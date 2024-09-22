Domingo (22) com exposição de carros antigos, encontro de corais e Jogo das Estrelas

Sinopse: a Branca de Neve Branca de neve ama os animais e vive na floresta com muitos amiguinhos, porém ela está precisando ensinar uma lição para eles. Neste espetáculo, ela irá ensinar que a aparência não é tudo. Data: domingo (22). Horário: sessões às 15h e 16h. Local: Shopping Praia da Costa, Piso L3, acesso pela loja Game Point. Gratuito, com retirada de ingresso por meio do aplicativo do Shopping Praia da Costa.