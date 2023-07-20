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Barbiecore: saiba como usar a tendência para deixar sua casa com a cara da boneca

Um sonho cor de rosa. A Barbie está presente em todos os lugares e seu mundo mágico pode estar mais perto do que você imagina

Publicado em 20 de Julho de 2023 às 10:23

Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

20 jul 2023 às 10:23
Barbiecore tendência de decoração
O mundo cor de rosa da personagem faz parte da vida de muitas pessoas ao redor do mundo  Crédito: Freepik
Criada em 1959, a Barbie é um marco na vida de várias gerações. Agora, ela retorna às telas dos cinemas deixando rastros por toda parte. Um deles é a sua influência no dia a dia das pessoas. Muita gente se identifica, admira e quer ter por perto o espírito da personagem.

Diante disso, a busca por inspirações para deixar a casa com a cara da boneca só aumenta. Na decoração, diferente do que se imagina, a magia da Barbie pode estar presente em todos os cômodos e de formas variadas. "A memória afetiva que as pessoas possuem com a boneca é algo realmente mágico. E pode ser sim aplicado na decoração dos lares", afirma a designer de interiores, Bárbara Sielemann. 
Veja agora cinco dicas sobre como transformar sua casa em um espaço encantador e cheio de personalidade, inspirado nesse universo colorido e fashion. 

01

Paleta de cores

A primeira coisa a considerar é a paleta de cores. A Barbie é conhecida por sua predileção pelo rosa, então essa cor deve ser predominante na sua casa ou espaço inspirado nela. Mas não se restrinja apenas ao rosa; experimente tons de lavanda, lilás e outros tons pastel. Essas cores adicionam um toque de suavidade e romantismo ao ambiente.

Coral cria paleta de cores exclusiva inspirada na Barbie

Em um collab inédito com a boneca mais famosa do mundo, a Coral lançou uma paleta de cores inspirada na Barbie. De acordo com a marca, o movimento é um convite para viver a individualidade sem pasteurização, com intensidade, explosão e com toda a cor que a vida merece ter. Ao todo, são 14 cores e diferentes tons.

Barbiecore tendência de decoração
A empresa se inspirou na boneca e no novo filme para lançar mais uma coleção de cores Crédito: Coral/Divulgação

02

Invista em móveis diferenciados

A personagem sempre viveu rodeada de móveis charmosos e elegantes. Opte por objetos brancos ou em tons de rosa, com linhas curvas e detalhes delicados. Camas com dossel, penteadeiras vintage e poltronas aconchegantes ajudarão a criar um espaço digno de uma boneca. 
Barbiecore tendência de decoração
Diferentes formatos e cores mais atrativas são parte da vida da boneca  Crédito: Projeto da arquiteta Ana Rozenblit/Divulgação

03

Toques de luz

A Barbie adora brilhos e detalhes cintilantes. Acrescente ao seu espaço alguns elementos brilhantes, como lustres com pingentes de cristal ou cortinas com fios de lurex. Isso trará um toque glamuroso à sua casa. 
Barbiecore tendência de decoração
Luzes e espelhos não poderiam ficar de fora quando se trata da tendência  Crédito: Projeto da arquiteta Ana Rozenblit/Divulgação

04

Ambiente aconchegante

Além do glamour, a casa da boneca também é um lugar acolhedor e confortável. Aposte em tapetes felpudos, mantas macias e almofadas aconchegantes para criar um espaço perfeito para relaxar e descansar.
Barbiecore tendência de decoração
A Barbie preza sempre por conforto, principalmente no seu quarto Crédito: Projeto da arquiteta Ana Rozenblit/Divulgação

05

Mantenha a organização

Uma casa inspirada na Barbie deve ser organizada e bem cuidada. Mantenha seus pertences em ordem e, sempre que possível, use caixas e organizadores com detalhes diferenciados para armazenar seus objetos.
Barbiecore tendência de decoração
Organização e cuidado devem ser sempre prioridade  Crédito: Projeto da arquiteta Ana Rozenblit/Divulgação
"Eu acho que Barbie não é só o rosa. Ela remete sim algo atrativo e com muita personalidade. Mas para manter um lado mais sofisticado, é preciso não exagerar"
Renata Modenesi - Arquiteta 
A Barbie é vestátil e seu ambiente também pode ser. Lembre-se sempre de adicionar um toque do seu próprio estilo para tornar esse espaço verdadeiramente seu.

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