De Amaro Lima e Padre Anderson Gomes: confira agenda do domingo (21) no ES

Com apresentações de segunda à sexta, a partir das 20h30. Aos sábados, domingos e feriados, o Espetáculo ocorre em três sessões diárias: às 16h, 18h e 20h30. Ingressos custam de R$35 a R$150 e podem ser comprados no site da Guiche Web. Para aqueles que optarem por fazer a compra de forma presencial, podem se dirigir até a bilheteria do Cirque, no Estacionamento do Shopping Boulevard, em Vila Velha, das 10h às 21h, com venda de ingressos sem taxa.