Colônia de férias e Festival de Inverno animam a segunda (17) no ES; confira programação

Festivais
Festival de Forró de Itaúnas
Até o próximo domingo (23), o Bar do Forró e o Café Brasil serão palco para 80 apresentações, entre shows e competições, da 21ª edição do Fenfit, que acontece na vila de Conceição da Barra, das 21h às 6h. Nesta segunda (17), com shows de Aluizio Cruz, Bloco Caramuela, Fabiano Santana, Xaxado Novo, Eloisa Olinto, Gilvan Lima, Maria Carmen, Sheila Santos, Litieh, Nando Gois. Ingressos: Disponíveis no site da Sympla
Festival de Inverno de Domingos Martins
Até o próximo domingo (23), em sua 28ª edição, o Festival contará com a presença de renomadas orquestras e cantores populares. Apresentações espalhadas por diferentes palcos na Rua de Lazer e na Praça Arthur Gerhardt, no Centro de Domingos Martins. Nesta segunda (17), a partir das 19h, apresentação da Escola de Música “Helena Gerhardt Brickwedde” e Banda Concha Acústica. Entrada gratuita.
Festival Matrizes
Até 22 de julho, no Buraco do Tatu, na R. Ítalo Vasconcelos, 49, Itaúnas, Conceição da Barra. Na segunda, shows de D2 in Trio, Nando Nogueira, Manacá da Serra, Baile dos Ratos e DJ Dani Castor. Ingressos: esgotados.
Exposição
E eu, Mulher Preta?
Exposição coletiva com fotografias de mulheres negras da região Metropolitana de Vitória clicadas por Ana Luzes, Luara Monteiro, Taynara Barreto e Thais Gobbo. Em cartaz na galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Cidade Alta, Vitória. Visitação gratuita: de segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 12 de agosto.
Mulheres Artistas
Exposição de artistas como Tomie Ohtake, Lygia Pape, Fayga Ostrower, Rosana Paste, Thaís Apolinário, Lara Felipe e Nelma Guimarães, na Galeria de Arte Espaço Universitário (Gaeu), na Ufes de Goiabeiras. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 17h, até 1º de setembro. Entrada Gratuita.
Exposição Novos Viajantes
No Palácio Anchieta, até o dia 10 de setembro. Funcionamento de terça às sextas-feiras, das 9h às 17h; sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada: agendamento pelo número 3636-1032 ou pelo e-mail [email protected]. Praça João Clímaco, Centro, Vitória
Diário de Viagem
Exposição de fotos do artista Wagner Malta Tavares feitas durante viagens. Na galeria OÁ. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória. Visitação até o dia 13 de setembro. Funcionamento de segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.
Sobre Livros
Exposição do artista paulistano Reynaldo Candia, na galeria OÁ. Visitação de segunda a sexta, das 10h às 19h30, até o dia 13 de setembro. Entrada gratuita. Avenida Cézar Hilal, 1180, loja 9, na Praia do Suá, Vitória.
Lazer
Vila Trampolim Park
Todos os dias no piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingresso: meia entrada, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso aniversariante R$ 24,90 (50 minutos). Faixa etária, a partir de 2 anos.
Vila Viking
Parque de recreação com variados brinquedos. Até 31 de agosto na varanda da praça de alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 22 h, e domingo, das 11h às 21 h. Valor: R$ 40. A cada minuto excedente haverá um acréscimo de R$ 1. Crianças de até um metro podem brincar com o responsável maior de idade, que terá entrada grátis.
Brinquedolândia
Até dia 29 de agosto na praça do Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Funcionamento: segunda a sexta, das 17h à 00h30; sábado e domingo, de 12h à 00h30. Valores: opções de R$ 30, para 1 a 15 minutos, R$ 35, para 16 a 30 minutos, e R$ 60, para 60 minutos. Após 30 minutos há um acréscimo de R$ 5 a cada 5 minutos. A idade máxima permitida é 13 anos. Menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável. Crianças com necessidades especiais têm direito a desconto de 50%.
Parque temático do Sonic
O veloz personagem dos games vai compartilhar suas aventuras com a criançada no Sonic Adventure Park, no shopping Vila Velha, na Avenida Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha, até 30 de agosto. A atração ficará instalada na Praça Central, no piso L1, em frente à Riachuelo. A programação é ideal para crianças de 4 a 12 anos de idade. Crianças menores de 4 anos também podem brincar, desde que acompanhadas por um responsável. O ingresso R$ 40 por 30 minutos.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Horário: segunda a sexta, das 17h às 00h30; sábado e domingo, de 12h às 00h30. Ingressos: segunda a quinta: R$ 109,90; sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados: R$ 119,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa e bate-bate. Na área de eventos externa do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Horários de funcionamento: segunda a sexta, de 18h às 22h; sábado, domingo e feriados, de 16h às 22h. Valores de entrada: Passaporte para brincar à vontade. Sábado, domingo e feriados: R$ 50 (meia). Todos pagam meia. Ingresso individual: R$ 10.
Happy On Ice - Patinação no gelo
Até o dia 31 de agosto, o Happy On Ice, uma congelante e divertida atração que encanta adultos e crianças a partir de cinco anos, ficará no Boulevard Shopping, em Itaparica, na Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. O acesso à pista de patinação é diário, sendo de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação: a partir de 5 anos e trenó: crianças entre 2 e 4 anos
Espaço Mundo Bita
Até 13 de agosto, no 1º piso do Shopping Vitória, na Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado, das 10h às 22 horas, domingo e feriado, das 12h às 21 horas. R$ 35 para 30 minutos de permanência. E R$ 1 por minuto excedente.
Fun City da Hello Kitty e Amigos
Atração para crianças de 1 a 12 anos, até 30 de julho, na Praça Central do Shopping Vitória. De segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado, das 10h às 22 horas, domingo e feriado, das 12h às 21 horas. R$ 30 para 30 minutos de permanência. A cada minuto excedente será cobrado o valor de R$ 1. Ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do evento.
Colônia de Férias da TOCA
Espaço para crianças de 7 a 11 anos se aventurarem no mundo dos esportes radicais, com atividades que estimulam o bem-estar físico, mental e social, como escalada livre, circuito radical, oficina de slime, tirolesa, entre outros. De 17 a 21 de julho, de 13h30 às 17h30. Na Rua Neves Armond, 399, Bento Ferreira, Vitória. O dia único custa R$ 115. A semana custa R$ 350.