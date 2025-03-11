Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Frescor com economia

5 truques simples para vencer o calor em casa sem gastar com ar-condicionado

Veja ajustes que tornam o lar mais fresco sem aumentar o consumo de energia elétrica

Publicado em 11 de Março de 2025 às 11:37

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

11 mar 2025 às 11:37
Técnicas simples aliviam o calor sem aumentar a conta de luz (Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello)
Técnicas simples aliviam o calor sem aumentar a conta de luz Crédito: Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello
Nos dias quentes, a busca por ambientes frescos e confortáveis se intensifica, especialmente nas grandes cidades, onde o clima seco e a falta de áreas verdes aumentam a sensação de calor. Para aliviar as altas temperaturas, muitos recorrem ao ar-condicionado, mas essa alternativa pode elevar significativamente os custos de energia, sobretudo quando a manutenção do aparelho não está em dia.
“Ficar atento à manutenção constante do equipamento não só evita que ele pare de funcionar como ajuda na sua eficiência e, consequentemente, no menor consumo de energia “,afirmam as arquitetasPaula PassoseDanielle Dantas, à frente do escritórioDantas & Passos Arquitetura.
Além da manutenção, outra estratégia para diminuir a conta de luz é utilizar menos o aparelho. Mas não se preocupe, pois isso não significa passar calor. Algumas estratégias simples podem tornar os ambientes mais frescos e confortáveis, como indicam as arquitetas a seguir. Confira!

1. Utilize cores neutras na parede

Para arejar e iluminar os ambientes sem reter o calor, os tons claros devem reinar nesta estação. “Mas podemos e devemos usar cores vivas em casa, bem-vindas em objetos e acessórios que darão mais vida à decoração”, revela Danielle Dantas.

2. Opte pelo LED

Nesse período, costuma-se acender menos as luzes artificiais, já que elas aquecem o ambiente e a luz natural é muito bem aproveitada. Mas como o uso da energia elétrica em alguns momentos é essencial, vale optar pelo LED, que esquenta menos e dura mais do que as lâmpadas convencionais. “Se tiver uma luminária de teto central, que tal trocá-la por um ventilador? Ele ajudará a diminuir a temperatura e ainda cumprirá a função da luminária”, recomenda Paula Passos.

3. Invista em pisos frios

Um dos recursos mais bacanas para refrescar a casa é o uso certo do piso. Ele deve ter um material que não retenha o calor, os chamados pisos frios. “Há algumas opções interessantes, como porcelanato e mármore, que são fáceis de limpar, resistentes e absorvem menos calor”, diz Danielle Dantas.
Os tapetes de fibra são alternativas mais leves para o verão (Imagem: Polnon Prapanon | Shutterstock)
Os tapetes de fibra são alternativas mais leves para o verão Crédito: Imagem: Polnon Prapanon | Shutterstock

4. Prefira tecidos de algodão, linho e fibra para tapetes e cortinas

A dupla recomenda uma decoração leve e sem exageros! Por isso, é o momento de guardar todas as peças com tecidos peludinhos e pesados, como tapetes e cortinas.Evite também adotar materiais sintéticos, substituindo por modelos mais leves, que não esquentem tanto. Algodão e linho são ótimas alternativas, já que são tecidos naturais.“Se não quiser abrir mão de ter um tapete, escolha um modelo de fibra, mais leve e com a cara do verão”, indica Paula Passos.
Essa dica também vale para cortinas e persianas. O modelo rolô com tela solar – um tecido térmico que ajuda a filtrar raios ultravioletas – é uma boa opção para reduzir o calor do espaço, além de ser fácil de limpar e manter. Outra recomendação das profissionais é manter fechadas, durante o dia, as janelas que recebem maior incidência do sol. Isso servirá para diminuir a insolação direta e vale, se possível, recorrer à instalação de toldos retráteis. As demais janelas devem ser mantidas abertas para o ar circular. Se houver ventilação cruzada, melhor ainda, pois ela vai deixar o ambiente muito mais ventilado e refrescante.

5. Use plantas na decoração

As plantas são ótimas aliadas durante os dias quentes porque ajudam a filtrar o ar e ainda equilibram a energia do espaço. Algumas flores, por exemplo, trazem cor, tornando os dias mais alegres sem ocupar muito espaço.

LEIA MAIS EM HUB IMOBI

Ar-condicionado, ventilador ou climatizador? Entenda os prós e contras de cada aparelho para refrescar a casa

Calor combina com plantas? Especialistas dão dicas para cuidar do jardim no verão

Confira os cuidados essenciais para ter com a piscina nesse verão

10 dicas para economizar na conta de luz durante o verão

Especialistas reforçam importância dos cuidados com as crianças nos condomínios durante o verão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

calor Verão Verão no ES Ar-condicionado
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Acidente na Leste-Oeste, em Cariacica
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica
conhecida como “Pretinha” foi atingido após se aproximar de uma residência
Suspeito de matar cadela a tiros é preso em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados