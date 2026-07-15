Aumento do teor de etanol na gasolina não avalia impacto nos carros

"Esgotamos o combustível na oficina, reabastecemos com a Podium [linha premium dos postos Petrobras] e fizemos alguns procedimentos para que o funcionamento fosse normalizado e a luz indicadora de efeito no sistema de injeção se apagasse."





A gasolina premium mencionada por Tinoco não se restringe à Podium. A Ipiranga Ipimax Pro e a Shell V-Power trazem características semelhantes, como maior octanagem e, principalmente, teor de etanol limitado a 25%. O preço, contudo, é elevado. Nos postos de São Paulo, os valores por litro se aproximam de R$ 10.





"Esses carros importados já vieram para o Brasil sofrendo com uma gasolina com teor de etanol alto. Um carro desenvolvido, por exemplo, para o combustível europeu que anda com a gasolina comum do Brasil vai passar por problemas como a carbonização, que leva a deficiências na vedação dos cilindros", diz o dono da Motorfast.





Tinoco cita o que ocorreu com um Mercedes GLC 2.0 turbo ano 2019 que passou pela oficina. A carbonização – que, grosso modo, é a formação de uma crosta escura em partes do motor e do sistema de injeção devido à queima irregular do combustível- resultou em danos às velas, aos bicos injetores e ao sensor de pressão da gasolina. O orçamento ficou em R$ 11.169.





É devido a problemas como esse que as entidades ligadas ao setor automotivo enviaram uma carta ao governo federal afirmando não haver estudos conclusivos que comprovem a segurança do aumento da mistura de etanol à gasolina de 30% para 32%. Modelos mais antigos que estão em circulação no Brasil foram desenvolvidos para rodar com gasolinas com 22%, 25% ou 27% de etanol anidro na mistura.





"Existe uma possibilidade muito forte de termos veículos parados na rua com motor quebrado, esse é o tamanho da discussão e é por isso que precisamos ter mais tempo para endereçar esse assunto", afirma Marcelo Godoy, presidente da Abeifa (associação que reúne os importadores de veículos).





"Entendemos os benefícios da medida, mas precisamos ter previsibilidade para conseguir alinhar com as matrizes essa mudança, há uma questão de engenharia a ser feita, leva tempo, leva discussão, fomos contrários a essa mudança tão abrupta", diz ainda o executivo.





Em nota divulgada ainda antes do anúncio da medida, entidades como Brasilcom (distribuidoras regionais), Fecombustíveis (postos), Abicom (importadores) e SindiTRR (TRRs) argumentam que o etanol tem rendimento menor do que o da gasolina, "o que pode resultar em maior dispêndio ao consumidor para percorrer a mesma distância".





"Nós estamos completamente seguros de avançar até 32%", rebateu o ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia. "O governo submete a testes científicos de física, química e motorização para aumentar as misturas."





Apesar das reclamações, a decisão sobre o teor de etanol na gasolina, historicamente, tem o fator econômico como o principal ponto. Foi o que ocorreu em 1989, ano em que a escassez do biocombustível levou à redução da proporção.





Em março daquele ano, o percentual de álcool na mistura foi reduzido de 22% para 17%. O combustível estava escasso nos postos, levando a uma crise que resultou em filas para abastecimento e na desvalorização de carros movidos a etanol, que eram maioria no mercado de modelos zero-quilômetro.