotel Guará Pousada. A entrada para visitação é gratuita e a organização pede que cada visitante doe 2 kg de alimento.
Jogo das Estrelas
Ronaldinho Gaúcho e convidados disputam uma partida de futebol no Kleber Andrade. Horário: 15h. Arquibancada: 69,90 (meia solidária) e 139,90 (inteira) pelo site Ingresso Nacional. Rua Rio Branco, Rio Branco, Cariacica.
Churrascada Gaúcha Steffen
Churrascada Gaúcha Steffen celebra a cultura gaúcha com festa. Ingressos esgotados. O valor do ingresso inclui open food e open bar. Rod, ES-010, Km 4, Jardim Limoeiro, Serra.
Festas e baladas
Samba na Varanda
Com aulão de pagode (16h), Já Gamei (17h), Pele Morena (20h). Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo site Sympla. Local: Shopping Montserrat, varanda, Piso L3. Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra.
Deixa em Off
Com Frazão, Leozinho e Luiz no Gordinho Praia do Canto, a partir das 20h. Entrada gratuita até às 22h. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Aniversário do Cris Samba On
Com Grupo Samba On, Primeira Classe, Nesse Clima, DJ Gustavo Bravo, DJ Yuri no Correria Music Bar a partir das 22h. Homens: R$ 30. Mulheres: gratuito. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
Ronnie Silveira
Com Ronnie Silveira no A Oca, a partir das 11h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro de Vitória.
Lobos do Samba
Roda de samba com o grupo Lobos do Samba no Bar da Zilda, a partir das 20h30. Rua Maria Saraiva, 30, Centro, Vitória.
Show da Iza
Sol Pessoa (Especial de aniversário). No Brizz, a partir das 13h. Entrada grátis. Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Beatles na Calçada
Com Beat Club, no Pub 426, a partir das 16h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Teatro
Tarde Encantada
Sinopse: a Branca de Neve Branca de neve ama os animais e vive na floresta com muitos amiguinhos, porém ela está precisando ensinar uma lição para eles. Neste espetáculo, ela irá ensinar que a aparência não é tudo. Data: domingo (22). Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Cantares
Encontro de corais. Corais adultos se apresentarão às 18h na sexta (20) e no sábado (21); e os corais infantis e infanto-juvenis se apresentarão no domingo (22), às 10h. Datas: 20, 21 e 22 de setembro. Horário: 20/09 (18h), 21/09 (18h), 22/09 (10h). Local: Teatro UFES, Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória/ES. Ingressos: Entrada gratuita - sujeita à capacidade do teatro.
Diversão
WOW Park
Parque com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 12h às 21 horas. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 4 anos e 11 meses devem estar acompanhados por um adulto. Ingressos (meia): 50 minutos: R$ 59,90; 30 minutos: R$ 49,90. Shopping Praia da Costa, Piso L3. Avenida Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
As Aventuras de Big e Kid
Circuito divertido para as crianças com diversas atividades: tirolesa, surf mecânico, escalada, arvorismo, giromaster, girobike e piscina de bolinhas. Data: todos os dias, até 29/09. Valores: a partir de R$ 20. Horário: Segunda a Sábado das 10h às 22h. Domingo das 12h às 21h. Local: Shopping Praia da Costa, Praça de Eventos, Piso L1. Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: segunda a sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas. - Brincando com tecido colorido - Oficina de imã de maça - Histórias cantadas - Pula-pula. Horário: 17h às 20h. Local: Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.
Diversão no Mestre
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas - oficina de quadro de lã. - Encontro com personagem ovelha. Horário: 17h. Local: Shopping Mestre Álvaro, Espaço Diversão no Mestre, piso L2. Retirada de ingressos: cadastro no www.shoppingmestrealvaro.com.br. Gratuito.
Parque Inflável da Hello Kitty & Amigos
O parque está no estacionamento externo do Shopping Vitória. Horário: de quinta-feira a domingo, das 15h às 21h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos). Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
Exposição de Orquídeas
Exposição de plantas de diversos produtores capixabas, na área do Anfiteatro do parque. Data: 21 e 22 de setembro. Horário: 9h às 17h. Local: Parque Botânico Vale - Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Praia do Canto: Memórias e afetos
De 5 de setembro a 1 de dezembro, na Casa Senac. Av. Saturnino de Brito, 1240, Praia do Canto, Vitória. Visitação (exceto feriados): Quarta a Sexta, das 10h às 19h; Sábado, das 10h às 18h; Domingo, das 10h às 16h. Visitas mediadas (individuais ou em grupo de até 20 pessoas): quarta a sexta (escolas) e quarta a domingo (espontâneas), por meio de agendamento Telefone (informações): 3232-4765. Entrada gratuita. Classificação livre.
Mulheres Extraordinárias
Exposição fotográfica de famílias atípicas “Mulheres Extraordinárias”. Data: 14 a 22 de setembro. Horário: segunda a sábado de 10h às 22h; aos domingos de 13h às 21h. Local: Entrada da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Visitação gratuita.
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