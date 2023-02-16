Gabigol entra no ranking dos 10 maiores artilheiros do Flamengo; veja lista

Gabriel, com 193 partidas, chegou a marca de 142 gols, mesmo número de Índio, que atuou em 202 jogos do Flamengo entre 1951 e 1957.

Um dos maiores responsáveis por conquistas recentes do Flamengo, o camisa 10 se mantém na artilharia do Flamengo em jogos do século XXI, e agora figura em um ranking com nomes como Zico, Dida, Romário, Bebeto e vários outros. Veja o top 10 de maiores artilheiros da história do Flamengo: