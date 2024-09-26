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Inspiração

Veja como adotar o estilo tropical na decoração

Inspirada nas regiões tropicais, essa estética utiliza materiais naturais e folhagens, trazendo frescor ao ambiente
Portal Edicase

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Publicado em 

26 set 2024 às 08:00

Publicado em 26 de Setembro de 2024 às 08:00

Imagem Edicase Brasil
O estilo tropical valoriza as características brasileiras Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock
Alegria, conforto e frescor são algumas das palavras que resumem as sensações transmitidas pelo estilo tropical. Esse tipo de decoração faz referência justamente à região dos trópicos, que possui uma grande diversidade de fauna e flora, temperaturas mais elevadas e praias incríveis.
É o estilo que, de certa forma, possui características bem brasileiras. “Um projeto de interiores tropical tem como conceitos a boa energia, o alto astral, o frescor, a sensação de liberdade e de estar em meio à natureza, pois remete a um clima quente, normalmente de praia, despojado, sem formalidades”, conta Juliana Cararo, arquiteta de projetos de interiores e professora no curso de Arquitetura e Urbanismo da PUCPR.

Principais características do estilo

No estilo tropical, elementos naturais, ou que lembrem a natureza , ganham bastante destaque. Além das vegetações que remetem aos trópicos, destacam-se materiais como madeira (principalmente a de demolição), pedras em tonalidades de areia e terracota, fibras e tecidos naturais como algodão e linho.
Itens ligados às raízes brasileiras, como artesanato local e tramas manuais, também ganham espaço. Juliana Cararo explica que as cores nesse tipo de decoração remetem à energia, ao calor e à alegria, mas são usadas em tons claros para iluminar o ambiente.
Para ajudar a criar a sensação de aconchego e proximidade com a natureza, pode-se utilizar nos ambientes móveis de madeira , vime ou bambu. Além disso, é possível combinar diferentes tipos de materiais. Por exemplo, vale a pena apostar em uma mesa de madeira com cadeiras revestidas em fibra.

Cores para energia e frescor

O tropical é um estilo de decoração que permite explorar bastante as cores . Com elas, é possível transmitir aos espaços sensações de energia e frescor ao mesmo tempo. Para isso, pode-se utilizar tonalidades claras (branco e bege) e vibrantes (verde, amarelo, vermelho, laranja, lilás, rosa e azul).
Juliana Cararo explica que essas cores podem ser utilizadas em paredes, elementos decorativos e até mesmo no mobiliário. No entanto, é preciso tomar bastante cuidado na escolha e usá-las de maneira equilibrada.
Imagem Edicase Brasil
As estampas com imagens de folhas podem ajudar a compor os espaços Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

Estampas para mais personalidade

Entre todos os elementos que caracterizam a decoração tropical, a estampa é quase que uma marca registrada do estilo. “A mistura de estampas pode dar muita personalidade à decoração e composição do espaço”, conta Juliana Cararo.
Segundo ela, pode-se utilizar estampas com imagens de folhas, flores tropicais (como hibisco), frutas tropicais (como banana e abacaxi) e listras coloridas. “As estampas podem estar em almofadas, estofados e, até mesmo, em uma pintura de parede personalizada”, sugere.

Valorização da iluminação

No estilo tropical, a iluminação natural é bastante valorizada. “Para dar um clima à noite, use uma luz mais amarelada, aconchegante, bem dimensionada e projetada com possibilidades de gerar os cenários mais sociais ou de relaxamento”, indica a arquiteta Juliana Cararo.
Além disso, segundo a profissional, para criar uma luz suave para o relaxamento, é possível apostar em abajures e luminárias de chão. “Luminárias decorativas com materiais mais naturais (com a presença da madeira, de fibras naturais ou de concreto), são muito apropriadas”, aponta.
A arquiteta e especialista em design de interiores e paisagismo Priscila Tressino acrescenta que, nesse estilo de decoração , “alguns modelos de arandelas inspirados em tochas e lampiões são muito utilizados. É como se fosse a iluminação noturna antiga, que remete ao fogo”.
Imagem Edicase Brasil
Decoração com plantas promove conexão com a natureza Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Plantas e mais plantas

O uso de plantas é outra característica forte desse estilo. Afinal, se trata de uma maneira fácil de se conectar com a natureza. Para isso, Juliana Cararo sugere utilizar plantas que remetem ao tropical, “mas sempre adequadas ao clima local e com atenção à iluminação e ventilação natural dos ambientes. O importante é que a vegetação se adapte bem ao clima do ambiente”, alerta.
Priscila Tressino recomenda o uso das plantas monstera (costela-de-adão), pacová e todas as espécies de palmeiras. Ela também indica as flores hibisco, alpina e helicônia ou bananeira-ornamental. De acordo com a profissional, “há a possibilidade de trabalhar o paisagismo, para quem tem mais espaço, assim como o cultivo em vasos para quem tem espaços mais enxutos”.

Objetos decorativos

Para compor o estilo tropical em um ambiente, há a opção de itens decorativos em madeira ou pedra, pois fazem referência à natureza. Juliana Cararo recomenda usar artesanato e elementos que remetem à cultura dos trópicos, como almofadas, mantas, cerâmicas rústicas e obras de arte.
A Priscila Tressino sugere outros tipos de objetos decorativos : jogos de talher com cabos de bambu, ventiladores de teto com trabalho em vime, quadros, almofadas e objetos decorativos com estampas e referências a animais (golfinhos, estrelas do mar etc.), flores, frutas e folhagens.

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