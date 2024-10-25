Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tendência

Versatilidade dos painéis ripados transforma e leva sofisticação aos ambientes

Mesmo não sendo uma novidade na decoração, a utilização desse elemento possibilita personalizar os espaços onde é aplicado
Thaiz Lepaus

Thaiz Lepaus

Publicado em 

25 out 2024 às 10:40

Publicado em 25 de Outubro de 2024 às 10:40

Painés ripados podem ser usados em diversos lugares da casa
Painés ripados podem ser usados em diversos lugares da casa Crédito: Macheto
É fato que o uso do painel ripado não é novidade no mundo da arquitetura. Mas acontece que nos últimos anos a sua presença tornou-se mais recorrente, consagrando o elemento como uma das tendências atuais da decoração.
O painel ripado torna o ambiente mais elegante e sofisticado
O painel ripado torna o ambiente mais elegante e sofisticado Crédito: Macheto
A atual recorrência deste elemento no mercado se deve a multiplicidade de matérias primas, afirma Lorena Erlacher, arquiteta da Composé.
"Hoje, o painel ripado não é só feito necessariamente com a madeira. Já têm outras matérias-primas que estão fazendo o papel dela, justamente para proporcionar mais diversidade de uso."
Lorena Erlacher - Arquiteta
Não é só pela variedade de materiais. O painel ripado, por si só, é um elemento versátil e pode decorar diversos ambientes, desde fachadas, cabeceiras de cama, e até banheiros.
Além disso, a função estética deste elemento transforma o espaço de forma a deixá-lo mais sofisticado e confortável. “A palavra chave seria o aconchego. Aí depois envolve sofistificação e elegância”, pontua Erlacher.
O painel ripado pode ser colocado em diversos locais da casa.
O painel ripado pode ser colocado em diversos locais da casa. Crédito: Macheto

Para além da questão estética

Apesar do painel ripado não ter função de uso e servir exclusivamente como elemento decorativo, ele não se limita à estética. A sua utilização é uma boa opção em cinemas ou salas de música e reunião, porque o painel ajuda a quebrar as ondas sonoras, diminuindo a reverberação do espaço.

Fica a dica

O painel ripado não é um elemento minimalista. Por isso, é indicado por arquitetos que ele seja combinado com elementos sem profundidade e movimento. Se misturado com outros que também sejam profundos, há confusão visual.
“É recomendado inseri-lo dentro de uma arquitetura mais minimalista, mais clean, para ele fazer o papel do preenchimento. É um cuidado de dosagem que devemos ter com qualquer material que preencha ou tenha movimento”, explica Lorena Erlacher.

Faça você mesmo

É possível instalar o painel ripado na residência de forma prática. Samaira Cabral, criadora de conteúdo focada em decoração, já inseriu o elemento - sozinha - em três casas que morou. Segundo Samaira, a facilidade na instalação depende do material utilizado.
"Tem um tipo de ripado que você vai precisar chamar o marceneiro, e tem o que é ideal para o ‘faça você mesmo’, como ripado de isopor, EVA autocolante e de polietileno."
Samaira Cabral - criadora de conteúdo focada em decoração
Faça você mesmo: Utilizando os materiais certos, é possível aplicar painel ripado em casa.
Faça você mesmo: Utilizando os materiais certos, é possível aplicar painel ripado em casa. Crédito: Samaira Cabral

MAIS SOBRE DECORAÇÃO EM HUB IMOBI

3 maneiras criativas de inserir o painel ripado na decoração

7 dicas para adotar a decoração minimalista para o verão

15 perguntas e respostas sobre como ter um closet

9 dicas para manter os ambientes seguros para as crianças

4 dicas de decoração para o quarto infantil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

decoracao Arquitetura E Decoração
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Estrada no interior de Pancas em más condições, impedindo crianças de irem à escola
Até 20 dias sem ir à aula: estradas ruins isolam mais de 100 alunos em Pancas
Imagem de destaque
Fim da jornada 6x1: os argumentos de que é contra e quem é a favor
Imagem BBC Brasil
Por que o FMI prevê que Brasil crescerá mais por causa da guerra no Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados