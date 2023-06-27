Cadeira gamer: 5 dicas para escolher a melhor para jogar ou trabalhar

A cadeira gamer é uma alternativa para quem faz home office. Este projeto do Spaço Interior mostra como harmonizá-la com a decoração do quarto Crédito: Julia Herman

gamer prometem ser uma opção interessante para quem fica muito tempo à frente do computador, mas a proposta vai além. Esse tipo de produto veio para substituir modelos tradicionais de escritório, entregando maior conforto e trazendo um visual mais robusto. Para garantir que o estilo da Cadeirasser uma opção interessante para quem fica muito tempo à frente do computador, mas a proposta vai além. Esse tipo de produto veio para substituir modelos tradicionais de escritório, entregando maior conforto e trazendo um visual mais robusto. Para garantir que o estilo da cadeira não destoe do restante da decoração, profissionais dão dicas de como escolher a melhor opção.

Acima de qualquer gosto pessoal, a estrutura e o material precisam ser resistentes para não causar tensões ou lesões no corpo. Isso porque, de acordo com o médico ortopedista Charbel Jacob Junior, a posição sentada sem apoio, principalmente quando o tronco fica inclinado para frente, faz com que a pressão intradiscal aumente.

“É também quando há maior pressão nos discos intervertebrais. Por isso, é importante que a cadeira tenha apoios corretos, evitando uma dor lombar com padrão axial, também chamada de discogênica”, explica.

gamer é pensada ergonomicamente para pessoas que passam muitas horas em frente às Pensando nisso, a arquiteta Cristiane Schiavoni observa que a cadeiraé pensada ergonomicamente para pessoas que passam muitas horas em frente às telas . “É um assento com grandes dimensões por conter apoio para cabeça e braços maiores que o usual, além de serem reclináveis em grande parte dos casos”, aponta.

Confira ideias de como usar a marcenaria junto com cadeiras gamer

Ela também defende que é necessário pensar no estilo do quarto como um todo para receber a cadeira. "Isso não quer dizer que o quarto precisa ter uma atmosfera tecnológica. A principal preocupação que devemos ter é a proporção da cadeira em relação ao restante dos móveis, ou seja, é necessário que todos estejam em função dela”, argumenta.

Outro ponto é pensar no espaço de giro da cadeira. "De forma alguma ela pode ficar apertada em algum cantinho e perder a sua função ergonômica", alerta, ainda.

Já a arquiteta Ana Rozenblit do escritório Spaço Interior pontua que, para os mais ousados, o quarto com cadeira gamer também pode seguir uma temática. “Usar a marcenaria para separar o lado de descanso e o lado da diversão/estudos é um recurso interessante”, exemplifica.

Veja ideias de como usar uma cadeira gamer no seu quarto

“Usar luz de LED colorida, assim como optar por iluminação mais baixa e decorativa. Além disso, é bacana utilizar elementos dos jogos favoritos na decoração”, complementa, ainda.

Encontrar uma boa cadeira gamer pode ser confuso, com tantas opções no mercado. Saiba o que devemos levar em conta antes de comprar a sua:

1 Defina um preço máximo Antes de comprar, estabeleça uma média de preço que você está disposto a pagar. Geralmente, assentos que contam com diferentes formas de ajustes para braços, costas e lombar tendem a ser mais caros. Já quem precisa economizar, verifique as características do produto e escolha a que melhor se encaixa nas suas necessidades. 2 Disponibilidade de ajustes Procure por modelos com diferentes opções de regulagem, indo desde o encosto até os pés, braços ajustáveis, almofadas para o pescoço e para a lombar e até regulagem para inclinar 180º. É importante que a cadeira tenha apoio de cotovelo para que os ombros não pesem; apoio para a lombar, visto que o suporte diminui a pressão; e para a cervical, a fim de que a carga seja distribuída sem sobrecarregá-la. 3 Material utilizado A durabilidade da cadeira vai ser determinada pelo material utilizado na cadeira. As estruturas interiores em metal são mais resistentes, enquanto o revestimento externo de materiais que simulam o couro e com diferentes espumas dão maior conforto. Uma dica do médico Charbel Jacob Junior é não escolher uma cadeira nem tão dura e nem tão mole. 4 Tamanho Alguns modelos são adaptados para crianças e pessoas mais baixas ou mais altas, trazendo assento ergonômico e prometendo uma postura saudável. Também é importante testar o produto para saber se está de acordo com seu peso e altura. Os próprios fabricantes colocam essas especificações do produto e têm regras de devolução e de troca específicas.

Caso a escolha seja equivocada, o ortopedista aponta os sintomas de lombalgia mecânica aguda como os mais comuns, em especial para pessoas de baixa estatura ou com membros inferiores menores.

“Por mais que a cadeira seja de qualidade e com apoios corretos no braço, de pé e de cabeça, é preciso deixá-los posicionados de forma certa: com o quadril a 90º, os joelhos entre 60º a 90º e os pés totalmente apoiados e sem flexionar com força”, pontua.

5 Recursos extras Algumas cadeiras têm almofadas robustas para cabeça e lombar, além de apoio para os pés e braços, na maioria das vezes, reguláveis. Em algumas opções, há a possibilidade de incliná-los a até 180º, além de funções como alto-falantes embutidos e luzes RGB de diferentes cores em modelos mais premium.

“Da mesma forma, é importante trocar a cadeira sempre que ela apresentar buracos, porque isso pode causar vício postural. Para evitar que isso aconteça com frequência, opte por cadeiras de materiais resistentes e de qualidade”, sugere o médico.

“Independentemente do modelo que for comprar, procure sempre levantar e se alongar de cinco a dez minutos a cada 45 a 60 minutos”, finaliza.

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