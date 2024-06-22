Barões da Pisadinha, Zeca Baleiro e Zé Geraldo agitam o sábado (22)

Shows
Baile do Pedro Schmid
Com Chefin (rap), a partir das 22h, no Singo's Bar Club. Ingressos: R$ 40 (pista) e R$ 70 (área vip), à venda no site Lebillet. Av. Lourival Nunes, S/n, Jardim Limoeiro, Serra.
Trap Love
Com Bin (rap), a partir das 21h, no Matrix Music Hall. Ingressos: R$ 30 (pista), R$ 40 (área vip) e R$ 90 (mezanino), à venda no site Lebillet. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica.
Victor Lou + Liu
Com Victor Lou + Liu (DJ's), a partir das 15h, no Tantra Vitória. Frontstage (lote 3): R$140 (inteira), R$ 70 (meia). Camarote (lote 2): R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia), à venda no site Lebillet. Av Dante Micheline, 4170 , Jardim Camburi, Vitoria.
Festival 25 anos da Rádio Rock
Shows com as bandas Dublin, Beat Locks e Rajar em tributo ao Guns'n Roses, Charlie Brown Jr e U2. No Brizz a partir das 17h. Ingressos: R$ 15, à venda no site Zig.tickets. Rua Judite Maria Tovar Varejão, Enseada do Suá, Vitória.
Zeca Baleiro e banda
Show do cantor Zeca Baleiro no Infinity a partir das 22h. Pista: R$ 300 (inteira), R$ 150 (meia ou meia solidária). Mezanino: R$ 380 (inteira), R$190 (meia ou meia solidária). Mesa Palco: R$ 650 (2 pessoas), R$ 1300 (4 pessoas), R$ 980 (4 pessoas de pé), à venda no site Zig.ticket. Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória.
Violada
Show do cantor Rafael Garcez e da dupla Breno e Bernardo no Na Vista a partir das 20h. Ingressos: R$ 110 (inteira), R$ 55 (meia ou meia solidária), à venda no site Blueticket. Rua Judite Maria Tovar Varejão, s/n, Enseada do Suá.
Festa de 134 anos de Cariacica
Comemoração dos 134 anos de Cariacica. Data: 21, 22 e 23 de junho. No sábado as atrações serão Pele Morena, Junior Marques e Barões da Pisadinha, a partir das 19h30, no Parque de Exposições de Cariacica. Área do Parque de Exposições de Cariacica, no Parque o Cravo e a Rosa. Alameda da Frincasa, s/nº, Nova Brasília.
Leq Samba
Com Leq Samba e Imagina Samba na Fazendinha Shows a partir das 22h. Ingressos (1° lote): R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Rodovia Serafim Derenzi, 2250, Vitória.
Especial
Festival do Vinho
Shows de Saulo Simonassi, Macucos, Amaro Lima, Balada do Maycon, Kadu Vieira e Luiz Paulo Forrozão no Rancho Lua Grande a partir das 19h. Ingressos (2° lote): R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia entrada), à venda no site Lebillet. Rodovia Joao Ricardo Schorling s/n, Domingos Martins.
São João da Cervejaria Azzurra
Festa Junina na Cervejaria Azzurra Rota dos Ipês, das 11 às 22 horas. Com a Banda Estação Lunar. Rota dos Ipês, Km 06, Soído, Domingos Martins.
Festa Centenária do Caboclo Bernardo
Festa Centenária do Caboclo Bernardo em Regência. Data: 21 e 22 de junho. No sábado, Casaca (20h30) e Zé Geraldo (23h) se apresentarão. Gratuito. Regência, Linhares.
Prêmio Feras 2024
Apresentação das escolas de samba e premiação dos destaques do Carnaval 2024 na Quadra da MUG a partir das 21 horas. Entrada gratuita. Rua Mourisco S/N, Vila Velha.
XXIV Encontro Cachoeirense de Corais
Apresentação de corais em Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Horário: 20h. Catedral de São Pedro, Rua Costa Pereira, Centro, Cachoeiro.
Festas juninas
Cai & Pira
Festa junina no Fluente com comidas típicas, correio elegante, bingo, quadrilha e touro mecânico a partir das 22h. Ingressos: R$ 40. Avenida Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória.
7º Arraiá da Praça
Arraiá da Praça em Jardim Camburi às 18h. Data: 21, 22 e 23 de junho. Praça Nilze Mendes, Rua Carlos Lindenberg, 104, Jardim Camburi, Vitória.
Arraiá da Paróquia São João Batista
Arraiá da Paróquia São João Batista em Jardim da Penha às 18h30. Entrada gratuita. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 330, Jardim da Penha, Vitória.
Pataquada Junina 2
Com Luto Horror Club, Busco Esposa, Transada Violenta e Barata Nuclear no Garage Pub a partir das 22h. Ingressos: R$ 10. Garage Pub, na Rua Álvares Cabral, 78, Parque Residencial de Laranjeiras, Serra.
São João da Gastação
Com apresentações de bandas, exposições e DJ’s a partir das 13h. Entrada: R$ 20. Rua Irinéia Nunes Ribeiro, 1, Itaquari, Cariacica.
Pagojão
Com Pagode do Abreu e Primeira Classe no Gordinho Praia do Canto a partir das 20h. Entrada gratuita para os 200 primeiros que forem a caráter. Entrada: R$ 30 (pista) e R$ 50 (vip). Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória.
Cai e Pira
Com Muleke 027, D'Bem com a Vida, D'Moleque e DJ Sheep no Gordinho Sambão a partir das 21h. Entrada gratuita até às 23h. Avenida Dário Lourenço de Souza, Maria Cyprestes, Vitória.
Festa de São João Batista
Com Well Ferrari (21 de junho), DJ Rodrigo (22 de junho), Banda Som e Vida (23 de junho), Banda Fé Maior (24 de junho). Data: 21, 22, 23 e 24 de junho. Horário: a partir das 18h. Rua Muniz Freire, 71-125, Cariacica Sede, Cariacica.
Arraiá da Paróquia São João Batista
Festa junina em Vitória. Horário: às 18h30. Entrada gratuita. Avenida Anísio Fernandes Coelho, 330, Jardim da Penha, Vitória.
Arraiá da Amizade Social
Com quadrilha, comidas típicas e danças. Data: 22 e 23 de junho. Horário: 19h. Mais informações: @cebmatrizsantacruz. Rua Cristalina, 259, Vale Encantado, Vila Velha.
Arraiá de Cristo Rei
Arraiá com quadrilha, comidas típicas e barraquinhas. Horário: às 18h. Mais informações: @psjoaopauloii. Avenida Amazonas, Jockey de Itaparica, Vila Velha
Arraiá da Cristo Rei
Com pescaria, quitutes, quadrilha, bazar e música ao vivo. Horário: 19h. Mais informações: @cristoreiserradourada1. Avenida Vitória, 4, Serra
Festas e baladas
Bom Gosto
Com grupo Bom Gosto, Sambadm, Koreia e Leandro Netto no Embrazado a partir das 21h. Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site Zig.tickets. R. Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória.
Baile da Justiça
Festa de funk com Bero, Cariello, Lukão, DJ Edin, DJ Bernardo Leite, Gustavo Brabo e Isaque Gomes no Oásis Beach Club a partir das 22h. Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia), à venda no site Zig.tickets. Avenida Dante Michelini, 3810, Jardim Camburi, Vitória.
No After
Com Alec, Lobato, Jeff Ueda, Castrequini e Gabz no Club A a partir das 23h. Ingressos: R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia), à venda no site Zig.tickets. Rua Joaquim Lírio, 471, Praia do Canto, Vitória.
Mil Grau
Com Gramlik, Isa Faustini, Garreto e Phi no Bolt, a partir das 23h. Entrada: R$ 30. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Xá na Selva
Banda Xá da Índia toca brasilidades e tropical rock na A Selva a partir das 22h. Entrada (1° lote): R$ 20, vendas no site Zig.tickets. Rua 7 de Setembro, 493, Vitória.
Monialisa Sunset
Com Monia Lombardi, Giselle Dario e Lorelai, Castrequini. A partir das 15h no Barlavento. Entrada: R$ 25. Avenida Dante Michelini, K1, Vitória.
Roda de Samba Jr
Com Samba Jr e Sem Medida no Mãe Joana Botequim a partir das 17h. Ingressos antecipados: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia). Avenida Dante Michelini, 4740, Jardim Camburi, Vitória.
Repique Samba Lounge
Com Duavesso, D'Moleque e DJ Luuh no Repique Samba Lounge a partir das 17h. Entrada: R$ 30. Avenida Dante Michelini, 2400, Vitória.
Música ao vivo
Bossa, samba e MPB
Apresentação de bossa, MPB e samba com Andrea Ramos e Jorge Tarzan na A Oca a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Jazz e Bossa
Apresentação de jazz e bossa com Márcia Chagas e Victor Humberto na A Oca a partir das 19h. Couvert: R$ 15. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória.
Dona Fran
Apresentação de rock com Dona Fran no Pub 426 a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Som no Praia
Show ao vivo com Luiza Barraque no Shopping Praia da Costa a partir das 13h. Gratuito. Praça de Alimentação, Shopping Praia da Costa.
Grupo 3 Elementos
Samba raiz e chorinho no Enredo Botequim a partir das 20h. Couvert: R$ 12. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Daniel Silva
Samba e brasilidades com Daniel Silva na Casa de Bamba a partir das 20h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Pop & MPB
Com Eliahu Lion no Clericot Café a partir das 17h. Avenida José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória.
Boteco Boa Praça
Samba no Boteco Boa Praça a partir das 14h. André Carvalho e banda (MPB) a partir das 20h. Couvert: R$ 9,90. Rua João da Cruz, 485, loja 1, Praia do Canto, Vitória.
Cinema
Levante
Sinopse: Sofia é uma jovem atleta que descobre estar grávida às vésperas de um campeonato de vôlei decisivo para sua carreira como esportista. Na tensão do momento, ela só tem uma certeza: não pode virar mãe. Horário: 16h30. Campus de Goiabeiras da Ufes. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
La Chimera
Sinopse: Ambientada na zona rural da Toscana da década de 1980, Arthur é um jovem arqueólogo que se envolve com um grupo de ladrões de túmulos repletos de relíquias da era etrusca, que se dedica à venda desses objetos ao mercado de arte. Horário: 20h. Campus de Goiabeiras da Ufes. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
A Serena Onda que o Mar me Trouxe
Sinopse: A Serena Onda que o Mar me Trouxe é um documentário que retrata a uma viagem pela própria história de Edson Pereira, diretor do longa. Ele revista o legado do pai, um homem preto que fez dos olhares de afeto sua escola da vida. Horário: 18h30. Campus de Goiabeiras da Ufes. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.
Exposições
Intensão
Exposição de Samira Pavesi que mostra as pesquisas recentes da artista em seu próprio ateliê. Visitação: de 21 de junho a 5 de julho. Gratuito. Rua Joaquim Lírio, 820, sala 46, The Point Plaza, Praia do Canto, Vitória.
Massena: Um Olhar em Aquarela
Exposição do acervo de fantasias da escola de samba MUG sobre o pintor Homero Massena na praça de eventos do Shopping Boulevard. Gratuito. Até 30 de junho. Horário: de segunda a quinta, das 10h às 22h; sexta das 10h às 22h; sábado das 10h às 22h; domingo das 13h às 21h. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha.
Reencaixe
Exposição de Natan Dias que busca mostrar a ligação entre o ferro e o contexto da cidade de Vitória na Galeria Homero Massena. Funcionamento: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados e feriados, das 10h às 16h. Até 3 de agosto. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória.
O Fabuloso Mundo das Cores
Exposição de Heidi Liebermann no Palácio Anchieta. Visitação: até 10 de julho, de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Praça João Clímaco, Centro, Vitória.
Folhear - Vitória
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens no Parque Botânico Vale. Entrada gratuita. Horário de visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Avenida dos Expedicionários, s/n, Jardim Camburi, Vitória.
Folhear - Linhares
Exposição com esculturas gigantes utilizando folhagens na Reserva Natural Vale. Entrada gratuita. Funcionamento: de terça a domingo, das 8h às 16h. Rodovia BR 101, Km 122, s/n, Zona Rural, Linhares.
Abrigar-se – Novas Incorporações
Exposição coletiva com obras de oito artistas contemporâneos em colaboração com a Oma Galeria, no Museu de Arte do Espírito Santo. Visitação: até 11 de agosto, das 17h às 20h. Entrada gratuita. Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
Com amor
Exposição de Vania Cáus no Museu de Arte Casa Porto. Visitação: de segunda a sexta: 10 às 18h; Sábado: 10 às 14h. Até 22 de julho. Praça Manoel Silvino Monjardim, Centro, Vitória.
Diversão
Pula Pula Park
Brinquedo inflável gigante no Shopping Vila Velha. Funcionamento: de quarta-feira a sexta-feira das 16h30 às 21h30 e aos Sábados, Domingos e feriados de 15h30 às 21h30. Valor: R$ 7,27 (ingresso meia entrada criança até 36 meses), 45,45 (ingresso meia entrada autista e meia entrada), R$ 72,73 (ingresso comum), R$ 86,36 (ingresso meia entrada combo família A), R$ 127,27 (ingresso meia entrada combo família B), R$ 163,64 (ingresso meia entrada combo família C). Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha, Vila Velha.
Diversão na Praça – Especial Festa Junina
Recreação infantil com brincadeiras e oficina em temática de Festa Junina. Oficina de peixinho, boca do palhaço, pescaria, cantinho do bebê, pula-pula. Horário: 17h às 20h. Shopping Praia da Costa, piso L3, em frente ao Kinoplex.
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: Segunda a Sexta a partir das 17h às 00h. Sábados e Domingos a partir das 12h até às 00h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Jurassic Rex Park
Parque de dinossauros que se movimentam e emitem sons, com brinquedos interativos, cama elástica, escorregadores, piscina de bolinhas e muito mais no Shopping Mestre Álvaro. Valor: a partir de R$40 por 30 minutos. Data: todos os dias, até 30/06. Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h30. Praça de Eventos - Piso L2. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Caro leitor
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.