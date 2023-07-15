Férias no ES tem de patinação no gelo a parques de trampolins para se divertir

As férias de julho chegaram e com elas a oportunidade perfeita para as crianças se divertirem e aproveitarem ao máximo o tempo livre. Na Grande Vitória, há uma variedade de atividades disponíveis, garantindo momentos de diversão e entretenimento para os pequenos. Duas opções populares são a pista de patinação no gelo, no Boulevard Shopping, e o Vila Trampolim Park, no Shopping Praia da Costa, em VV, e na Praia do Canto, em Vitória.
O Happy On Ice, por exemplo, é uma atração que tem chamado a atenção de adultos e crianças. Com uma pista de patinação de gelo natural, medindo cerca de 200 metros quadrados, a diversão está garantida. O espaço conta com instrutores especializados, proporcionando segurança e orientações sobre equilíbrio e movimentos aos patinadores.
Crianças a partir de cinco anos podem aproveitar a pista, enquanto aquelas com idade entre dois e quatro anos podem desfrutar da experiência em um trenó, sob a supervisão de instrutores. A pista de patinação está aberta diariamente, de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h. O ingresso inclui o uso dos patins e equipamentos de proteção, sendo obrigatório o uso de meias, não fornecidas no local.
Outra opção de diversão para a garotada é o Vila Trampolim Park. Inaugurado recentemente em Vitória e Vila Velha, esse parque de trampolins promete muitos pulos e momentos de adrenalina. No Shopping Praia da Costa, em VV, o estabelecimento oferece diversas atrações, como parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. Já em Vitória, o Jump Trampolim Park está em atividade na Praia do Canto.
Além dessas opções, diversos shoppings da região prepararam atividades especiais para as crianças aproveitarem o período de descanso. O Shopping Vitória conta com um espaço temático da Hello Kitty, onde os pequenos podem se divertir com brinquedos, atividades lúdicas e jogos digitais.
No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, as atrações incluem recreação infantil e apresentações teatrais inspiradas em Toy Story. No Boulevard Shopping Vila Velha, além da pista de patinação no gelo, há atividades como recreação, oficina artesanal de malabares, oficinas de balangandã, vivências em perna de pau, prancha de equilíbrio, pocket show de palhaçaria e shows de mágica. O Shopping Vila Velha e o Shopping Moxuara, em Cariacica, também prepararam oficinas, brincadeiras e parques de diversão para animar as crianças durante as férias.
Com tantas opções de diversão, a gurizada tem um leque de atividades para aproveitar durante as férias de julho. Seja deslizando na pista de patinação no gelo, saltando nos trampolins ou se divertindo nos diversos espaços temáticos e recreativos dos shoppings. Alegria e diversão é o que não vão faltar.
VITÓRIA
- SHOPPING VITÓRIA
Espaço Mundo Bita
Data: até 13/08
Local: 1º piso do Shopping Vitória, onde era a Americanas. (Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória)
Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado das 10h às 22 horas, domingo e feriado das 12h às 21 horas
Valor: R$ 35,00 para 30 minutos de permanência. E R$ 1,00 por minuto excedente
Encontro com o Personagem: em julho acontece nos dias 08, 09, 22, 23 (das 14h às 19h) e nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 (das 13h às 19h). No mês de agosto o encontro acontece nos dias 05 e 06, das 14h às 19h
Faixa Etária: crianças de até 06 anos deverão estar acompanhadas de um responsável.
Fun City da Hello Kitty e Amigos
Data: até 30/07
Local: Praça Central do Shopping Vitória. (Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória)
Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado das 10h às 22 horas, domingo e feriado das 12h às 21 horas
Ingresso: R$ 30,00 para 30 minutos de permanência. A cada minuto excedente, será cobrado o valor de R$ 1,00. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do evento
Faixa etária: a atração é para crianças de 1 a 12 anos. Os menores de 6 anos podem entrar na atração, desde que, obrigatoriamente acompanhados por um adulto responsável.
Encontro com a Hello Kitty: acontece nos dias 01, 15 e 29 de julho. Serão 04 entradas de 30 minutos cada com a personagem interagindo com as crianças. Horários: 15h15 às 15h45; 16h15 às 16h45; 17h15 às 17h4 5 e das 18h15 às 18h45.
- JUMP TRAMPOLIM PARK
Endereço: Rua Rômulo Samorini, 46, Praia do Canto, Vitória
Horário: de terça a sexta-feira, das 14h às 21 horas; sábado e domingo das 10h às 22 horas.
Ingresso: terça, quarta e quinta-feira - pelo aplicativo com antecedência de 12h (R$ 60,00), meia entrada (R$ 65,00), entrada inteira (R$ 130,00); sexta-feira, sábado e domingo - pelo aplicativo com antecedência de 12h (R$ 70,00), meia entrada (R$ 75,00), entrada inteira (R$ 150,00)
Faixa etária: de 03 a 05 anos acompanhados dos pais ou responsável. A partir dos 06 anos pode pular sozinho.
- COLÔNIA DE FÉRIAS DA TOCA
Espaço para se aventurar no mundo dos esportes radicais, com atividades que estimulam o bem-estar físico, mental e social, como escalada livre, circuito radical, oficina de slime, tirolesa, entre outros.
Data: Na 1ª semana acontece de 17 a 21 de julho. Na segunda 2ª semana acontece de 24 a 28 de julho
Endereço: Rua Neves Armond, 399, Bento Ferreira, Vitória
Horário: de segunda a sexta-feira, das 13h:30 às 17h:30
Ingresso: O dia único custa R$115,00. A semana custa R$ 350,00
Faixa etária: crianças de 7 a 11 anos.
VILA VELHA
- BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA
Local: Teatro Clubinho no 1º piso, entrada A. (Rod. do Sol, 5000 - Itaparica, Vila Velha)
Horário: 01/07 - Recreação das 15h às 17 horas; oficina artesanal de malabares das 17h às 18 horas
02/07 - Encontro com personagens às 16 horas
08/07 - Recreação das 15h às 17h; oficina artesanal de swing (fitinha de rave) das 17h às 18 horas
09/07 - Pocket show de mágica as 16 horas
15/07 - Recreação das 15h às 17 horas; Oficina de balangandã das 17h às 18 horas
16/07 - Os três porquinhos as 16 horas
22/07 - Recreação das 15h às 17 horas; Vivência em prancha de equilíbrio das 17h às 18 horas
23/07 - Pocket show de palhaçaria as 16 horas
29/07 - Recreação das 17h às 18 horas; Vivência em perna de pau das 17h às 18 horas
30/07 - Era uma vez
Ingresso: entrada gratuita
Happy On Ice - Patinação no gelo
Data: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14 às 21h. Até 31 de agosto
Ingressos: R$ 45 (30 minutos, dinheiro ou débito), R$ 65 (1 hora, dinheiro ou débito) | R$ 25 (trenó, 5 minutos, dinheiro ou débito). Pagamentos no crédito têm acréscimo de R$ 2. Classificação: patinação: a partir de 5 anos. Trenó: crianças entre 2 e 4 anos
- SHOPPING PRAIA DA COSTA
Museu do Videogame Itinerante
Vai contar com exibição de games antigos, consoles, concurso de cosplay, entre outras atrações, como campeonato e competições.
Data: de 01 a 16 de julho
Local: Pracinha do Praia, piso L1. (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
Horário: a exposição é aberta ao público todos os dias durante o horário de funcionamento normal do shopping. As atrações acontecem de segunda a sábado das 15h às 21 horas. Domingos e feriados das 14h às 20 horas.
Ingresso: entrada gratuita
Diversão na Praça
Atrações como Arraiá do Praia com brincadeiras típicas, quadrilha, oficina de balão, futebol de tecido, coelhinho sai da toca, brincadeiras antigas, jogos coletivos, oficina de fantasminha, brincando com tecido mágico, castelo de lego, oficina coroa, brincadeiras musicais, cantigas de roda, oficina de chocalho, cantinho do bebê, pula-pula e chuva de balões
Data: aos sábados e domingos, durante todo mês de julho
Local: Pracinha do Praia, piso L1. (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha)
Horário: das 17h às 20 horas
Ingresso: entrada gratuita.
Tarde Encantada
Espetáculo do Sítio do Pica Pau; Mágica e Palhaçaria; Musical “Um mar de aventuras” (Moana); Musical Aladim e Musicalização
Data: dias 02, 09, 16, 23 e 30 de julho
Local: no Piso L3 (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha).
Horário: sessões às 15h e às 16 horas.
Ingresso: entrada gratuita. As inscrições para o dia 02/07 devem ser feita no site. As inscrições dias 09,16, 23 e 30 de julho devem ser feitas no site.
Vila Trampolim Park
Data: todos os dias
Local: no Piso L3 (Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha).
Horário: de segunda a sábado, das 10h às 22 horas, e aos domingos, das 11h às 21 horas
Ingresso: meia entrada: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40,00 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40,00 (30 minutos); ingresso aniversariante R$ 24,90 (50 minutos).
Faixa etária: a partir de 2 anos
- SHOPPING VILA VELHA
Clubinho SVV
Data: 01/07 - Oficina cavalinho de macarrão e de apresentação Palhaçaria “o desafio da criança mais corajosa do mundo”
08/07 - Oficinas e brincadeiras
15/08 - Encontro de Hot Wheels (serão 35 colecionadores de Hot Wheels) e uma oficina de pinturinha temática
Local: no Piso L2 (Av. Luciano das Neves, 2418 - Centro de Vila Velha, Vila Velha)
Horário: a partir das 14 horas
Ingresso: entrada gratuita
SERRA
- SHOPPING MESTRE ÁLVARO
Data: 01/07 - Recreação e Teatro Toy Story
02/07 – Oficina Passa Bolinha
08/07 - Recreação e Teatro de Fantoche
09/07 – Oficina de Quebra-cabeça
15/07 – Recreação e Show de Circo
16/07 – Oficina de Slime
22/07 – Recreação e Show Musical
23/07 – Oficina de Jogo da Velha
29/07 – Recreação e Show de Mágica
30/07 – Oficina de Labirinto
Local: no Piso L2 (Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra)
Horário: das 15h às 18 horas
Ingresso: entrada gratuita
Brinquedolândia
Parque com torre elástica, passarelas, escorregadores tubulares e espaço com bolinhas
Data: de 11 de julho a 29 de agosto
Local: na Praça central. (Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra)
Horário: segunda a sexta das 17h às 00h30; sábado e domingo de 12h às 00h30.
Ingresso: de 1 a 15 minutos (R$ 30,00); de 16 a 30 minutos (R$ 35,00) e para 60 minutos (R$ 60,00). Após 30 minutos, há um acréscimo de R$ 5,00 a cada 5 minutos adicionais.
Faixa etária: a idade máxima permitida é de 13 anos, e menores de 4 anos devem estar acompanhados por um adulto responsável, assim como crianças com necessidades, essas têm direito a um desconto de 50%.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante.
Data: todos os dias
Local: Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
Horário: de segunda a sexta das 17h às 00h30; sábado e domingo de 12h às 00h30. A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Ingresso: R$ 119,90 (para sexta, sábado, domingo, véspera de feriados e feriados). R$ 109,90 (de segunda a quinta-feira). O valor é referente a uma hora de boliche.
CARIACICA
- SHOPPING MOXUARA
Magic Park
Parque de diversão com brinquedos para crianças e adultos: barca, carrossel, montanha-russa, bate-bate, entre outros.
Data: todos os dias
Local: área de eventos externa (Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica)
Horário: de segunda a sexta-feira, das 18h às 22 horas. Sábado, Domingo e Feriados, das 16 h às 22 horas.
Ingresso: Passaporte para brincar à vontade - R$ 40,00 (meia), de segunda a sexta-feira. R$ 50,00 (meia) aos sábados, domingos e feriados. Ingresso individual: 1 ingresso custa R$ 10,00.