Barbiecore: saiba como usar a tendência para deixar sua casa com a cara da boneca

Criada em 1959, a Barbie é um marco na vida de várias gerações. Agora, ela retorna às telas dos cinemas deixando rastros por toda parte. Um deles é a sua influência no dia a dia das pessoas. Muita gente se identifica, admira e quer ter por perto o espírito da personagem.
Diante disso, a busca por inspirações para deixar a casa com a cara da boneca só aumenta. Na decoração, diferente do que se imagina, a magia da Barbie pode estar presente em todos os cômodos e de formas variadas. "A memória afetiva que as pessoas possuem com a boneca é algo realmente mágico. E pode ser sim aplicado na decoração dos lares", afirma a designer de interiores, Bárbara Sielemann.
Veja agora cinco dicas sobre como transformar sua casa em um espaço encantador e cheio de personalidade, inspirado nesse universo colorido e fashion.
A Barbie é vestátil e seu ambiente também pode ser. Lembre-se sempre de adicionar um toque do seu próprio estilo para tornar esse espaço verdadeiramente seu.