De café a cozinha italiana: veja os festivais gastronômicos deste sábado (29) no ES

Vitória Conecta - Fitness & Nutrition

O que é? Com uma programação intensa e diversificada, o evento tem como objetivo fortalecer o mercado de saúde e bem-estar, oferecendo conteúdo de alto nível, networking estratégico e acesso às inovações mais recentes do setor. Data: 28 e 29 de março. Horário: checar programação no site. Entrada: ingressos disponíveis no site conectafitnessnutrition. Local: Espaço Patrick Ribeiro. Endereço: Avenida Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N - Goiabeiras, Vitória.