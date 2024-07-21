Cooktop ou fogão? Listamos as melhores opções com desconto no Prime Day

A escolha vai depender da necessidade e utilização do eletrodomésticoCrédito: Shutterstock
Modernidade ou tradição, de qual time você é? O cooktop tem se tornado o queridinho de muitos na hora de escolher o fogão para a cozinha. Por outro lado, há os que ainda preferem os fogões tradicionais, com queimadores e com o forno embutido em um único eletrodoméstico.
Porém, a melhor escolha depende de outros fatores que não sejam apenas a estética ou o gosto pessoal. Projeto de arquitetura, custo-benefício e o tipo e frequência de uso são os motivos mais relevantes para indicar a escolha certa.
Apesar disso, a arquiteta e conselheira do Instituto de Arquitetos do Brasil, departamento do Espírito Santo (IAB/ES), Daniela Caser, explica que essa decisão não é uma ciência exata.
“A escolha entre cooktop e fogão tradicional é uma escolha muito particular. Por exemplo, se o projeto é feito para um chef de cozinha, geralmente, a escolha dele é um fogão tradicional. Mas se for um projeto para uma cozinha na varanda, que não vai ser usado com frequência, geralmente, a escolha é de um cooktop, por não ter chama nem gás”.
Cooktop: para quem é?
Como bem explicamos, a escolha não é uma ciência exata. No entanto, optar pelo cooktop pode trazer mais versatilidade e uma adaptação maior ao espaço que ele for inserido. Além disso, a limpeza e a manutenção são mais fáceis de serem feitas. Outro ponto é que por ser elétrico, ele não emite gás, trazendo uma certa segurança.
Mas como nem tudo são flores, o combo cooktop também te traz mais gastos. Além do valor médio ser muito mais alto em relação ao fogão tradicional, o cooktop não possui forno embutido. Com isso, será preciso comprar o eletrodoméstico separado, aumentando o investimento na montagem da cozinha.
O custo-benefício é xis da questão aqui.
Fogão tradicional: para quem é?
O fogão tradicional traz o clássico 2 em 1 - fogão e forno - além de um preço muito mais atrativo em relação ao cooktop. Mas, ainda, há dois pontos que podem fazer o comprador repensar: a falta de praticidade, devido ao tamanho, e um gasto extra: a manutenção constante da botija de gás - e que convenhamos, o preço não anda muito atraente.
Outro ponto é que o fogão tradicional, com pezinhos ou não, ocupa um espaço maior na cozinha. Com isso, a limpeza pode exigir bem mais do que o cooktop.
Para quem quer economizar, abraçar o tradicional é o xis da questão.
Veredito
Os dois não são, necessariamente, rivais. Dentro de um mesmo projeto há a possibilidade de incluir os dois tipos para usos e frequências diferentes.
De forma geral, se você deseja mais praticidade e facilidade na limpeza, o cooktop pode ser sua melhor escolha. Mas isso vai custar, literalmente, mais.
Mas se você deseja economizar, o fogão tradicional pode ser a melhor escolha. No entanto, a limpeza mais trabalhosa e a necessidade de manutenção das botijas de gás podem ser um empecilho.
E aí, abraçar a modernidade ou a tradição? De qual time você é?
E para ajudar na escolha, selecionamos 5 tipos de cooktop e 5 fogões em promoção no Prime Day da Amazon:
Cooktop portátil por indução da Midea
O modelo ideal para quem prioriza espaçoCrédito: Divulgação
Esse é pra quem prefere uma mesa em inox. O cooktop Brastemp Gourmand 4 bocas tem queimadores especiais: o quadrichama para acelerar o preparo das receitas e o auxiliar com chama simmer para alimentos que pedem cozimento brando. A mesa de inox e as grades de ferro fundido facilitam a limpeza. Acendimento automático.
Cooktop a gás da Mondial
Opção ideal para quem procura versatilidade e otimização de espaçoCrédito: Divulgação
Este é pra quem vai substituir o fogão ou adquirir um novo cooktop. Modelo tem potência total de 8.400 W, sendo um queimador ultrarrápido de 2.650W, um queimador rápido de 2.+350W e dois queimadores semirrápidos de 1.700W cada um. Acendimento automático e design moderno com mesa de vidro temperado e botões com detalhes em aço inox.
Cooktop 4 bocas Brastemp Gourmand inox
Opção para quem procura durabilidadeCrédito: Divulgação
Esse é pra quem prefere a mesa do cooktop em inox. O cooktop Brastemp Gourmand 4 bocas tem queimadores especiais: o quadrichama para acelerar o preparo das receitas e o auxiliar com chama simmer para alimentos que pedem cozimento brando. A mesa de inox e as grades de ferro fundido facilitam a limpeza. Acendimento automático.
Fogão Consul 4 bocas inox
Opção de fogão tradicional para quem não quer ocupar tanto espaçoCrédito: Divulgação
O fogão de piso Consul de 4 bocas é compacto e em inox. Ele tem recursos para facilitar a limpeza, como mesa de inox, grades duplas, botões removíveis e forno com paredes lisas para não acumular sujeira.
Fogão de embutir 5 bocas com mesa de vidro Dako
A opção ideal para quem procura um fogão tradicional produtivoCrédito: Divulgação
O fogão de embutir é uma opção para quem já pensou no projeto da cozinha e quer o eletrodoméstico acompanhando os armários. Seu forno tem 100 litros, prateleira autodeslizante, lâmpada interna e porta transparente. Os queimadores têm grades de ferro fundido. O design inclui mesa de vidro temperado e puxador em alumínio escovado. Possui acendimento automático.
Fogão Electrolux 5 bocas Experience com PerfectCook360
Opção ideal para quem procura um multifunçãoCrédito: Divulgação
Ideal para quem gosta de fazer várias receitas ao mesmo tempo, o fogão Electrolux Experience tem dois fornos para assar alimentos simultaneamente. Um de seus diferenciais é a tecnologia VaporBake, cozimento a vapor que melhora até a crocância, textura e sabor em massas e pães. Outra tecnologia é a PerfectCook, que oferece maior controle de temperatura com menos perda de calor, reduzindo o tempo de cozimento.
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