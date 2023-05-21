Domingo (21) no ES com Roupa Nova e stand-up com Oscar Filho; veja a agenda

Shows e concertos
Simplesmente Roupa Nova
A partir das 19h, no Espaço Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Cadeiras a partir de R$ 172,50 e mesas a partir de R$ 1150, á venda no site da BlueTicket.
Orquestra Petrobras Sinfônica
A partir das 16h, O espetáculo A Magia da Orquestra. Apresenta, em versão sinfônica, as trilhas sonoras de animações da Disney que foram grandes sucessos do cinema como “Encanto”, “Frozen”, “A Bela e a Fera”, “Cinderela” e “Rei Leão”, entre outros. Também conta com participação especial dos cantores Analu Pimenta e Marcelo Coutinho, além dos arranjos de Fernando Morais, Gilson Santos, Itamar Assiere e Jessé Sadoc. Vitória – SESC Glória. Ingressos: a partir de R$ 20 à venda na bilheteria do teatro e no site Sympla.
Teatro, arte e exposições
Mostra Povoar
De 20 a 27 de maio. Neste domingo, das 13h às 18h - Oficina “Dança Afro-Contemporânea”, na Casa da Cultura 16h - Espetáculo “Circo de Família”, da Cia. Circunstância (MG), Sede do Projeto Zés do Futuro. Em São Mateus (ES). Entrada franca.
Mestre da Comédia
Evento com diversos shows de stand-up comedy, neste domingo com atração nacional, Oscar Filho. Local: Shopping Mestre Álvaro, piso L1. A partir das 20h. Entrada Gratuita.
Exposição Fragmentos
Do fotógrafo Pedro Sousa Trêpa. Onde: Mosaico Fotogaleria - Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 500, loja 18, Mata da Praia, Vitória - ES. Entrada gratuita. As visitas devem ser previamente agendadas entre os dias 19 de maio e 17 de junho pelo e-mail e contato: (27) 99943 0831 E-mail: [email protected]
Espetáculo "Bárbara" com Marisa Orth
Com sessões às 17h e às 19h30, no Teatro Universitário da Ufes, na Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Térreo e Mezanino por R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia), disponíveis no site da Le Billet. As entradas também estarão à venda na bilheteria do teatro, de terça a sexta das 14h às 17h e no dia do evento a partir das 15h.
Alice no país, sem maravilhas
A partir das 17h, no Teatro Dubeco, Centro de Vitória - Casa da Música Sônia Cabral | Praça João Clímaco. Adquira seu ingresso antecipado na bilheteria do teatro, de terça a sábado, de 12h às 18h. Mais informações: (27) 3132-8399.
Gastronomia
Cachoeiro Food Beer
Quinta edição do Cachoeiro Food Beer, na maior cidade do Sul do Espírito Santo. O evento começa nesta sexta-feira (19) e vai até domingo (21), no Parque de Exposições do município, no bairro Aeroporto. 11h – Início do almoço beneficente e show com Alex Martins 15h - Samba & Cia 18h - Koisa Nossa.
Roda de Boteco 2023
Um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo retorna com participação de 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra. Vai até 11 de junho com os estabelecimentos oferecendo petiscos a R$ 45,90, com direito a uma cerveja. Veja a lista de bares e pratos aqui.
Cacau Fest!
Encontro de celebração ao cacau capixaba, em Linhares, a partir das 8h. Serão 10 horas de evento com boa música, comercialização de produtos de cacau, palestras, exposição de produtos e uma experiência gastronômica incrível. Lagoa Nova – Cabana Serafim - Linhares - ES. Valor do passaporte: R$500,00 (dá direito a entrada de 2 pessoas, filhos até 12 anos não pagam), á venda no site da Super Ticket.
Pagodes e música ao vivo
Pagode da Praia Convida
Com grupo Pagode da Praia e participações de Pago Life e DJ Klebin. A partir das 20h, no Boteco do Júnior. Av. Saturnino Rangel Mauro - Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 20, á venda no site da Super Ticket.
Boteco Boa Praça Vitória
A partir das 14h, Tamy Braga. Couvert: R$7,90. Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485 - Praia do Canto, em Vitória/ES.
Domingueira no Flu
Com Temponi, BixaQuePinta, Karolla e Cosme. A partir das 16h, no Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505 - Jardim da Penha, Vitória. Ingressos : 100 primeiros por R$ 10. Das 16h às 17: R$ 15, das 17h às 18: R$ 20 e após às 18h: R$ 25.
Gordinho Sambão
Roda de samba com Alisson do Banjo, Tiago Costa e pagode com Samba Jr. A partir das 19h, no Gordinho Sambão. Av. Dário Lourenço de Souza - Maria Cyprestes, Vitória. Pista liberada a noite inteira.
Deixa em Off
Com Frazão, e participações de SambaHD e Luiz SambaDm. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Gordinho Praia do Canto. R. Joaquim Lírio, 823 - Praia do Canto, Vitória. Pista liberada até as 22h.
Feijoada das Baianas da Pega no Samba
A partir das 13h, com grupo Vlad, Bateria Locomotiva e Rogerinho Ratatuia. Na quadra da Gres Samba "Pega no Samba" - Rua Dr. Américo de Oliveira, 455 Bairro Consolação, Vitória. Ingressos: Ingresso sem feijoada - R$ 15,00 Ingresso com Feijoada - R$ 25,00 (Line Up).
Diversão em shoppings
Diversão na Praça
Recreação infantil com brincadeiras e oficinas; - Circuito do fundo do mar - Caça ao tesouro - Oficina tubarão pregador - Cantinho do bebê - Pula-pula. Horário: 17h às 20h Local: Shopping Praia da Costa, Pracinha do Praia, piso L1. Gratuito
Tarde Encantada
Musical “Os Saltimbancos” O espetáculo conta a história de quatro animais que são maltratados por seus donos e resolvem se unir para dar um novo rumo às suas vidas. Durante a peça, o Jumento encontra no caminho seus companheiros de jornada e, então, resolvem montar um quarteto musical. Horário: sessões às 15h e 16h Local: Shopping Praia da Costa, piso L3 Inscrições aqui. Evento gratuito.
Encontro com personagens do grupo 3 Palavrinhas
As crianças poderão interagir e tirar fotos, gratuitamente, com os personagens Sarah, Davi e Miguel e Florzinha. Das 11h às 15h. Local: Praça de Eventos do Shopping Praia da Costa. Gratuito
Playground 3 Palavrinhas
Atração com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kidplay com obstáculos; Data: de 08 de maio a 26 de junho Horário de Funcionamento: das 11h às 21h. Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Praia da Costa Entrada: R$ 50,00 (para 50 minutos) - Para cada minutos excedido será cobrado R$ 1,00 por minuto.
Diversão no Mestre
Recreação infantil. Local: Piso L2, Shopping Mestre Álvaro. Horário: de 15h às 18h. Evento gratuito.
Vila Parque Boliche Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. Funcionamento: das 12h às 00h30; Local: Shopping Mestre Álvaro. Valor: R$ 119,90 (uma hora). Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Exposição Projeto Tamar
Exposição com réplicas e esculturas das espécies de tartarugas encontradas no Brasil, até 31/05. Local: Shopping Moxuara, piso l3. Horário: de acordo com horário de funcionamento do Shopping. Gratuito.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa, bate-bate, etc. Local: área de eventos externa do Shopping Moxuara, das 16h às 22h. Valores de entrada: R$50,00 ( passaporte para brincar à vontade). Ingresso individual: 1 ingresso- R$10,00.
Hot Wheels Prova Aceita
Espaço inspirado nos famosos carrinhos da Hot Wheels. Com Games, Pista Hot Wheels, Escorregador Inflável, Pula Pula, Caixa de Areia, Cama de Gato, Piscina de Bolinhas, Pista de Competição e um cenário instagramável para as famílias tirarem fotos divertidas. Onde: Na Praça Central do Shopping Vitória - Av. Américo Buaiz, 200 - A 15 - Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: R$ 30 por 30 minutos, à venda no site Sympla. Até 11 de junho.