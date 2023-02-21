  Veja como acompanhar o Flamengo na final da Recopa Sul-Americana
Em busca do bi

Veja como acompanhar o Flamengo na final da Recopa Sul-Americana

Fla, campeão da Libertadores em 2022, vai encarar o Independiente del Valle, campeão da Copa Sul-Americana; jogos serão realizados entre 21 e 28 de fevereiro
Redação de A Gazeta

21 fev 2023 às 10:59

Gabigol foi novamente decisivo para a conquista do Flamengo
Jogo decisivo da Recopa será realizado no Maracanã Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
A grande final da Recopa Sul-Americana vem aí! O embate vai colocar o Flamengo, campeão da Libertadores, contra o Independiente del Valle (EQU) campeão da Sul-Americana no último ano, em jogos de ida e volta, no Equador e no Brasil.
A partida de ida está marcada para o dia 21 de fevereiro, às 21h30, em Quito, casa do time equatoriano. Já o jogo de volta, onde a taça é levantada, será realizado no dia 28, também às 21h30, no Maracanã. A premiação oficial para campeão e vice ainda não foi divulgada pela Conmebol, responsável pela competição.

Onde assistir?

Ambas as partidas terão a transmissão da ESPN e do serviço de streaming do Star+. Além dos canais, o ge fará o Tempo Real dos jogos em seu site.
  • Independiente del Valle x Flamengo (ida)
    Quando:     21/02 (terça-feira), às 21h30
    Local: Banco Guayaquil, Quito 
    Transmissão: ESPN, Star+ e Tempo Real do ge

  • Flamengo x Independiente del Valle (volta)
    Quando: 28/02 (terça-feira), às 21h30
    Local: Maracanã, Rio de Janeiro
    Transmissão: ESPN, Star+ e Tempo Real do ge

