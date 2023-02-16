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142 gols!

Gabigol entra no ranking dos 10 maiores artilheiros do Flamengo; veja lista

Gols marcados contra o Volta Redonda garantiram a entrada do camisa 10 em uma lista ao lado de Zico, Bebeto e Romário
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 fev 2023 às 15:25

Publicado em 16 de Fevereiro de 2023 às 15:25

Gabigol afirmou que o foco do Flamengo nas próximas semanas é a Recopa
Gabigol afirmou que o foco do Flamengo nas próximas semanas é a Recopa Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo
Mais uma vez, Gabigol reafirmou seu nome na prateleira de ídolos do Flamengo. Ao marcar dois gols na vitória do Flamengo sobre o Volta Redonda, nesta quarta-feira (15), o atacante entrou na lista dos dez maiores artilheiros do clube.
Gabriel, com 193 partidas, chegou a marca de 142 gols, mesmo número de Índio, que atuou em 202 jogos do Flamengo entre 1951 e 1957.
Um dos maiores responsáveis por conquistas recentes do Flamengo, o camisa 10 se mantém na artilharia do Flamengo em jogos do século XXI, e agora figura em um ranking com nomes como Zico, Dida, Romário, Bebeto e vários outros. Veja o top 10 de maiores artilheiros da história do Flamengo:

1º - Zico (509 gols)

Zico
Zico é um dos maiores ídolos da história do Flamengo Crédito: Divulgação/CRF

2º - Dida (264 gols)

3º - Henrique (216 gols)

4º - Pirillo (204 gols)

5º - Romário (204 gols)

Romário soma 221 jogos em três passagens pelo Flamengo
Romário soma 221 jogos em três passagens pelo Flamengo Crédito: Divulgação / CRF

6º - Jarbas (154 gols)

7º - Leônidas da Silva (153 gols)

8º - Bebeto (151 gols)

9º - Zizinho (146  gols)

10º - Índio e Gabigol (142 gols)

Gabigol foi eleito o melhor jogador da final da Libertadores
Gabigol foi eleito o melhor jogador da final da Libertadores Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

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