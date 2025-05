Diogo Nogueira, Pele Morena, Bia Ferreira e Chrigor agitam a sexta (23) no ES

Festival do Café e da Sanfona

Região pertencente a Apiacá, o distrito de Bonsucesso recebe a partir desta sexta-feira (23) o Festival do Café e da Sanfona, em sua quinta edição. A programação segue até domingo (25), com dança temática, culinária, concurso e muita música, no palco e nas ruas. Horário: a partir das 17h30. A abertura oficial da festa e das barracas ( 17h30), coroação do Rei e Rainha do Café (17h45), Tradicional Dança do Café (17h55), show com Richard Viana (18h), Forró Rasga Saia (22h), Reder Matos (0h). Local: Apiacá, distrito de Bonsucesso.