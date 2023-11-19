Domingo (19) com shows de Paralamas do sucesso e Banda Casaca no ES; agenda

Show
Cavalgada de Aniversário
Com Pisadinha do Vaqueiro. A partir das 12h, no Rancho Muribeca. Av. Getúlio Vargas, Belvedere, Serra. Ingressos: R$ 40, à venda no site Zig.tickets.
Festivais
Festival Bigstep
O evento que acontece no Shopping Boulevard, em Vila Velha, conta com gastronomia e shows com atrações nacionais. A programação começa às 15h, e, entre os destaques, estão shows de André Prando (16h), Banda Casaca (19h30) e do grupo Paralamas do Sucesso (21h30). Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: a partir de R$ 120 no site Zig.tickets.
Festival Pedra do Elefante
O evento conta com música, gastronomia, teatro, espaço kids e cerveja artesanal, além de 8 bandas de blues, jazz e rock capixabas. A programação começa às 10h, e, entre as atrações, estão oficina de teatro, contação de história e shows do grupo Brezinski Point (12h30) e Thiago Gomes (15h). No Bistrô e Café Bosque das Pedras, Km 3,5, Buenos Aires, Guarapari. Ingressos: R$ 50 (para os dois dias do evento) e R$ 30 (para cada dia do evento). Pagamento via Pix: [email protected] e envio do comprovante pelo Whatsapp: (27) 99243-4493.
Festival de Verão
O Iriri Verão Fest. reúne gastronomia, cervejas artesanais do Espírito Santo e apresentações musicais. A programação começa às 11h e conta com a apresentação da bateria da escola de samba Independentes de Eucalipto (14h). Na Praça de Eventos de Iriri. Av. Dom Helvécio, ao lado da antiga pousada Iriri, na Praia Costa Azul, Iriri, Anchieta. Entrada gratuita.
Baladas e Festas
Pagode do Correria
Com os grupos Samba ON, D'Moleque, e DJs Fabrini e Yuri. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Sertanejo
Com Paula Rodrigues e Felipe Brava. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Cheers Of The Samba
Com os grupos Samba Júnior, Pagolance e DJ Fabrício. A partir das 17h, no Clube A. Rua Joaquim Lírio, 841, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 20 até as 19h, à venda no site Vipme, após valores não informados.
Deixa em Off
Com Felipe Frazão, grupos Leq Samba e Primeira Classe, e DJ Chocolate. A partir das 20h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free, até as 22h. (limitado até 200 pessoas).
Santo Domingo
Com os grupos Leq Samba, Pagolife e DJ Enzo Santos. A partir das 16h, no Santo Botequim. Travessa Santuário, 145, Santo Antônio, Vitória.
Quintal do Defumes
Com Lécio Soares, Leley, Grupo Samba Crioulo e DJ Diogo. A partir das 12h, no Defume’s Botequim. Rua Demétrio Ribeiro, 28, Jardim Marilândia, Vila Velha.
Forró do Canto
Com Edvan Jatobá, Luiz Marreta, Patrick Ribeiro e DJ Bravim. A partir das 18h, no Canto 27. Av. Dr. Jair de Andrade 39, Itapuã, Vila Velha.
Forró da Fluente
Com Trio Potiguá, grupo Nosso Bloco 360º e DJ Berim. A partir das 17h, no Fluente. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 35, à venda no site Sympla.
Rock na Calçada
Com a Banda Beat Club. A partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Músicas ao vivo
Pagode
Com o grupo Mistura entre Amigos. A partir das 14h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Tardezinha no Butteco's
Com o grupo Samba Diverso e Alisson do Banjo. A partir das 18h, no Buttecos Vitalino. Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27)99644-2745.
Luau
Com Vinícius. A partir das 15h, no Flammes Bar. Av. José Miranda Machado, 487, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99579-7355.
Sou Negra!
Com Monique Rocha, Cleber Maia e Jean Carlos. A partir das 12h, no A OCA. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Carnaval
Feijoada do Pega
Feijoada da Escola Pega no Samba, com apresentação de todos os segmentos da escola, além de Tstinha, Lilian Lomeu e Andin. A partir das 13h, no Na Vista. Rua Judite Maria Tovar Varejão, 435, Enseada do Suá, Vitória. Ingressos: a partir de R$ 70, à venda no site Brasil Ticket.
Festival de Cinema
Por um destino insólito
Sinopse: Tirando férias no Mediterrâneo, a rica capitalista Raffaella Pavone Lanzetti alugou um iate para fazer um cruzeiro. Ela grita ordens o tempo todo, quando não está tomando posições bem politicamente incorretas. Raffaella descarrega boa parte da sua futilidade em Gennarino Carunchio, um siciliano comunista que trabalha na embarcação, exigindo que ele fique mais apresentável. Gennarino desenvolve desprezo pela independência dela, ficando cada vez mais frustrado com suas ordens. Quando está escurecendo, ela diz para Gennarino para descer o bote. A partir das 14h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
O Livro da Discórdia
Sinopse: Youssef Salem tem 45 anos, é descendente de uma família de imigrantes argelinos e vive em Paris onde se dedica à escrita. Após uma série de contratempos, ele decide escrever um romance parcialmente autobiográfico, inspirado na sua juventude e em particular nos tabus que rodeiam a sexualidade no ambiente onde cresceu. O livro provoca um debate público apaixonado, mas também gera uma tensão no seio da sua família, que Youssef tentará manter unida o melhor que puder. A partir das 16h, no Cine Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 15 (meia), à venda no site Cine Jardins.
Espetáculos
O Dia Seguinte
Baseado no conto de Luís Fernando Veríssimo, a trama narra o encontro de dois desconhecidos que acordam na mesma cama um dia após a virada do ano. Em comum, Luanna e Renato, interpretados por Adriana Birolli e Eduardo Pelizzari, têm apenas o fato de que eles não lembram como foram parar ali. A partir das 20h, no Teatro da UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: Setor A e B (R$ 100/inteira e R$ 50/meia), à venda no site Sympla. Mezanino, esgotados.
A Vida em Voz Alta
Até 14 de janeiro acontece o espetáculo estrelado por José Augusto Loureiro, que retrata a vida e a obra do escritor Rubem Braga. A partir das 17h, no Espaço Má Cia. Rua Prof. Baltazar, 152, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos retirados no site Sympla.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível balé acrobático. As apresentações acontecem de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web.
Mergulhando no Fundo do Mar
Evento voltado para crianças composto por brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (1 hora); R$ 40 (30 minutos); R$ 35 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1 por minutos excedentes.
Natal do Mundo Bita
Decoração de Natal do Mundo Bita, com jogo da memória, pula-pula, brinquedo sinuoso e tobogã escorregador com 22 m de comprimento. No Shopping Praia da Costa, do piso L2 ao L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. De segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados 11h às 21h. Atração com cobrança, tobogã escorregador: R$ 5,00 para uma descida.
Uma Aventura Polar
Um cenário de muita neve e com ursos polares que remete ao Polo Norte, onde vive o Papai Noel. Além da árvore de Natal de 9m, um trenzinho vai levar as crianças para passear por toda a área da decoração. Todos os dias no piso L2 do shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Visitação gratuita. Passeio de Trenzinho: R$10,00 para duas voltas
Decoração Doce Natal
Decoração temática com diversos tipos de doces natalinos coloridos bolas, ursos e trono do Papai Noel. Uma árvore interativa de 6m vai permitir que o público passe por dentro dela e tire fotos. Todos os dias, no Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra Visitação gratuita. Circuito do Noel: R$50,00 por 30 minutos.
Exposições
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.