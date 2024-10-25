Versatilidade dos painéis ripados transforma e leva sofisticação aos ambientes

Painés ripados podem ser usados em diversos lugares da casa Crédito: Macheto

É fato que o uso do painel ripado não é novidade no mundo da arquitetura. Mas acontece que nos últimos anos a sua presença tornou-se mais recorrente, consagrando o elemento como uma das tendências atuais da decoração.

O painel ripado torna o ambiente mais elegante e sofisticado Crédito: Macheto

A atual recorrência deste elemento no mercado se deve a multiplicidade de matérias primas, afirma Lorena Erlacher, arquiteta da Composé.

"Hoje, o painel ripado não é só feito necessariamente com a madeira. Já têm outras matérias-primas que estão fazendo o papel dela, justamente para proporcionar mais diversidade de uso." Lorena Erlacher - Arquiteta

Não é só pela variedade de materiais. O painel ripado, por si só, é um elemento versátil e pode decorar diversos ambientes, desde fachadas, cabeceiras de cama , e até banheiros.

Além disso, a função estética deste elemento transforma o espaço de forma a deixá-lo mais sofisticado e confortável. “A palavra chave seria o aconchego. Aí depois envolve sofistificação e elegância”, pontua Erlacher.

O painel ripado pode ser colocado em diversos locais da casa. Crédito: Macheto

Para além da questão estética

Apesar do painel ripado não ter função de uso e servir exclusivamente como elemento decorativo, ele não se limita à estética. A sua utilização é uma boa opção em cinemas ou salas de música e reunião, porque o painel ajuda a quebrar as ondas sonoras, diminuindo a reverberação do espaço.

Fica a dica

O painel ripado não é um elemento minimalista. Por isso, é indicado por arquitetos que ele seja combinado com elementos sem profundidade e movimento. Se misturado com outros que também sejam profundos, há confusão visual.

“É recomendado inseri-lo dentro de uma arquitetura mais minimalista, mais clean, para ele fazer o papel do preenchimento. É um cuidado de dosagem que devemos ter com qualquer material que preencha ou tenha movimento”, explica Lorena Erlacher.

Faça você mesmo

É possível instalar o painel ripado na residência de forma prática. Samaira Cabral, criadora de conteúdo focada em decoração, já inseriu o elemento - sozinha - em três casas que morou. Segundo Samaira, a facilidade na instalação depende do material utilizado.

"Tem um tipo de ripado que você vai precisar chamar o marceneiro, e tem o que é ideal para o ‘faça você mesmo’, como ripado de isopor, EVA autocolante e de polietileno." Samaira Cabral - criadora de conteúdo focada em decoração