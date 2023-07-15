Férias no ES tem de patinação no gelo a parques de trampolins para se divertir

SHOPPING VITÓRIA

Espaço Mundo Bita







Data: até 13/08







Local: 1º piso do Shopping Vitória, onde era a Americanas. (Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória)







Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado das 10h às 22 horas, domingo e feriado das 12h às 21 horas







Valor: R$ 35,00 para 30 minutos de permanência. E R$ 1,00 por minuto excedente







Encontro com o Personagem: em julho acontece nos dias 08, 09, 22, 23 (das 14h às 19h) e nos dias 24, 25, 26, 27 e 28 (das 13h às 19h). No mês de agosto o encontro acontece nos dias 05 e 06, das 14h às 19h







Faixa Etária: ﻿﻿﻿﻿crianças de até 06 anos deverão estar acompanhadas de um responsável.









Fun City da Hello Kitty e Amigos







Data: até 30/07







Local: Praça Central do Shopping Vitória. (Av. Américo Buaiz, 200 - Enseada do Suá, Vitória)







Horário: de segunda a sexta-feira, das 12h às 21 horas; sábado das 10h às 22 horas, domingo e feriado das 12h às 21 horas







Ingresso: R$ 30,00 para 30 minutos de permanência. A cada minuto excedente, será cobrado o valor de R$ 1,00. Os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla ou na bilheteria do evento







Faixa etária: a atração é para crianças de 1 a 12 anos. Os menores de 6 anos podem entrar na atração, desde que, obrigatoriamente acompanhados por um adulto responsável.





Encontro com a Hello Kitty: acontece nos dias 01, 15 e 29 de julho. Serão 04 entradas de 30 minutos cada com a personagem interagindo com as crianças. Horários: 15h15 às 15h45; 16h15 às 16h45; 17h15 às 17h4 5 e das 18h15 às 18h45.









JUMP TRAMPOLIM PARK Data: a partir do dia 01 de julho







Endereço: Rua Rômulo Samorini, 46, Praia do Canto, Vitória





Horário: de terça a sexta-feira, das 14h às 21 horas; sábado e domingo das 10h às 22 horas.





Ingresso: terça, quarta e quinta-feira - pelo aplicativo com antecedência de 12h (R$ 60,00), meia entrada (R$ 65,00), entrada inteira (R$ 130,00); sexta-feira, sábado e domingo - pelo aplicativo com antecedência de 12h (R$ 70,00), meia entrada (R$ 75,00), entrada inteira (R$ 150,00)





Faixa etária: de 03 a 05 anos acompanhados dos pais ou responsável. A partir dos 06 anos pode pular sozinho.











COLÔNIA DE FÉRIAS DA TOCA Espaço para se aventurar no mundo dos esportes radicais, com atividades que estimulam o bem-estar físico, mental e social, como escalada livre, circuito radical, oficina de slime, tirolesa, entre outros.



Data: Na 1ª semana acontece de 17 a 21 de julho. Na segunda 2ª semana acontece de 24 a 28 de julho





Endereço: Rua Neves Armond, 399, Bento Ferreira, Vitória





Horário: de segunda a sexta-feira, das 13h:30 às 17h:30





Ingresso: O dia único custa R$115,00. A semana custa R$ 350,00





Faixa etária: crianças de 7 a 11 anos.