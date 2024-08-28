Armários e poltronas esculpidos e rocha com aparência de madeira são destaques de feira em Cachoeiro

Móveis feitos de pedras naturais são destaque da Cachoeiro Stone Fair deste ano Crédito: Divulgação

Cada vez mais os profissionais de design, arquitetura e decoração encontram novas formas de se utilizar as rochas ornamentais em um projeto. Elas deixaram de ser apenas especificadas como revestimento e ganham o protagonismo também como mobiliário, indo desde bancos e poltronas a até mesmo armários e mesas de jogos.

Além disso, as pedras exóticas estão em alta e tem até rocha com cara de madeira e um cristal rosa que mais parece uma obra de arte entre as novidades. Essas são algumas das tendências trazidas pela Cachoeiro Stone fair 2024, que vai até sexta-feira, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa.

Em muitos estandes é possível ver, além das aplicações comuns, como piso, tampo de mesa, bancadas e revestimento de parede, outras utilizações dadas às rochas ornamentais. Há poltronas, bancos, paredes translúcidas, luminárias, porta-garrafas e até mesmo armários completamente esculpidos, inclusive as portas. É possível ainda ver uma mesa de pebolim (totó) totalmente funcional e desenhos na parede como uma obra de arte.

Mesa feita em material que se parece com madeira Crédito: Karine Nobre

“Essa tendência veio primeiro da Itália, na Marmomac 2023 , um dos principais evento internacionais do setor, que dita as tendências do resto do mundo. Aqui trazemos essa tendência, com peças assinadas mostrando a versatilidade da rocha, que é possível fazer muito mais”, conta o gerente de marketing da Magban, Nicolas Fonseca.

Para a analista de projetos do Centrorochas Ana Carolina Andrade, o desenvolvimento das tecnologias de corte e do maquinário fez com que a pedra saísse da bancada e do revestimento e fosse para a marcenaria e o mobiliário. “Isso fez com que a criatividade do arquiteto ficasse mais livre. Os novos usos estão, inclusive, nas texturas também, pois além do polido, que todos conheciam, há ainda o acetinado e o escovado”, acrescenta.

Uma mesa de pebolim esculpida em rocha foi uma das atrações da feira Crédito: Divulgação

“A feira mostra todo o potencial do setor. E é surpreendente que, a cada edição, são lançadas pedras tão diferentes. É como se a natureza nos apresentasse um novo produto a cada ano, sempre nos surpreendendo e se superando. O movimento das pedras está mais encantador”, avalia o arquiteto Heliomar Venancio, presidente da Associação dos Escritórios de Arquitetura do Espírito Santo (Asbe), que levou uma comitiva de mais de 20 profissionais para o evento.

Pedras exóticas

Outra atração da feira são as pedras exóticas. Uma delas chama a atenção pelo desenho, que se assemelha a uma madeira. Um dos expositores, inclusive, fez alguns jogos de mesas e bancos, que à primeira vista, são capazes de confundir com algo feito em madeira, tamanha a semelhança.

Tendências da Cachoeiro Stone Fair 2024

Por outro lado, rochas com mais “movimento” estavam entre as atrações. Uma delas, um cristal rosa translúcido, exótico e raro, dava a impressão de ser uma obra de arte e não uma placa. Formadas por cristais rosas, feldspatos e turmalinas negras, as chapas do Patagônia Scarlet, extraídas na Bahia, têm valores próximos a US$ 400 o metro quadrado (cerca de R$ 2.200).

“Estamos levando uma proposta mais ousada para a Cachoeiro Stone Fair deste ano, mostrando várias possibilidades de aplicações das rochas ornamentais, apostando no aumento do uso de materiais super exóticos no mercado brasileiro. Cada chapa é única e mais parece um quadro. Uma obra de arte”, conta Afonso Rodrigues, executivo de vendas da MGA Mármores e Granitos Altoé.

As pedras com tonalidade rosa têm ganhado destaque no design de interiores, conta a arquiteta Lais Arêas. “O verde é uma tendência eterna, mas este ano se complementa com o rosa, que vem com tudo, e com o azul, estando presentes em bancadas, pisos, paredes e, até mesmo, em detalhes decorativos, como adornos, bandejas, porta-copos, acessórios, puxadores e luminárias”, explica.

As peças exóticas também são atração da feira, que apresentou um cristal rosa translúcido Crédito: Divulgação

Outro destaque da feira é o Mármore Dolomítico Branco Paraná. A rocha metamórfica é composta principalmente por carbonato de cálcio e magnésio, o que confere a essa pedra uma resistência extra em comparação com outros tipos de mármore. Frequentemente utilizado em banheiros, revestimentos de pisos e até mesmo em bancadas de cozinhas e áreas gourmet.

Novos acabamentos e formas orgânicas

Uma mesa esculpida diretamente na rocha, com formatos mais orgânicos Crédito: Divulgação

Os novos formatos de acabamentos também são destaque da Cachoeiro Stone Fair. Além das rochas polidas, há outras opções em alta como o levigado, o escovado e o acetinado. Estes oferecem superfícies mais suaves, naturais e com texturas agradáveis ao toque, dando sofisticação e definindo a estética e a funcionalidade dos projetos.

Além disso, os novos maquinários permitem cortes mais orgânicos às rochas, preservando as linhas e contornos presentes na natureza. Móveis, acessórios e até acabamentos em pedras naturais estão sendo projetados com curvas suaves e contornos naturais. “Com relação à funcionalidade, as pedras naturais estão sendo trabalhadas de forma diferente. Vemos mais mobiliários, pedras aplicadas, bancadas boleadas, formas orgânicas, acabamentos distintos”, ressalta o arquiteto Rômulo Pegoretti.