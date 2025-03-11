5 truques simples para vencer o calor em casa sem gastar com ar-condicionado

Técnicas simples aliviam o calor sem aumentar a conta de luz Crédito: Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello

Nos dias quentes, a busca por ambientes frescos e confortáveis se intensifica, especialmente nas grandes cidades, onde o clima seco e a falta de áreas verdes aumentam a sensação de calor. Para aliviar as altas temperaturas, muitos recorrem ao ar-condicionado, mas essa alternativa pode elevar significativamente os custos de energia, sobretudo quando a manutenção do aparelho não está em dia.

“Ficar atento à manutenção constante do equipamento não só evita que ele pare de funcionar como ajuda na sua eficiência e, consequentemente, no menor consumo de energia “,afirmam as arquitetasPaula PassoseDanielle Dantas, à frente do escritórioDantas & Passos Arquitetura.

Além da manutenção, outra estratégia para diminuir a conta de luz é utilizar menos o aparelho. Mas não se preocupe, pois isso não significa passar calor. Algumas estratégias simples podem tornar os ambientes mais frescos e confortáveis, como indicam as arquitetas a seguir. Confira!

1. Utilize cores neutras na parede

Para arejar e iluminar os ambientes sem reter o calor, os tons claros devem reinar nesta estação. “Mas podemos e devemos usar cores vivas em casa, bem-vindas em objetos e acessórios que darão mais vida à decoração”, revela Danielle Dantas.

2. Opte pelo LED

Nesse período, costuma-se acender menos as luzes artificiais, já que elas aquecem o ambiente e a luz natural é muito bem aproveitada. Mas como o uso da energia elétrica em alguns momentos é essencial, vale optar pelo LED, que esquenta menos e dura mais do que as lâmpadas convencionais. “Se tiver uma luminária de teto central, que tal trocá-la por um ventilador? Ele ajudará a diminuir a temperatura e ainda cumprirá a função da luminária”, recomenda Paula Passos.

3. Invista em pisos frios

Um dos recursos mais bacanas para refrescar a casa é o uso certo do piso. Ele deve ter um material que não retenha o calor, os chamados pisos frios. “Há algumas opções interessantes, como porcelanato e mármore, que são fáceis de limpar, resistentes e absorvem menos calor”, diz Danielle Dantas.

Os tapetes de fibra são alternativas mais leves para o verão Crédito: Imagem: Polnon Prapanon | Shutterstock

4. Prefira tecidos de algodão, linho e fibra para tapetes e cortinas

A dupla recomenda uma decoração leve e sem exageros! Por isso, é o momento de guardar todas as peças com tecidos peludinhos e pesados, como tapetes e cortinas.Evite também adotar materiais sintéticos, substituindo por modelos mais leves, que não esquentem tanto. Algodão e linho são ótimas alternativas, já que são tecidos naturais.“Se não quiser abrir mão de ter um tapete, escolha um modelo de fibra, mais leve e com a cara do verão”, indica Paula Passos.

Essa dica também vale para cortinas e persianas. O modelo rolô com tela solar – um tecido térmico que ajuda a filtrar raios ultravioletas – é uma boa opção para reduzir o calor do espaço, além de ser fácil de limpar e manter. Outra recomendação das profissionais é manter fechadas, durante o dia, as janelas que recebem maior incidência do sol. Isso servirá para diminuir a insolação direta e vale, se possível, recorrer à instalação de toldos retráteis. As demais janelas devem ser mantidas abertas para o ar circular. Se houver ventilação cruzada, melhor ainda, pois ela vai deixar o ambiente muito mais ventilado e refrescante.

5. Use plantas na decoração