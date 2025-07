Inovação no ES

ESX 2025 movimenta ecossistema capixaba e destaca tendências em tecnologia e inovação, evento segue até sábado (12)

Somente no primeiro dia, mais de 90 startups de 24 estados participaram do evento, que segue até sábado (12), na Praça do Papa, em Vitória.

Publicado em 11 de julho de 2025 às 17:15

Startups, grandes empresas e instituições se encontram no ESX para compartilhar ideias, tecnologias e impulsionar o ecossistema capixaba rumo ao futuro. Crédito: Letícia Fortaleza

Soluções para o agronegócio, inteligência artificial aplicada ao cotidiano e iniciativas voltadas à inclusão social marcaram os dois primeiros dias do ESX 2025, o maior evento de inovação e empreendedorismo do Espírito Santo. Realizado na Praça do Papa, em Vitória, o encontro reúne cerca de 300 startups de 24 estados e deve atrair mais de 10 mil pessoas até o encerramento, neste sábado (12).>

Com foco em negócios e conexão entre diferentes atores do ecossistema, o ESX promove palestras, exposições, experiências imersivas e rodadas de investimento. A proposta, segundo o diretor técnico do Sebrae/ES, Eurípedes Pedrinha, é consolidar o Estado como referência no cenário nacional de inovação.>

“Esta é a quinta edição do evento, que chega mais maduro, mais focado e com resultados mais consistentes. Temos soluções do país inteiro sendo apresentadas aqui, com grande adesão do público. Nosso objetivo é criar uma plataforma de encontro entre empresas, universidades, governo e startups, que gere reconhecimento e promova negócios”, afirma Pedrinha.>

Entre os destaques práticos já apresentados, a startup capixaba Guriri Co., residente do Fonte Hub, mostrou sua nova linha de biojoias produzidas a partir do reuso de borra de café descartada. A iniciativa faz parte do projeto “Extra Forte”, que capacita e gera renda para mulheres em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência doméstica.>

“Queremos que essas mulheres encontrem na criação das biojoias uma oportunidade real de reconstrução. O Extra Forte representa esse recomeço com dignidade, autonomia e conexão com a sustentabilidade”, explica Luís Santos, CEO da startup.>

O evento conta também com estandes interativos de instituições como Vale, ArcelorMittal, Incaper, UFES, IFES, SECTI, Sicoob e Findes, além de hubs de inovação e aceleradoras. A expectativa da organização é movimentar R$ 50 milhões em volume de negócios até o final da programação.>

A programação do ESX segue até sábado (12). A entrada é gratuita, e as inscrições podem ser feitas pelo site oficial esx.com.es. >

