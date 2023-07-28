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Elegância e sofisticação

3 maneiras criativas de inserir o painel ripado na decoração

Especialista explica como utilizar a técnica para compor uma decoração elegante e sofisticada em qualquer ambiente da casa

Publicado em 28 de Julho de 2023 às 16:20

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

28 jul 2023 às 16:20
Imagem Edicase Brasil
Painel ripado torna os ambientes mais elegantes e modernos Crédito: Polnon Prapanon | Shutterstock
Decorar a casa é um dos momentos mais prazerosos para algumas pessoas, principalmente quando se tem opções duráveis e econômicas para compor os ambientes, como os painéis ripados.
Frequentemente utilizados por arquitetos que desejam integrar ou separar cômodos, os painéis ripados podem ser utilizados na decoração de diferentes espaços e atraem o público pela elegância e sofisticação, mas também geram dúvidas quanto a sua aplicação e ao custo-benefício do produto.

Por isso, Fernando Martins, especialista doArqplace ( marketplace de produtos), elenca três dicas para você aplicar os painéis ripados nos ambientes de diferentes formas. Veja!

1 - Revestir paredes

Dê um toque de requinte ao quarto utilizando um painel ripado na parede atrás da cama. É possível criar uma cabeceira única com o item ou uma faixa em destaque para o ambiente. Isso proporciona a sensação de amplitude e de modernidade.
“O painel ripado de poliestireno é uma escolha inteligente para quem busca praticidade e beleza em um mesmo produto. Esse material é altamente resistente e durável, afinal pode ser molhado e não é suscetível a pragas como cupim, por exemplo. Além disso, é super fácil de instalar, podendo ir direto com cola na parede, o que o torna ideal para diversas aplicações em ambientes internos e externos”, explica Fernando.

2 - Separar espaços

Os painéis ripados de madeira ou poliestireno se mostram bastante versáteis, podendo ser aplicados para separar quarto e closet, sala e cozinha ou até mesmo a sala da sacada. Essa solução permite uma separação visual entre os espaços, mantendo a fluidez e a conexão entre eles.
Mas, se o objetivo é isolar o cômodo, apostar em painéis fechados é uma boa proposta. A tonalidade e a textura escolhidas devem conversar com o ambiente para uma atmosfera agradável.
Imagem Edicase Brasil
Painel ripado traz a sensação de amplitude para os ambientes  Crédito: Ground Picture | Shutterstock

3 - Painel para televisão

O painel ripado pode dividir o protagonismo com a textura do tapete, com o uso de plantas na decoração e para reforçar a sensação de conforto. Uma dica importante é a sala harmônica, com elementos naturais e cores claras, por exemplo, para promover uma sensação de amplitude.
“O painel costuma ser vendido por barras de 2,85m de altura x 12cm de largura, fazendo-se necessário o uso de 3 barras para formar 1m². Uma dúvida muito comum dos clientes é como calcular a metragem; uma forma simples de fazer nesse caso é apenas multiplicar por 3 o m² da área que deseja instalar, ex.: uma parede de 10 m² x 3 barras = 30 barras. O custo médio está em torno de 399,90 por m² desse material”, conclui o especialista.
Por Luana Moraes

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