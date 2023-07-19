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5 produtos para entrar no clima do filme Barbie

Descubra os segredos para entrar no mundo mágico da boneca! Confira os itens que vão deixar sua experiência no cinema mais especial.

Publicado em 19 de Julho de 2023 às 12:13

Públicado em 

19 jul 2023 às 12:13
Clube A Gazeta

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Clube A Gazeta

Cena do filme
Cena do filme "Barbie" Crédito: Warner Bros.
Não é segredo para ninguém que o lançamento do filme da boneca mais amada do mundo está deixando todo mundo super ansioso, não é mesmo?
Agora queremos saber de você, mulher: está pronta para assistir ao filme com todo o estilo e bom gosto que a Barbie nos ensinou ao longo dos anos?
Se ainda não se sente totalmente preparada, não se preocupe, pois estamos aqui para te ajudar a brilhar como nunca!
O Clube preparou com muito carinho uma seleção incrível com 5 produtinhos imperdíveis, que vão te envolver no espírito mágico da Barbie. São itens que vão encantar desde as mais novinhas até as mais crescidinhas.
Confira nossa seleção e esteja pronta para viver toda a magia e emoção do tão esperado filme da Barbie!

01

Hidratante Labial Carmed Fini Beijos

Um dos produtos mais procurados dos últimos tempos, o Hidratante Labial Carmed Fini Beijos é perfeito para dar aquele toque de suavidade e leveza ao seu visual. Com um rosado delicado e hidratante, ele representa toda a delicadeza que a Barbie também possui. COMPRE AQUI!

02

Esmalte Risqué Diamond Gel Creme de Pitaya Rosa Cremoso

A linha Diamond Gel da Risqué dispensa apresentações. Com um efeito de unhas em gel sem precisar de cabine, esse esmalte é perfeito para a estreia do filme. A cor Creme de Pitaya Rosa Cremoso proporciona durabilidade e um brilho intenso, dando um toque especial ao seu visual. COMPRE AQUI!

03

Bolsa Sun Boulevard, Melissa, Rosa

Conhecida pela qualidade e design moderno, a Melissa lançou uma nova linha exclusiva e a Bolsa Sun Boulevard é um grande destaque. Seu design moderno e o tom rosado delicado podem ser o complemento perfeito para assistir ao filme da boneca mais famosa do mundo. COMPRE AQUI!

04

Boca Rosa By Payot Delineador Líquido

A marca Boca Rosa é reconhecida pela qualidade dos seus produtos, e o Delineador Líquido Rosa é um dos destaques. Fruto de uma parceria com a Payot, esse delineador é perfeito para um olhar marcante e moderno, ideal para assistir ao filme com grande estilo. COMPRE AQUI!

05

BT PALETTE PEONY, Bruna Tavares

Bruna Tavares é referência de qualidade e inovação na maquiagem brasileira, e sua BT PALETTE PEONY não poderia ficar de fora dessa lista. Essa paleta de sombras oferece uma variedade de tons versáteis, perfeitos para criar looks deslumbrantes inspirados na Barbie. COMPRE AQUI!
Agora você está pronta para o lançamento do filme! Esses 5 produtos incríveis foram cuidadosamente selecionados para te ajudar a expressar todo o seu estilo e personalidade, em perfeita sintonia com a estética do filme.
Não perca tempo e adquira esses itens exclusivos para vivenciar essa experiência cinematográfica com muito estilo e sofisticação. Divirta-se e aproveite o filme da Barbie!

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

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