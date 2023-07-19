5 produtos para entrar no clima do filme Barbie

01
Hidratante Labial Carmed Fini Beijos
02
Esmalte Risqué Diamond Gel Creme de Pitaya Rosa Cremoso
03
Bolsa Sun Boulevard, Melissa, Rosa
04
Boca Rosa By Payot Delineador Líquido
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BT PALETTE PEONY, Bruna Tavares
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