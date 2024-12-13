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Mocha mousse

4 maneiras de incorporar a cor Pantone 2025 na decoração

Suave tom de marrom, que evoca a intensidade do cacau e do chocolate, combina calor e uma elegância terrosa, tornando-se uma escolha atemporal para a decoração
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

13 dez 2024 às 14:44

Publicado em 13 de Dezembro de 2024 às 14:44

A tonalidade mocha mousse, destaque de 2025 pela Pantone, oferece versatilidade para diversos estilos de design (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Photons Fotografia)
A tonalidade mocha mousse, destaque de 2025 pela Pantone, oferece versatilidade para diversos estilos de design Crédito: Projeto: Camila Palladino | Imagem: Photons Fotografia
Pantone revelou recentemente a cor de 2025: mocha mousse. Este suave tom de marrom, que evoca a intensidade do cacau e do chocolate, combina calor e uma elegância terrosa, tornando-se uma escolha atemporal para a decoração.
Para te inspirar a integrar essa novidade nos ambientes, selecionamos projetos dos arquitetos Daniel Santana e Camila Palladino que demonstram diversas formas de aplicação do mocha mousse. Confira a seguir!

1. Marcenaria 

A combinação do mocha mousse com elementos de madeira não apenas valoriza o design, mas também promove uma sensação de harmonia (Projeto: Daniel Santana | Imagem: Rodrigo Mazolla)
A combinação do mocha mousse com elementos de madeira não apenas valoriza o design, mas também promove uma sensação de harmonia Crédito: Projeto: Daniel Santana | Imagem: Rodrigo Mazolla
O projeto de Daniel Santana destaca a tonalidade na marcenaria personalizada, conferindo uma atmosfera de suavidade e requinte à ampla cozinha . A escolha dessa paleta não só valoriza os elementos de madeira, mas também cria uma sensação de continuidade e harmonia. 
O mocha mousse pode ser usado para fazer a transição entre os ambientes (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Photons fotografia)
O mocha mousse pode ser usado para fazer a transição entre os ambientes Crédito: Projeto: Camila Palladino | Imagem: Photons fotografia
Por outro lado, Camila Palladino optou por incorporar a cor tanto no mobiliário quanto na porta que conecta a cozinha à sala, proporcionando uma transição elegante entre os espaços.

2. Mobiliário

A composição de tons terrosos cria uma continuidade visual que destaca a elegância do ambiente (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)
A composição de tons terrosos cria uma continuidade visual que destaca a elegância do ambiente Crédito: Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha
Camila Palladino, mais uma vez, explora a versatilidade do mocha mousse através do mobiliário . Neste projeto, as cadeiras da sala de jantar são harmoniosamente coordenadas com o tom marrom do sofá, criando uma continuidade visual que realça a elegância inerente à cor. Essa escolha não apenas embeleza o ambiente, mas também reforça a sensação de acolhimento que a tonalidade proporciona.

3. Elementos decorativos

O mocha mousse também pode ser usado nos elementos decorativos do ambiente (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)
O mocha mousse também pode ser usado nos elementos decorativos do ambiente Crédito: Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha
Outra forma criativa de introduzir a cor na decoração é por meio de elementos decorativos. Camila Palladino optou por um abajur de madeira maciça e um banquinho na mesma tonalidade, que dialogam com o painel ripado ao fundo. Essa combinação minimiza a porta que dá acesso à área íntima do apartamento , criando um espaço mais integrado e visualmente coeso.

4. Parede

A cor pode ser um elemento central para transformar e valorizar espaços convidativos (Projeto: Daniel Santana | Imagem: Rodrigo Mazolla)
A cor pode ser um elemento central para transformar e valorizar espaços convidativos Crédito: Projeto: Daniel Santana | Imagem: Rodrigo Mazolla
Por fim, Daniel Santana exemplifica como o mocha mousse pode transformar as paredes de um ambiente. Em seu projeto, ele revestiu uma parede com tonalidade marrom e adicionou um painel ripado, juntamente com uma estante no living . O resultado é um espaço que irradia acolhimento e conforto, mostrando que a cor pode ser um elemento central na criação de ambientes convidativos.

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