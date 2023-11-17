Victor Bonato, influencer evangélico acusado de estuprar fiéis, é solto em São Paulo Crédito: Instagram@victorbonato

O influenciador evangélico Victor Bonato, acusado de estupro por três fiéis do Movimento Galpão, foi solto em Carapicuíba nesta quinta-feira, 16. A informação foi noticiada pelo Uol e confirmada pelas advogadas do influencer, que publicaram uma foto com Victor fora da prisão com a legenda “a Justiça foi feita”.

O caso corre na 2ª Vara Criminal de Barueri. Conforme o Uol, o juiz Fabio Calheiros do Nascimento classificou os depoimentos das vítimas como “confusos” e concedeu ao influenciador o direito de responder em liberdade. Ele, porém, é impedido de se aproximar das denunciantes ou manter contato.

O Movimento Galpão, em que Victor realizava pregações, é um grupo religioso de classe alta que realizava encontros em Alphaville. O influenciador tem 143 mil seguidores no Instagram e publicava vídeos com linguagem e visual jovens.

Antes de ser preso, no dia 19 de setembro, ele postou na rede um vídeo em que diz estar “se confessando e pedindo perdão como homem, às meninas com quem eu falhei, que defraudei e magoei”.

“Cometi alguns pecados. Caí em imoralidade e iniquidade, fui contrário a tudo que eu prego e desagradei o coração de Deus. Falei com Deus, com a minha família e aqueles que confiam em mim e estou profundamente envergonhado e arrependido”, ele afirma.

O perfil do Movimento Galpão divulgou uma nota, também antes da prisão, repudiando “acontecimentos que ferem diretamente o que o Galpão acredita” e dizendo que Victor, fundador do grupo, não faz mais parte da entidade. O comunicado também informa o fechamento do local.