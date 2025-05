Tecnologia

DTV+ é apresentada, e Rede Gazeta já traça estratégias para o futuro da TV aberta

A TV Gazeta já aposta em formatos que combinam interatividade, coleta de dados e integração com dispositivos conectados, antecipando parte da experiência proposta pela nova geração da TV aberta.

Bianca Lemos Estagiária de Comunicação Institucional / blemos

Publicado em 8 de maio de 2025 às 17:09

A cerimônia de abertura,realizada no último dia 29, reuniu no Rio de Janeiro autoridades do governo e representantes de entidades da indústria em um momento simbólico que marca o primeiro passo em direção ao futuro da televisão Crédito: Comunicação Globo

A Rede Gazeta acompanha de perto os primeiros passos da TV 3.0 no Brasil. Com a inauguração da primeira estação-piloto da DTV+, no final de abril, a televisão aberta avança rumo a uma nova era de transmissão, marcada pela alta qualidade de imagem, interatividade com o público e personalização de conteúdos.>

Representando a TV Gazeta, o diretor de Tecnologia e Operações, Gabriel Moura, esteve na sede da Globo, no Rio de Janeiro, para conferir de perto as primeiras demonstrações da tecnologia que promete transformar a experiência do telespectador.>

Enquanto a Globo testa a DTV+ em sua estação-piloto, a Rede Gazeta já se prepara estrategicamente para a transição. Embora o cronograma de implementação aponte um horizonte para além de 2026, a emissora capixaba explora alternativas para antecipar parte da experiência proposta pela TV 3.0.>

É o que o setor chama de TV 2.5: uma etapa intermediária em que a interatividade, coleta de dados e integração com dispositivos conectados começam a ser testados.>

>

“A DTV+ representa um avanço significativo para o ecossistema da TV aberta, trazendo a oportunidade de oferecer uma experiência mais conectada, personalizada e responsiva ao público. Para a Rede Gazeta, os ganhos são múltiplos. Vamos enriquecer a experiência do telespectador com interatividade, explorar novos canais de distribuição e abrir caminhos para modelos de publicidade mais inteligentes e mensuráveis”, destaca Gabriel Moura. >

O que vem por aí

Mais do que uma evolução no sinal, a TV 3.0 chega com uma lógica de funcionamento que aproxima a TV aberta do universo digital. A tecnologia permite transmissões em 4K, som imersivo e recursos de interatividade que transformam o papel do telespectador.>

A possibilidade de integração com a internet abre espaço para acesso a conteúdos complementares, participação em votações em tempo real e interação com campanhas publicitárias.>

A proposta é oferecer uma jornada personalizada, responsiva e alinhada às novas formas de consumo de mídia, uma mudança que impacta tanto a criação quanto a distribuição e a mensuração dos conteúdos.>

Para a Rede Gazeta, essas funcionalidades representam um campo fértil de experimentação. Em fevereiro, durante a transmissão do Carnaval de Vitória, a emissora testou uma enquete em tempo real, permitindo que os telespectadores atribuíssem notas às escolas de samba. A ação evidenciou o potencial da interatividade, mesmo sem a plena implementação da DTV+.

>

Novas experiências para o público e o mercado

De olho nas tendências, o time de Mercado da Rede Gazeta está desenvolvendo um projeto-piloto de E-Commerce. O objetivo é criar um ambiente de testes controlado, onde anunciantes locais poderão integrar suas campanhas à jornada do público por meio de ativações via QR Code e conversão em tempo real. >

“A produção local ganha novas camadas de aprofundamento e conexão. Imagine um jornal regional onde o público possa acessar conteúdos complementares, votar em tempo real ou explorar reportagens sob demanda. Isso fortalece o vínculo com a comunidade e amplia o papel das afiliadas como vozes das suas regiões”, conclui Gabriel Moura. >

