Veja quanto custa ir de Vitória a Lima para assistir à final da Libertadores

Palmeiras e Flamengo vão disputar a final da Libertadores no dia 29 de novembro e muitos torcedores sonham em ver a final de perto. Por isso, A Gazeta simulou quanto pode custar essa aventura

Camila Müller Estagiária / [email protected]

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 12:44

Flamengo e Palmeiras decidem título da Libertadores 2025 Crédito: Cesar Greco/Palmeiras; Adriano Fontes/Flamengo; Robert Kittilson/Flickr

Que ir para a final da Libertadores é um sonho para os amantes do futebol sul-americano todo mundo já sabe, mas o preço a se pagar para a realização é uma interrogação para alguns. Na edição deste ano, o primeiro clube a ter o passaporte carimbado foi o Flamengo. O clube confirmou a classificação na última quarta-feira (29), no estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina, ao segurar o empate em 0 a 0 com o Racing, e garantindo-se com a vitória de 1 a 0 na partida de ida, no Maracanã.

Na quinta-feira (30) foi o dia de conhecer o segundo finalista no confronto entre LDU e Palmeiras. No jogo de ida, LDU saiu com o placar na frente e se sobressaiu com uma vantagem de 3 a 0, um resultado considerado já definitivo para muitos. Porém, o futebol é para quem acredita, e o Palmeiras acreditou. Com um Allianz Parque lotado, o considerado impossível aconteceu. O Palmeiras emplacou quatro gols e alcançou a classificação em uma noite mágica para os torcedores alviverdes. Flamengo e Palmeiras vão em busca da Glória Eterna e irão realizar a reedição da final de 2021.

E agora, viver esse momento de perto pede muito para o bolso dos torcedores. Flamenguistas e palmeirenses que planejam a viagem para Lima podem se preparar, pois vão ter que desembolsar uma quantia generosa de dinheiro para o confronto que será disputado no estádio Monumental, em Lima, no Peru, no dia 29 de dezembro.

A Gazeta fez um levantamento e buscou algumas combinações de passagens de ônibus e de avião, partindo de Vitória rumo à Lima Tem opções com retorno logo após a partida, e também para quem quiser aproveitar mais um dia na cidade peruana. Confira os valores.



De avião

Ida na sexta-feira (28) e volta no próprio sábado (29), com embarque no fim da noite: a partir de R$ 4.846,00

Ida na sexta-feira (28) e volta no domingo (30): a partir de R$ 3.068



Ida na sexta-feira (28) e volta na segunda-feira (1º): a partir de R$ 6.034



Somente ida na sexta-feira (28): a partir de R$ 2.191,00



Ressaltando que valores de passagens aéreas se alteram dia a dia, a pesquisa foi realizada na manhã de sexta-feira (31/10).

De ônibus

Aos apaixonados por aventura longa, a opção terrestre também existe: o famoso 'Busão'. A viagem começa em Vitória a caminho do Rio de Janeiro, após este pequeno trajeto, a jornada de fato começa. Denominada a viagem mais longa do mundo, a rota Rio x Lima, realizada somente pela empresa Trans Acreana, possui um percurso de 5 dias. No caminho, há paradas por 5 capitais brasileiras: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Campo Grande (MS), Cuiabá (MT) e Rio Branco (AC).

Na nossa pesquisa feita na sexta-feira (31) pela manhã, existe a disponibilidade da ida, saindo do Rio de Janeiro, somente em 20 de novembro. Embora o trajeto se inicie partindo de Vitória no dia 19, ou seja, 10 antes da finalíssima. Já a opção de volta, partindo de Lima, é apenas em 11 de dezembro. No total, o custo seria de R$ 2.699,00 Já a passagem só de ida sai a R$ 1.300,00. A viagem é realizada em ônibus equipados com poltronas semi-leito.

Saída do ES na quarta-feira (19) às 12h35 com chegada às 21h20 no RJ: R$ 99,90

Ida do RJ na quinta-feira (20) às 11h com chegada em Lima no dia 25, previsão às 15h30: R$ 1.300,00

Saída de Lima na quinta-feira (11) de dezembro às 13h com chegada no RJ após 5 dias de viagem, previsão às 22h: R$ 1.300

O horário da partida ainda não foi definido, mas a tendência é que, como tradicionalmente, seja no fim da tarde.

