Armários e poltronas esculpidos e rocha com aparência de madeira são destaques de feira em Cachoeiro

Cada vez mais os profissionais de design, arquitetura e decoração encontram novas formas de se utilizar as rochas ornamentais em um projeto. Elas deixaram de ser apenas especificadas como revestimento e ganham o protagonismo também como mobiliário, indo desde bancos e poltronas a até mesmo armários e mesas de jogos.
Além disso, as pedras exóticas estão em alta e tem até rocha com cara de madeira e um cristal rosa que mais parece uma obra de arte entre as novidades. Essas são algumas das tendências trazidas pela Cachoeiro Stone fair 2024, que vai até sexta-feira, no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa.
Em muitos estandes é possível ver, além das aplicações comuns, como piso, tampo de mesa, bancadas e revestimento de parede, outras utilizações dadas às rochas ornamentais. Há poltronas, bancos, paredes translúcidas, luminárias, porta-garrafas e até mesmo armários completamente esculpidos, inclusive as portas. É possível ainda ver uma mesa de pebolim (totó) totalmente funcional e desenhos na parede como uma obra de arte.
“Essa tendência veio primeiro da Itália, na Marmomac 2023, um dos principais evento internacionais do setor, que dita as tendências do resto do mundo. Aqui trazemos essa tendência, com peças assinadas mostrando a versatilidade da rocha, que é possível fazer muito mais”, conta o gerente de marketing da Magban, Nicolas Fonseca.
Para a analista de projetos do Centrorochas Ana Carolina Andrade, o desenvolvimento das tecnologias de corte e do maquinário fez com que a pedra saísse da bancada e do revestimento e fosse para a marcenaria e o mobiliário. “Isso fez com que a criatividade do arquiteto ficasse mais livre. Os novos usos estão, inclusive, nas texturas também, pois além do polido, que todos conheciam, há ainda o acetinado e o escovado”, acrescenta.
“A feira mostra todo o potencial do setor. E é surpreendente que, a cada edição, são lançadas pedras tão diferentes. É como se a natureza nos apresentasse um novo produto a cada ano, sempre nos surpreendendo e se superando. O movimento das pedras está mais encantador”, avalia o arquiteto Heliomar Venancio, presidente da Associação dos Escritórios de Arquitetura do Espírito Santo (Asbe), que levou uma comitiva de mais de 20 profissionais para o evento.
Pedras exóticas
Outra atração da feira são as pedras exóticas. Uma delas chama a atenção pelo desenho, que se assemelha a uma madeira. Um dos expositores, inclusive, fez alguns jogos de mesas e bancos, que à primeira vista, são capazes de confundir com algo feito em madeira, tamanha a semelhança.
Tendências da Cachoeiro Stone Fair 2024
Por outro lado, rochas com mais “movimento” estavam entre as atrações. Uma delas, um cristal rosa translúcido, exótico e raro, dava a impressão de ser uma obra de arte e não uma placa. Formadas por cristais rosas, feldspatos e turmalinas negras, as chapas do Patagônia Scarlet, extraídas na Bahia, têm valores próximos a US$ 400 o metro quadrado (cerca de R$ 2.200).
“Estamos levando uma proposta mais ousada para a Cachoeiro Stone Fair deste ano, mostrando várias possibilidades de aplicações das rochas ornamentais, apostando no aumento do uso de materiais super exóticos no mercado brasileiro. Cada chapa é única e mais parece um quadro. Uma obra de arte”, conta Afonso Rodrigues, executivo de vendas da MGA Mármores e Granitos Altoé.
As pedras com tonalidade rosa têm ganhado destaque no design de interiores, conta a arquiteta Lais Arêas. “O verde é uma tendência eterna, mas este ano se complementa com o rosa, que vem com tudo, e com o azul, estando presentes em bancadas, pisos, paredes e, até mesmo, em detalhes decorativos, como adornos, bandejas, porta-copos, acessórios, puxadores e luminárias”, explica.
Outro destaque da feira é o Mármore Dolomítico Branco Paraná. A rocha metamórfica é composta principalmente por carbonato de cálcio e magnésio, o que confere a essa pedra uma resistência extra em comparação com outros tipos de mármore. Frequentemente utilizado em banheiros, revestimentos de pisos e até mesmo em bancadas de cozinhas e áreas gourmet.
Novos acabamentos e formas orgânicas
Os novos formatos de acabamentos também são destaque da Cachoeiro Stone Fair. Além das rochas polidas, há outras opções em alta como o levigado, o escovado e o acetinado. Estes oferecem superfícies mais suaves, naturais e com texturas agradáveis ao toque, dando sofisticação e definindo a estética e a funcionalidade dos projetos.
Além disso, os novos maquinários permitem cortes mais orgânicos às rochas, preservando as linhas e contornos presentes na natureza. Móveis, acessórios e até acabamentos em pedras naturais estão sendo projetados com curvas suaves e contornos naturais. “Com relação à funcionalidade, as pedras naturais estão sendo trabalhadas de forma diferente. Vemos mais mobiliários, pedras aplicadas, bancadas boleadas, formas orgânicas, acabamentos distintos”, ressalta o arquiteto Rômulo Pegoretti.
A Cachoeiro Stone Fair 2024 vai até sexta-feira (30), no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, em Cachoeiro de Itapemirim. Ao todo, são esperados cerca de 18 mil visitantes nos quatro dias de evento, entre eles compradores qualificados de mais de 600 cidades brasileiras e de mais de 28 países.