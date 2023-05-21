Domingo (21) no ES com Roupa Nova e stand-up com Oscar Filho; veja a agenda

Atração com jogos de basquete, jogo da memória, stand de fotos, piscina de bolinhas e kidplay com obstáculos; Data: de 08 de maio a 26 de junho Horário de Funcionamento: das 11h às 21h. Local: Praça de Eventos, Piso L1, Shopping Praia da Costa Entrada: R$ 50,00 (para 50 minutos) - Para cada minutos excedido será cobrado R$ 1,00 por minuto.