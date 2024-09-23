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Estação das flores e das cores

6 dicas para trazer a primavera para a decoração da casa

Veja como inserir nos ambientes elementos que evidenciam as belezas desta estação
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

23 set 2024 às 16:16

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 16:16

Imagem Edicase Brasil
Tons terrosos podem ajudar a compor a decoração dos ambientes Crédito: Imagem: Followtheflow | Shutterstock
primavera chegou! A época do ano com flores e cores suaves vai até o final de dezembro. Nela, a natureza se enfeita com tonalidades mais bonitas, trazendo um clima aconchegante e renovador, não só visualmente, mas também com cheiros agradáveis, que mexem com os nossos sentidos.
E você não precisa limitar a primavera ao lado de fora. Pode trazer um pouco dela para dentro de sua casa sem grandes reformas ou gastando muito em decoração. A Balaroti, home center do sul do país, se juntou com a arquiteta Giovanna Martins, da Lieben Hauss, para dar algumas dicas fáceis de itens e materiais capazes de dar a cara da estação para o seu lar.
“Não é preciso investir muito para ser possível celebrar a chegada da estação mais colorida do ano. Com peças e adornos simples, é possível transformar qualquer ambiente, com estilo e elegância , trazendo toda a magia dessa época para dentro dos nossos lares”, ressalta a profissional.

1. Vasos e arranjos de flores

Marca registrada da estação, as flores são as opções mais simples para quem deseja trazer um pouco mais de cor aos ambientes. Segundo a arquiteta, utilizar flores naturais — seja em casa ou em apartamentos — é uma forma de suavizar e humanizar o espaço. Elas podem ser colocadas como arranjos ou buquês em vasos dispostos em mesas de centro, de jantar e até mesmo nos lavabos.
Ainda conforme a especialista, as rosas nunca saem de moda e podem ser utilizadas em qualquer situação, seja em unidade, buquês ou arranjos, nas mais diversas cores, trazendo uma beleza clássica, além de perfumarem o ambiente. Junto a elas, as tulipas são outra ótima opção. As plantas apresentam bulbos, que duram por muito tempo se tratados adequadamente. Cada um deles produz, em regra, uma única flor no início da primavera.
Imagem Edicase Brasil
As flores suavizam o ambiente e deixam o local mais bonito Crédito: Imagem: El Nariz | Shutterstock

2. Cores e estampas

No que se refere às cores, Giovanna Martins recomenda investir em tons terrosos, areia e verdes para itens como capas de sofá e cortinas. A combinação com essas tonalidades pode ser feita utilizando almofadas e toalhas de mesa com estampas floridas, montando uma composição harmônica e equilibrada para a estação.

3. Decoração da mesa

Outra recomendação da arquiteta é apostar em itens que poderão ser usados não só na primavera , mas ao longo de todo o ano, principalmente em ocasiões especiais. Nesse caso, a dica é para a composição da mesa de jantar: pratos, copos, xícaras e talheres mais coloridos podem ser aliados aos vasos de flores para trazer as vibrações intensas da estação.

4. Aromatizadores

Imagem Edicase Brasil
Os aromatizadores ajudam a tornar o ambiente mais aconchegante Crédito: Imagem: pvproductions | Shutterstock
Para ir além do visual e intensificar ainda mais o perfume natural das flores, outra indicação são os difusores e os aromatizadores de ambiente, que podem ser utilizados especialmente nos banheiros. Além de trazerem um charme à decoração, também proporcionam um ar de frescor e aquela sensação permanente de “casa limpa”.

5. Iluminação natural

Aproveitar a luz natural é uma das melhores maneiras de transformar o ambiente para a primavera. Abra as cortinas e permita que a luz do sol inunde o espaço, destacando as cores e texturas dos elementos decorativos. Se possível, posicione espelhos de forma estratégica para refletir a luz e ampliar a sensação de amplitude. A luz natural cria uma atmosfera acolhedora e vibrante, perfeita para essa época do ano.

6. Itens decorativos temáticos

Objetos que remetem à natureza e ao frescor da primavera são perfeitos para compor os ambientes. Invista em vasos de cerâmica ou vidro colorido, quadros com imagens florais ou de paisagens naturais, além de itens decorativos que tragam leveza, como pássaros e borboletas. Guirlandas de flores artificiais ou naturais também podem ser usadas em portas e paredes, criando um clima acolhedor e temático, ideal para a primavera.

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