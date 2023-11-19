Domingo (19) com shows de Paralamas do sucesso e Banda Casaca no ES; agenda

Sinopse: Tirando férias no Mediterrâneo, a rica capitalista Raffaella Pavone Lanzetti alugou um iate para fazer um cruzeiro. Ela grita ordens o tempo todo, quando não está tomando posições bem politicamente incorretas. Raffaella descarrega boa parte da sua futilidade em Gennarino Carunchio, um siciliano comunista que trabalha na embarcação, exigindo que ele fique mais apresentável. Gennarino desenvolve desprezo pela independência dela, ficando cada vez mais frustrado com suas ordens. Quando está escurecendo, ela diz para Gennarino para descer o bote. A partir das 14h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.