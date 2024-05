Vitória terá shows de L7nnon, WIU e MC PH com preços a partir de R$ 40

Um line-up de peso com grandes nomes do trap nacional. A partir do dia 28 de junho, os capixabas poderão curtir os shows de MC PH, L7nnon e WIU, no Projeto Hype, no palco do Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória. Serão três finais de semana com muitos hits.



No dia 28 de junho, sexta-feira, quem agita a noite é MC PH, a partir das 22h. Dono dos sucessos “Tenho Que Me Decidir” e “Diz Aí Qual é o Plano?”, o artista desembarca na capital com um show muito esperado pelos fãs capixabas de trap. Com quase 4 milhões de seguidores nas redes sociais, o cantor soma mais de 14 milhões de ouvintes mensais no Spotify.