Às margens da lagoa

Loteamentos em Linhares se destacam pelo luxo e qualidade de vida

Condomínios de lotes em Linhares proporcionam a experiência de viver conectado à natureza, com estrutura de lazer e segurança

Tauá Residencial tem infraestrutura de alto padrão com piscina de borda infinita e vista da lagoa Juparanã. (Milla Empreendimentos/Divulgação)

Terra de mais de 70 lagoas e com um território amplo e plano, Linhares, historicamente, desenvolveu-se a partir de empreendimentos horizontais. Ou seja, condomínios de lotes, loteamentos e casas encontraram alta demanda na região. E a expectativa é de novos lançamentos com esse perfil no município, que hoje tem uma oferta de lotes para variados perfis, incluindo opções de luxo às margens de lagoas, para quem deseja construir a casa dos sonhos.

Uma oportunidade de adquirir um lote, com acesso a lagoa Juparanã, é o Unique Residencial da Lagoa, da Vitta Empreendimentos, um residencial de alto padrão, com lazer completo e segurança 24 horas.

Outro loteamento de destaque na região é o Tauá Residencial, da Milla Empreendimentos. Ele oferece infraestrutura de alto padrão com academia, piscina de borda infinita, lounge, trilhas ecológicas, ciclovias, playground e mirante. Tudo isso localizado às margens da lagoa Juparanã.

O mercado de casas prontas para morar também é um atrativo para o setor imobiliário de Linhares, com diferentes produtos para venda nas imobiliárias do município. Bairros como o Jardim Laguna, por exemplo, contam com unidades à venda de R$ 700 mil a R$ 1,35 milhão, dependendo da tipologia, infraestrutura e área.

Vista do loteamento Unique Residencial. (Vitta Empreendimentos/Divulgação)

Expansão

“Definitivamente os empreendimentos horizontais ainda estão em alta e em expansão em Linhares. Ao longo da história, a cidade se destacou por sua oferta de espaços residenciais em um formato horizontal, e essa tendência continua forte até hoje. Muitas pessoas buscam um estilo de vida mais tranquilo, longe do caos urbano, e esses empreendimentos oferecem exatamente isso. Com áreas verdes, espaços abertos e uma sensação de comunidade, eles proporcionam um ambiente mais relaxante e conectado com a natureza”, destaca a diretora comercial da Soma Urbanismo, Danielli Simões.

Segundo ela, comparando o primeiro bimestre deste ano com 2023, a empresa teve um crescimento de 66% em número de lotes vendidos e 95% em VGV vendido. Com um empreendimento já entregue no município, o Residencial Colibri, a Soma tem planos de continuar investindo na região.

“Antecipo um crescimento contínuo e equilibrado, impulsionado pelos diversos setores econômicos ativos da cidade. Para 2024, a grande aposta da Soma Urbanismo é expandir sua área de atuação com um novo modelo de negócios: os espaços rurais. São glebas a partir de 20 mil m², localizadas fora do ambiente urbano, mas mantendo a proximidade do centro da cidade. O primeiro produto desse novo modelo será lançado em abril, na cidade de São Mateus”, destaca.

A empresa, que já entregou 16 loteamentos no Estado, sendo que em 2024 concluiu o Soma Villaris, em Guaçuí, e o Jacuí III, em São Mateus, mantém sua aposta no Norte. “Ainda neste ano, teremos a entrega de mais um empreendimento em São Mateus e o outro em Aracruz”, pontua.

Crescimento e valorização

Quem também vê o mercado de Linhares com bons olhos para loteamentos é o gerente geral de vendas da CBL, Renato Nolasco. De acordo com ele, o volume de lançamentos na região não acompanhou o crescimento da cidade nos últimos 10 anos e, por isso, o ritmo de vendas segue forte.

A empresa prepara o lançamento do Lagoa Park III, que além da infraestrutura completa, financiamento direto com a CBL e entrada facilitada, está próximo dos Lagoa Park I e II, já entregues. Serão lotes a partir de 250m² entregues com água, luz, rede de esgoto, pavimentação, rede de drenagem de águas da chuva e duas áreas de lazer para os futuros moradores.

Lagoa Park III terá lotes a partir de 250m². (CBL Lotes/Divulgação)

Renato Nolasco afirma que a loteadora tem a expectativa de vender 25% a mais do que em 2023 e define o linharense como um público consumidor que gosta de “morar bem, em bairro planejado, com mobilidade facilitada e oferta de comércio e serviços perto de casa.”

Além disso, os lotes atraem investidores. “O Lagoa Park II, por exemplo, valorizou 150% nos últimos sete anos, muito acima de investimentos como a poupança e até mesmo em comparação ao CDI”, revela.

