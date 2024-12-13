4 maneiras de incorporar a cor Pantone 2025 na decoração

A Pantone revelou recentemente a cor de 2025: mocha mousse. Este suave tom de marrom, que evoca a intensidade do cacau e do chocolate, combina calor e uma elegância terrosa, tornando-se uma escolha atemporal para a decoração.
Para te inspirar a integrar essa novidade nos ambientes, selecionamos projetos dos arquitetos Daniel Santana e Camila Palladino que demonstram diversas formas de aplicação do mocha mousse. Confira a seguir!
1. Marcenaria
O projeto de Daniel Santana destaca a tonalidade na marcenaria personalizada, conferindo uma atmosfera de suavidade e requinte à ampla cozinha . A escolha dessa paleta não só valoriza os elementos de madeira, mas também cria uma sensação de continuidade e harmonia.
Por outro lado, Camila Palladino optou por incorporar a cor tanto no mobiliário quanto na porta que conecta a cozinha à sala, proporcionando uma transição elegante entre os espaços.
2. Mobiliário
Camila Palladino, mais uma vez, explora a versatilidade do mocha mousse através do mobiliário . Neste projeto, as cadeiras da sala de jantar são harmoniosamente coordenadas com o tom marrom do sofá, criando uma continuidade visual que realça a elegância inerente à cor. Essa escolha não apenas embeleza o ambiente, mas também reforça a sensação de acolhimento que a tonalidade proporciona.
3. Elementos decorativos
Outra forma criativa de introduzir a cor na decoração é por meio de elementos decorativos. Camila Palladino optou por um abajur de madeira maciça e um banquinho na mesma tonalidade, que dialogam com o painel ripado ao fundo. Essa combinação minimiza a porta que dá acesso à área íntima do apartamento , criando um espaço mais integrado e visualmente coeso.
4. Parede
Por fim, Daniel Santana exemplifica como o mocha mousse pode transformar as paredes de um ambiente. Em seu projeto, ele revestiu uma parede com tonalidade marrom e adicionou um painel ripado, juntamente com uma estante no living . O resultado é um espaço que irradia acolhimento e conforto, mostrando que a cor pode ser um elemento central na criação de ambientes convidativos.