Tudo que você precisa saber sobre Botafogo x Resende no Kleber Andrade

Botafogo espera manter retrospecto positivo no Espírito Santo Crédito: Vitor Silva / BRF

O Botafogo soma 16 pontos na tabela do Campeonato Carioca e ocupa a 5ª posição, já o Resende vive situação delicada e tem apenas 4 pontos, ocupando a 11ª colocação, tentando fugir do rebaixamento.

O time comandado pelo português Luís Castro ainda busca constância na temporada de 2023. Em nove partidas do Cariocão até aqui, o Botafogo tem 11 gols marcados e 6 sofridos. Em entrevista ao ge, o treinador afirmou que os seus comandados devem diminuir o número de chances dos adversários e aumentar o número de suas oportunidades. “Precisamos ter um pouco mais de coragem, atrevimento e confiança para chegar a essas chances”.

Com um elenco diversificado para a temporada de 2023, o Botafogo chega como favorito na partida, mas encontra um Resende aflito por um resultado positivo.

Quem pode se destacar?

Como destaque, o Glorioso pode contar com Lucas Fernandes para garantir ofensividade e equilíbrio. O desempenho do meio-campista no clássico contra o Flamengo, pelo Cariocão, e contra o Sergipe, pela Copa do Brasil, dão esperanças aos torcedores.

Lucas Fernandes pode se destacar pelo Botafogo nesta temporada Crédito: Redes Sociais / @lucasfernandes.11

Já do lado do Resende, o atacante Igor Bolt pode ser uma grata surpresa em solo capixaba. O camisa 10 é constantemente acionado em momentos em que o Gigante do Vale precisa consolidar algum resultado. Na última partida do Resende, contra o Ferroviário-CE, ele foi o autor do gol da equipe carioca na derrota por 2 a 1 em jogo válido pela Copa do Brasil. Apesar da situação negativa do Resende, o individualismo e qualidade técnica do atacante podem surpreender.

Igor Bolt é a esperança de gols para o Resende Crédito: Redes Sociais / @igoor_bolt

Retrospecto

O Alvinegro esteve no Espírito Santo em outras cinco oportunidades, e o retrospecto é positivo . A última vez que o Botafogo esteve no ES foi no dia 20 de janeiro de 2020, quando superou o Vitória-ES por 2 a 0 em um amistoso.

Antes dessa partida, o Botafogo já tinha jogado no Klebão em quatro partidas. A primeira foi na vitória por 3 a 0 contra o Mogi Mirim, pela Série B, no dia 11 de setembro de 2015. Depois, recebeu o Fluminense pelo Campeonato Carioca de 2016, e venceu o clássico por 2 a 0, no dia 24 de fevereiro.

O Botafogo enfrentou equipes capixabas no estádio em duas oportunidades. Na primeira, foi derrotado pela Desportiva Ferroviária por 2 a 1, em 2016. Depois, enfrentou o Rio Branco e saiu vitorioso pelo placar de 4 a 0.

Contra o Resende, o Botafogo tenta manter o bom retrospecto jogando no Estádio Kleber Andrade. São 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. O jogo ganhou ares de decisão após a derrota para o rival Flamengo no último sábado (25) por 1 a 0, que complicou a situação do Alvinegro no Carioca.

Ingressos para a partida

Até o momento, já foram vendidos mais de cinco mil ingressos para a partida entre Resende x Botafogo. As entradas custam R$ 220,00 (inteira) e R$ 110,00 a meia social (1kg de alimento). Além das vendas onlines pelo site Lebillet , as Lojas Eletrotintas (Serra, Vitoria e Vila Velha), Lojas Origens (Praia de Camburi, Praia do Canto, Shopping praia da Costa, Shopping Vila Velha, Shopping Vitoria), Lixo Esporte (Linhares) e Lojas Ademar Cunha (Laranjeiras, Novo México, Campo Grande e Guarapari) estão realizando a venda física dos ingressos.

Transcol terá ônibus extras

Para auxiliar os torcedores que vão acompanhar a partida, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiro do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES), vai disponibilizar 18 ônibus extras do Sistema Transcol

Vale frisar que, diferente de eventos anteriores realizados no Kleber Andrade, a Ceturb-ES não irá disponibilizar linhas expressas saindo da Praça do Papa, em Vitória, e também da Prainha, em Vila Velha, com destino ao estádio. Os veículos extras estarão nos terminais da Grande Vitória para garantir o transporte público na chegada ao jogo.

Na saída do jogo, a partir das 18 horas, os veículos de reserva nas proximidades do Kleber Andrade serão acionados por agentes da Ceturb-ES, que estarão auxiliando os torcedores no embarque.

Conforme orientação da Guarda Municipal de Cariacica, os torcedores devem ficar atentos, pois o embarque, tanto no sentido Viana quanto no sentido Vitória, será feito na pista lateral perto da entrada do estádio, para evitar que os torcedores tenham que atravessar a pista da BR-262.

Confira as linhas extras que passaram pelo Estádio Kleber Andrade no domingo