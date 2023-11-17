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Crime

Victor Bonato, influencer evangélico acusado de estuprar fiéis, é solto em São Paulo

Influenciador foi preso após denúncias de três mulheres de abuso no Movimento Galpão, em Alphaville; defesa alega inocência e escreve: ‘Justiça foi feita’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 11:36

Victor Bonato, influencer evangélico acusado de estuprar fiéis, é solto em São Paulo
Victor Bonato, influencer evangélico acusado de estuprar fiéis, é solto em São Paulo Crédito: Instagram@victorbonato
O influenciador evangélico Victor Bonato, acusado de estupro por três fiéis do Movimento Galpão, foi solto em Carapicuíba nesta quinta-feira, 16. A informação foi noticiada pelo Uol e confirmada pelas advogadas do influencer, que publicaram uma foto com Victor fora da prisão com a legenda “a Justiça foi feita”.
O caso corre na 2ª Vara Criminal de Barueri. Conforme o Uol, o juiz Fabio Calheiros do Nascimento classificou os depoimentos das vítimas como “confusos” e concedeu ao influenciador o direito de responder em liberdade. Ele, porém, é impedido de se aproximar das denunciantes ou manter contato.
O Movimento Galpão, em que Victor realizava pregações, é um grupo religioso de classe alta que realizava encontros em Alphaville. O influenciador tem 143 mil seguidores no Instagram e publicava vídeos com linguagem e visual jovens.
Antes de ser preso, no dia 19 de setembro, ele postou na rede um vídeo em que diz estar “se confessando e pedindo perdão como homem, às meninas com quem eu falhei, que defraudei e magoei”.
“Cometi alguns pecados. Caí em imoralidade e iniquidade, fui contrário a tudo que eu prego e desagradei o coração de Deus. Falei com Deus, com a minha família e aqueles que confiam em mim e estou profundamente envergonhado e arrependido”, ele afirma.
O perfil do Movimento Galpão divulgou uma nota, também antes da prisão, repudiando “acontecimentos que ferem diretamente o que o Galpão acredita” e dizendo que Victor, fundador do grupo, não faz mais parte da entidade. O comunicado também informa o fechamento do local.
Em uma nota à imprensa publicada na rede, a defesa do influencer diz que Victor é inocente. “Mantemos nossa crença na presunção da inocência e compromisso com a busca da verdade”, diz um trecho.

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