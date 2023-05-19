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Dia de rock, bebê

Cariacrock volta para a 3ª edição com sete bandas de rock do ES em Cariacica

Evento acontece, neste sábado (20), com as bandas Elemento 26, Dash9, Triz e Limbo 7, Canela Green, Busco Esposa e Gastação Infinita
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 13:32

Cariacrock
Segunda edição do Festival Cariacrock, em agosto de 2022 Crédito: Polaris
Se a segunda edição já deu o que falar, o que esperar da terceira? Muito rock 'n' roll. Afinal, neste sábado (20), sete bandas autorais do gênero se reúnem para o 3º Festival Cariacrock, no bairro Oriente, em Cariacica. A partir das 15h, no espaço Chamusquin Cultural, amantes do "tal de rock and roll" poderão prestigiar grupos da Grande Vitória em um evento com 7h de muita música, além de uma exposição com trabalhos de artistas visuais e audiovisuais.
Com uma a banda a mais do que a edição anterior, estão confirmadas Elemento 26, Dash9, Triz e Limbo 7, já veteranas no evento. Desta vez, as novatas são Canela Green, Busco Esposa e Gastação Infinita.
"Estamos tentando movimentar o cenário aos pouquinhos, com o objetivo de fazer um encontro para reunir a galera que já curte as bandas. Temos do metal até o indie, passando por sons mais pesados e chegando no reggae. Vai ser um evento bem plural", conta Nicolas Dezan, um dos organizadores.
Como o evento possui limite para acomodação de pessoas, os interessados em garantir a entrada podem entrar em contato pelo WhatsApp (27) 99733-0137 e comprar de forma antecipada por R$ 25. Os que deixarem para o dia do evento, poderão adquirir também a R$ 25, caso levem um quilo de alimento não perecível. Os que não levarem a doação, poderão entrar mediante o pagamento de R$ 30.

SERVIÇO

  • CARIACROCK
  • QUANDO: Sábado (20), a partir das 15h
  • ONDE: Chamusquim Restaurante Cultural, Rua Jerusalém, n° 20, Bairro Oriente, Cariacica
  • ATRAÇÕES: Gastação Infinita, Elemento 26, Dash9, Triz, Canela Green, Busco Esposa e Limbo 7.
  • INGRESSOS: R$ 30
  • COMO COMPRAR: Antecipadamente via WhatsApp (27) 99733-0137, até às 10:00 do dia do evento | Na hora, na portaria

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