Barões da Pisadinha, Zeca Baleiro e Zé Geraldo agitam o sábado (22)

Sinopse: A Serena Onda que o Mar me Trouxe é um documentário que retrata a uma viagem pela própria história de Edson Pereira, diretor do longa. Ele revista o legado do pai, um homem preto que fez dos olhares de afeto sua escola da vida. Horário: 18h30. Campus de Goiabeiras da Ufes. Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória.