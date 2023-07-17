Colônia de férias e Festival de Inverno animam a segunda (17) no ES; confira programação

Até o dia 31 de agosto, o Happy On Ice, uma congelante e divertida atração que encanta adultos e crianças a partir de cinco anos, ficará no Boulevard Shopping, em Itaparica, na Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. O acesso à pista de patinação é diário, sendo de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito); R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito); R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação: a partir de 5 anos e trenó: crianças entre 2 e 4 anos