Oficina de Jardinagem

Oficina de jardinagem que ensinará a cultivar plantas e cuidar do jardim, incentivando o contato com a natureza e a consciência ambiental. No shopping Mestre Álvaro, a partir das 15h até às 18h. Inscrições são gratuitas e realizadas no local. Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra